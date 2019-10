Der EHCW sucht den Weg aus der Depression

36 Sekunden dauerte es nur, da lag der EHCW gegen Ajoie schon in Rückstand. Das erinnerte frappant an das Spiel zwei Tage vorher in Visp. Da hatte es gar nur 26 Sekunden bis zum 0:1 gedauert. Am Ende hiess es 2:9. Der Unterschied war: In Visp zeigten die Winterthurer nach dem Rückstand eine völlig indiskutable Leistung. Gegen Ajoie kämpften sie so gut es ging, obwohl der Matchverlauf erneut frustrierend war: Nach zwei Dritteln war beim Stand von 0:5 bereits alles entschieden.

Zwei weniger, einer mehr

Der Match in Visp hatte auch Konsequenzen, etwa in Form eines «Trainings ohne Scheibe», wie es Trainer Michel Zeiter formulierte. Aber auch personell gabs Änderungen: Mit Verteidiger Uinter Guerra und Stürmer Marks Lazarevs strich Zeiter gegen Ajoie zwei Spieler aus dem Team, die bisher immer dabei gewesen waren. Ausserdem fehlte Captain Reto Kobach, der sich in Visp bei einem ungeahndeten Check wohl eine Gehirnerschütterung zugezogen hat. Dafür verpflichtete Zeiter mit Lucas Bachofner einen 20-jährigen Verteidiger vom EHC Kloten.

«Wir sind in einem Loch, genauso, wie wir zu Beginn der Saison im Hoch waren. Alle sind verunsichert.»EHCW-Trainer Michel Zeiter

All das änderte nichts daran, dass der EHCW zum sechsten Mal in Folge verlor und damit in einer frühen Depression steckt, wie in anderen Jahren auch. «Wir sind in einem Loch, genauso, wie wir zu Beginn der Saison im Hoch waren», sagte Zeiter. «Alle sind verunsichert. Die Mannschaft kämpfte heute zwar, aber teilweise unglücklich.»

Die Verunsicherung zeigte sich überall. Es gelang zeitweise gar nichts, zumal Ajoie seine Klasse ausspielte und ein erhebliches Tempo anschlug. Die Qualität der Jurassier, insbesondere die ihrer Toplinie mit Philip-Michaël Devos, Jonathan Hazen und Devon Muller, ist ja bekannt. Der Grund für die meisten Winterthurer Gegentore waren Scheibenverluste, «Give-aways», die nicht nötig gewesen wären. Besonders augenfällig und auch tpisch für die Situation des EHCW war Zack Torquatos Fehler, der zum 0:1 führte. Er verlor den Puck völlig unbedrängt im eigenen Drittel, und Devos liess sich nicht zweimal bitten. Vor dem 0:3 ermöglichten Silvio Schmutz Steve Mason Ajoie eine Druckphase, weil sie die Scheibe nicht aus der eigenen Zone brachten. Vor dem 0:4 liess sich Alihodzic den Puck vor dem eigenen Tor abluchsen und so weiter. Dazu passte, dass der EHCW auch vor dem gegnerischen Tor viel zu kompliziert spielte, während man von Ajoie satte Abschlüsse sah.

Es ist dabei schwer zu sagen, ob beim EHCW jeweils derjenige, der an der Scheibe war, zuviel Zeit brauchte, oder obs an den anderen lag, die sich nicht schnell genug für einen einfachen Pass anboten. Jedenfalls waren die Jurassier nicht nur tempomässig schneller unterwegs und kompromissloser in den Zweikämpfen. Sie erfassten neue Spielsitutationen auch rascher als die Winterthurer. Und wenn sich der Paradeblock Ajoies mal in der Zone vor EHCW-Goalie Tim Guggisberg festsetzen konnte, dann kam irgendwann der Moment, in dem ein Tor fiel oder ein EHCW-Spieler einen Fehler machte. Typisch dafür ist, dass zwei Winterthurer dafür bestraft wurden, weil sie unter Druck den Puck übers Plexiglas schossen.

Gemeinsam aus dem Tief

«Wir müssen jetzt gemeinsam aus diesem Tief herausfinden», fordert Zeiter. Das ist nicht einfach, denn im Moment passt einfach überhaupt nichts zusammen, also fragt es sich, wo der Hebel anzusetzen ist. Am ehesten führt der Weg zurück auf die Erfolgsstrasse über starken Zusammenhalt, ein Zusammenwachsen als Team, zu dem Krisen, wie sie der EHCW gerade durchschreitet, gelegentlich ja führen. Anderes wird sich von alleine ergeben: Schwere Fehler, wie sie gegen Ajoie Torquato und Alihodzic unterliefen oder Michael Roos gegen die EVZ Academy, passieren auf diesem Niveau (und insbesondere diesen Spielern) normalerweise nicht.

Einige lichtere Momente gabs bereits im Schlussdrittel. «Da habe ich wieder Leben in der Mannschaft gesehen», sagte auch Zeiter. Natürlich immer unter dem Vorbehalt, dass der Gegner angesichts des Spielstandes auch von alleine nachliess. Das Tor zum 1:5 von Riley Brace war von Thibaut Monnet und Torquato jedenfalls schön herausgespielt und es gab Selbstvertrauen. Das Powerplaywurde schlagartig besser. Zeiter stellte auch seine Paradelinie im Schlussdrittel neu zusammen. Tim Wieser ergänzte Torquato und Brace gut, es scheint eine tauglliche Massnahme für die nähere Zukunft zu sein.

Am Dienstag nach Biasca

Die führt den EHCW am Dienstag nach Biasca. Der Match gegen die Ticino Rockets ist wegweisend. Denn bereits jetzt zeigt die Tabelle: Es sind wohl wie erwartet die EVZ Academy, die GCK Lions, die Ticino Rockets, der EHCW und Sierre, die um einen verbleibenden Playoff-Platz kämpfen werden. Also ist es besonders wichtig, dass möglichst viele dieser Direktbegegnungen gewonnen werden. Mit einem Sieg in Biasca wäre der EHCW punktemässig wieder absolut im Fahrplan. Mit einer Niederlage würde die Depression allerdings schlimmer statt besser.