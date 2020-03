Der Grippeherbst 1918 erinnert schmerzlich an unseren jetzigen Alltag

Vergleiche sollten mit Vorsicht verwendet werden; 1918 ist nicht 2020. In vielem stehen die Ereignisse vor etwas mehr als 100 Jahren aber durchaus für aktuelle Zahlen und Prognosen: So sollen vor 100 Jahren gegen zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung erkrankt gewesen sein, rund 25’000 Personen starben. Im Unterschied zu heute waren aber vor allem jüngere Männer betroffen. Die Pandemie traf zudem nicht auf eine wohlstandsgesättigte Gesellschaft, sondern auf eine Bevölkerung, die seit 1914 Mangel und Entbehrung litt.

Am Rande der Krise

Die Schweiz war zwar im Ersten Weltkrieg nicht Partei, aber von den Auswirkungen sehr wohl betroffen. Rohstoffe, Energieträger und Lebensmittel mussten zum grössten Teil importiert werden, von sozialer Absicherung war keine Rede. Entsprechend schwierig gestaltete sich die Situation gerade in Städten wie Winterthur, die unvorbereitet in den Krisenmodus umschalten und mehr recht als schlecht die Versorgung ihrer Bevölkerung organisieren mussten.

Da sich der Krieg entgegen den anfänglichen Erwartungen immer länger hinzog, verschlimmerte sich die soziale Lage zunehmend. Im Sommer 1918 warnte der Winterthurer Stadtpräsident Hans Sträuli vor einer drohenden Katastrophe. Angesichts der täglichen Klagen von Leuten, die nicht genügend zu essen hätten, befürchte er für den folgenden Winter eine Katastrophe. Zum Glück kam Anfang November das Kriegsende. Dieses konnte aber kaum gefeiert werden, denn die Schweiz erlebte plötzlich ganz andere existentielle Herausforderungen.

Von Rationierungen…

Die weitgehend auf sich selbst gestellten Winterthurer Behörden suchten einerseits die Lebensmittelversorgung zu gewährleisten, organisierten Volksküchen und Suppenanstalten und gaben verbilligte Nahrungsmittel ab. Fast dringlicher war jedoch die Frage der Energie, hing doch die Schweiz von Kohlenimporten ab. Immer eingreifendere Sparmassnahmen prägten das letzte Kriegsjahr 1918. Um das Heizen zu reduzieren, begann das Schuljahr mit zwei Wochen Verspätung. Im Herbst mussten mit Beginn der Heizperiode neue Einschränkungen erlassen werden: Öffentliche Räume bis hin zur Stadtkirche, Schulhäusern und Turnhallen wurden kaum noch geheizt und oft geschlossen. Die Stadtbibliothek stand noch einen Tag in der Woche offen, das Krematorium war ausser Betrieb, und Veranstaltungen aller Art sollten im Winter nicht stattfinden – so die behördlichen Vorgaben.

… zur Grippe

Vor diesem Hintergrund entfaltete die Rückkehr der Grippe eine verheerende Wirkung. Nachdem noch im Frühsommer 1918 eine erste Grippewelle relativ folgenlos über Europa gezogen war, traf eine zweite Welle im Herbst 1918 auf eine stark geschwächte Bevölkerung – vermutlich starben insgesamt mehr Menschen an der Spanischen Grippe als im Ersten Weltkrieg. Die Bezeichnung «Spanische Grippe» geht übrigens nicht auf einen Infektionsherd auf der Iberischen Halbinsel zurück. Vielmehr wurde in Spanien erstmalig offen über die Pandemie gesprochen, was anderswo die Kriegszensur verhinderte. Winterthurer Arbeiterzeitung vom 25. Oktober 1918.Foto: pd

In Winterthur waren zuerst die Schüler betroffen. Am 3. Oktober wurden angesichts von über 120 kranken Kindern die Schulhäuser Altstadt und Geiselweid geschlossen und bald darauf überall der Schulunterricht eingestellt; erst am 18. November sollten die letzten städtischen Schulen wieder den Normalbetrieb aufnehmen. Bald folgten Massnahmen, die an die Gegenwart erinnern. Mehrere behelfsmässige Notspitäler, so im Altstadtschulhaus, nahmen Patienten auf. Ein Verbot unterband bei drakonischer Geldstrafe eine «Ansammlung zahlreicher Personen am gleichen Ort oder im gleichen Raum». Betroffen waren nicht nur Volksversammlungen, Kirchweihen und Tanzbelustigungen, sondern auch Vereinsanlässe, Konzerte, Vorträge, Theateraufführungen, Gottesdienste und öffentliche Bestattungen. Dafür nahm das Krematorium wieder seinen Betrieb auf, allerdings durften nur mehrere Leichen gleichzeitig verbrannt werden. Viele Gerichtsverhandlungen und Betreibungsfälle wurden aufgeschoben, Klagen von brotlos gewordenen Künstlern an die Armenfürsorge überwiesen.

Zeitungsinserate mit Grippe-Medizin.Foto: Staatsarchiv St. Gallen

Massive Einschränkungen

Die massive Einschränkung des Alltags tat ihre Wirkung. Ende Oktober verlor die Epidemie langsam ihre Gefahr, im November wurden Schritt für Schritt die Grippemassnahmen aufgehoben. Der Protest des Bischofs von Chur gegen die anhaltende Schliessung der Kirchen Mitte November war bald von der Entwicklung überholt, der Regierungsrat hielt aber sicherheitshalber an einem Verbot von «Tanzbelustigungen» und «Versammlungen der Gesangvereine» fest; beide würden nachgewiesenermassen der Weiterverbreitung der Epidemie am meisten Vorschub leisten. Welche Folgen die Grippe für die Bevölkerung hatte, bleibt offen. Erwähnt seien hier die Klagen des Winterthurer Schulamtes über die Auswirkungen auf die Schüler. Besonders bei «geistig weniger begabten Schülern» hätten sich «Zeichen der Verrohung und Verwahrlosung» bemerkbar gemacht. Viele Kinder wurden wegen Sachbeschädigungen und Diebstählen, so in den Pünten, aktenkundig.

Ein Verbot

unterband bei

drakonischer

Geldstrafe eine «Ansammlung zahlreicher

Personen am

gleichen Ort oder im gleichen Raum».



Mit dem Ausbruch des Generalstreiks am 9. November 1918 stand aber schon bald eine neue Herausforderung im Raum. Es ist auffallend und bezeichnend, dass die Erinnerung an den «heissen» Herbst 1918 in der Schweiz von der sozialen Konfrontation, nicht aber vom Kriegsende oder vom Kampf gegen die Grippe bestimmt wurde. Hing das möglicherweise mit dem Gefühl zusammen, wegen der fehlenden medizinischen Mittel hilflos einer übermächtigen Gewalt ausgeliefert zu sein?