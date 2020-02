Der Leader führt den FCW vor

Mit 18 Punkten Vorsprung war Lausanne-Sport auf die Schützenwiese gereist. Allein das machte deutlich, wer an diesem kalten Abend der klare Favorit war, wer grundsätzlich eindeutig die bessere Mannschaft ist. Dem entsprach dann auch das Spiel. Es endete zwar nicht 0:6, also mit der höchsten Heimniederlage des FCW seit fast drei Jahrzehnten, wie im vergangenen Spätsommer. Aber mindestens so klar wie damals war der Spielverlauf doch, ja manchmal dünkte einen, er sei noch eindeutiger, von den Waadtländern noch markanter geradezu in Stein gemeisselt als bei ihrem letzten Auftritt auf der Schützenwiese.

Damals nämlich hatte der FCW eine Halbzeit gut mitgehalten, sich so lange genauso viele Chancen herausgespielt wie Lausanne. Diesmal beherrschten die Waadtländer die Szene in jeder Beziehung und von der ersten bis zur letzten Minute. Man muss hinterher sagen, es habe in diesem Match höchstens zwei Minuten gegeben, in denen sich der sichere Sieg von Lausanne nicht abgezeichnet habe. Das wären dann die ersten 120 Sekunden gewesen, in denen es 0:0 stand. Aber nach 130 Sekunden war bereits das erste Zeichen gesetzt, und zwar unmissverständlich.

«Nicht von Anfang an wach»

Cameron Puertas (21), der links vor dem Strategen Stjepan Kukuruzovic den gesperrten Routinier Christian Schneuwly vertrat, kam knapp innerhalb des Strafraums zum Schuss. Tobias Schättin hatte ihm den Ball mit einem missglückten Abwehrversuch auf den Fuss gelegt; Remo Arnold liess ihm zu viel Raum; und im Tor reagierte schliesslich der in der näheren Ecke überraschte Raphael Spiegel unzureichend. Fortan hatten die Winterthurer den Ball zwar genauso oft wie Lausanne, aber sie griffen mit viel zu wenig Tempo und Durchsetzungsvermögen an; sie hatten auch in den Zweikämpfen zu wenig Biss – und sie spielten damit den Waadtländern in die Karten. Die liessen sich nicht aus der Ruhe bringen und warteten auf die Chancen, die sich ihnen bieten sollten. «Wenn man gegen den Leader nicht von Anfang wach ist, dann hat man keine Chance», folgerte FCW-Stürmer Roman Buess, im vergangenen Frühjahr selbst noch Stürmer in Lausanne, aus den ersten wegweisenden Eindrücken von diesem Spiel. Zu den genannten Schwächen kam hinzu, dass die Winterthurer immer wieder grobe individuelle Schnitzer begingen. Den nächsten sehr grossen leistete sich Spiegel, der einem Gegner den Ball in den Fuss spielte. Das Glück des FCW: Dan Ndoye brachte den Ball nicht ins Tor. Dennoch stands bei Halbzeit 0:2, als Lausannes Topskorer einen Eckball des bei solchen Szenen ohnehin überragenden Kukurozovic so ungestört wie mühelos ins Tor lenkte. Vor allem aber konnte er das ungehindert von Gegenspieler Julian Roth tun.

Spiegels schwacher Tag

«Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren, wir haben den Gegner zu Toren eingeladen», ärgerte sich hinterher auch Granit Lekaj über die Ereignisse. Auch er war mal beteiligt an einem dieser Treffer. Das war beim 0:3 in der 58. Minute, das den Match definitiv entschied. Von Spiegel mit einem allerdings schlechten Zuspiel unter Druck gesetzt, konnte Lekaj den Ball nicht sauber stoppen. Turkes reagierte und spielte Nodoye frei. Das letzte Tor fiel dann in der 84. Minute und war vor allem in einer Beziehung bezeichnend für den Anlass: Wie Spiegel, sonst doch eine der Stützen des FCW, das Holperbällchen des eingewechselten Anthony Koura ins Tor fliegen liess – das war schon aussergewöhnlich. Natürlich mag der Ball auf dem holprigen Terrain unangenehm aufgesetzt haben, aber dennoch hätte ihn Spiegel nie und nimmer passieren lassen dürfen. Es wirkte, als sei er schon viel zu tief in die Ecke getaucht … Die Niederlage des FCW begann also sehr früh – eben nach 130 Sekunden. Und sie begann ganz hinten – beim Torhüter. Sie lag aber auch daran, dass nicht einmal die besten der nicht sehr vielen Chancen genutzt wurden. Das krasseste Beispiel lieferte Ousmane Doumbia, der in der 68. Minute fast übers halbe Feld alleine auf Torhüter Thomas Castella zulaufen konnte – und dann mit einem ohne jede Überzeugung abgegebenen Schuss scheiterte. Das war eben auch typisch für die psychische Verfassung, die der FCW allmählich zeigte. Und das mit den ab und zu gar gravierenden Patzern galt an diesem Abend eben selbst für einen wie Doumbia, obwohl an dessen läuferischen Einsatz in keinem Moment zu zweifeln war. Aber wenn selbst einer wie der «Sechser» von der Elfenbeinküste solche Schwächen zeigt, dann kann es nicht gut herauskommen.

«Die Tore geschenkt»

Individuell bot am ehesten Innenverteidiger Mario Bühler eine weitestgehend fehlerfreie, saubere Leistung. Sonst kann das keiner von sich sagen – bis hin zu Buess, der es in seiner Rolle als zentrale Spitze aber auch stark auf sich allein gestellt war und kaum je in die Lage kam abzuschliessen. Es darf individuell jedenfalls so gut wie keiner mit seiner individuellen Leistung zufrieden sein. Oder anders gesagt: Lausanne-Sport hat zwar seine überlegene Klasse ausgespielt und es darf eigentlich niemanden schmerzen, dass dem FCW gegen einen Gegner dieses Kalibers kein Punkt blieb. Aber man hätte von den Winterthurern schon erwarten dürfen, dass sie selbst diesem Gegner etwas mehr abverlangen.

FCW-Trainer Ralf Loose sah es so: «Es ist schwierig, die richtigen Worte zu finden. Es war eigentlich keine 0:4-Niederlage. Aber wir haben unsere Chancen nicht genutzt und dem Gegner die Tore geschenkt.» So kann man es sehen, muss es aber nicht, denn Fehlerhaftigkeit vor dem eigenen und mangelnde Effizienz vor dem gegnerischen Tor können eben durchaus folgerichtig zu einem 0:4 führen. Auf jeden Fall wird sich Loose personelle Konsequenzen überlegen müssen, bevor es in einer Woche zum Tabellenzweiten nach Vaduz geht. Womöglich fällt Neuzugang Gezim Pepsi auch schon wieder aus, denn er zog sich – kaum auf dem Platz – eine Bänderverletzung zu. Noch keinerlei Schlussfolgerung erlaubt der erste Kurzeinsatz des Schaffhausers Luca Tranquilli.

Während die Winterthurer und ihr Trainer also ihre Wunden leckten und nach diesem Spiel als nichts anderes als ein Mittelfeldteam dieser Liga gesehen werden dürfen, fuhren die Lausanner heim durch die Nacht. Sie hatten ihren nächsten Schritt Richtung Super League getan. Und ihr Winterthurer Trainer Giorgio Contini brauchte vor der Abfahrt nicht mehr zu sagen als dies: «Das war souverän. Das war gut.» Es war, auch wenn der Gegner mitgeholfen hatte, für diese Liga eine Leistung von ziemlich einsamer Klasse.