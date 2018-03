Der Kampf um die Wespimühle geht weiter

Die Geschichte um die künftige Nutzung der stillgelegten Wülflinger Wespimühle hat ihr nächstes Kapitel: Der Verein Pro Wespimühle mit dem Zweck, den traditionellen Mühlebetrieb aufrecht zu erhalten, hat sich aufgelöst. Dies bereits im letzten November, an einer ausserordentlichen Generalversammlung. Rund zehn Personen besiegelten damals das Ende. Das Vermögen von knapp 30 000 Franken übertrugen sie dem Ortsverein Wülflingen. Dieser soll sich im Erdgeschoss einer umgebauten Mühle in einem eigenen Museum einrichten können.

Verein aufgelöst, aber im exklusiven Kreis

Eingeladen zur letzten GV wurde aber nur ein Teil der Mitglieder. Zwei ehemalige Vereinsmitglider zeigen sich nun wild entschlossen, die Auflösung des Vereins mit allen Mitteln anzufechten. Das Ehepaar Sylvia und Hans-Peter Bärtschi, der bekannte lokale Industriehistoriker, monieren in einem Schreiben, das an diverse involvierte Personen, den Heimatschutz Winterthur und die kantonale Denkmalpflege ging, dass die Auflösung «ungesetzlich» erfolgt sei. «Wir wurden nicht eingeladen, obwohl wir mit der Aktuarin immer wieder in Kontakt waren», heisst es in dem Brief, der auch an den «Landboten» ging. Selbst der Revisor habe keine Einladung bekommen. «Mögliche Gegenstimmen liess man bewusst aussen vor», ist sich Sylvia Bärtschi sicher.

Von den Liquidatoren verlangen die Bärtschis, dass diese in den nächsten Tagen sämtliche Mitglieder zu einer erneuten rechtmässigen GV einladen. Wenn nicht, werde man bei der Polizei Anzeige wegen Diebstahls erstatten, droht man im Brief. Den mit der Schenkung an den Dorfverein sei das Vereinsvermögen zweckentfremdet worden sei. «Das Geld müsste entweder in einen künftigen Teil- oder Schaubetrieb der Wespimühle fliessen oder zumindest in ein andere historische Mühle», finden sie.

«Einen Teil der Mühle könnte man noch laufen lassen, ohne grossen Aufwand.»Sylvia Bärtschi, ehemaliges Vereinsmitglied Pro Wespimühle

Was sagt H. von der Gegenseite, der Adressat des geharnischten Briefes? Namentlich will er nicht genannt werden, erklärt aber: «Es wurden die gleichen Mitglieder eingeladen, die schon bei der letzten ausserordentlichen GV vor fünf Jahren anwesend waren.» Damals habe man den Verein bereits auflösen wollen, sich dann aber doch noch für einen letzten Versuch aufgerafft, einen Teil des Mühlen-Ensembles für einen Schaubetrieb zu retten – doch der Leerlauf ging weiter.

Seit 2012 sind laut H. keine Mitgliederbeiträge mehr geflossen, eine Adressliste gäbe es seines Wissens nicht. Von den einst rund 100 Müli-Freunden war zuletzt noch eine knappe Handvoll teilaktiv «Es tat sich praktisch nichts mehr», sagt H.. Lange hatte Alt-Stadtrat Reini Stahel (t) den dreizehnjährigen Verein mit viel Engagement geführt, musste aus gesundheitlichen Gründen dann aber kürzertreten. Der Vize sprang nie in die Bresche.

Aus Sicht der Splitter-Fraktion, die den Verein aufgelöst hat, sind die 30 000 Franken Vereinsvermögen beim Ortsmuseum gut investiert. «Das Geld fliesst in die Mühle und bleibt in Wülflingen, wo die meisten der Spenden herkommen», sagt H. Man belasse es nun dabei. Die angedrohte Anzeige wegen Diebstahls nehme man zur Kenntnis. «Wir bedauern alle, dass es soweit gekommen ist, aber ein Schaubetrieb ist leider unrealistisch und nicht finanzierbar.»

Rechtens war die Vereinsauflösung wohl tatsächlich nicht. Gemäss Zivilgesetzbuch muss eine Generalversammlung ordentlich traktandiert (hier «Auflösung des Vereins») und einberufen werden, damit sich Vereinsmitglieder entsprechend darauf vorbereiten können und die Entscheide breit abgestützt sind. «Ist eine Adressliste entweder unvollständig oder fehlt ganz, muss man sich wenigstens redlich darum bemühen, alle erreichbaren Mitglieder einzuladen. Es gibt ein Telefonbuch», meint Rechtsprofessor Peter Breitschmied von der Universität Zürich. Lediglich die «Happy few» einzuladen, die «zufällig» auch an der ersten GV gewesen seien, gehe natürlich nicht. Das Strafrecht («Diebstahl») werde bei einer nicht gehörigen Vereinsauflösung aber nicht tangiert. Anfechten könnte man den Entscheid vor Zivilgericht, wo ein Einzelrichter die Beschlüsse prüfen würde.

Ein Schaubetrieb ist illusorisch, da zu teuer. Das ist zwar traurig, aber wahr.»



H., ehemaliges Vereinsmitglied Pro Wespimühle

Für die Bärtschis wäre der Sache genüge getan, wenn der Ortsverein Wülflingen mit den 30 000 Franken zumindest die Mühle mit den Walzenstühlen (siehe Grafik, Gebäude 3) ab und zu laufen lassen würden. Diese seien technologisch einzigartig und im Gegensatz zur Putzerei noch intakt. Ansonsten, dabei bleibe es, bestreite man den Rechtsweg.

Denkmalpflege liess neues Gutachten erstellen

Wie es mit der Wespimühle weitergeht, bleibt damit offen. Die Besitzerin der Tössemer Baufirma Leemann + Bretscher (L+B) plante ursprünglich, die Mühle umzubauen, selber einzuziehen und in der Putzerei (siehe Karte) die Kunsträume des Oxyd und Ateliers unterzubringen. Die kantonale Denkmalpflege wies ihr Baugesuch allerdings zurück. Es hat ein neues Gutachten erstellen lassen, das die effektive Schutzwürdigkeit der Wespimühle in einer entsprechenden Verfügung klären soll. Das Ensemble ist im kantonalen Schutzinventar gelistet (Status «regional»). Einen Teil der Riemen getriebenen Transmissionsanlage, Maschinen und Holzsilos hatte L+B vor Jahren bereits entfernt, offenbar wegen akuten Pilzbefalls und in Absprache mit den Behörden. Zum aktuellen Stand der Dinge äussert sich L+B auf Anfrage nicht.

(Der Landbote)