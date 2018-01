Der Mieter des Brandobjekts hatte gedroht, Feuer zu legen

Die Rauchschwaden hatte es bereits bis zum Kirchplatz getragen, als die ersten Löschfahrzeuge eintrafen, um den Brand im Dachstock eines Hauses an der General Guisan-Strasse zu löschen. Der Schaden, der sich später offenbarte: 350 000 Franken. Hätte der Wind aus anderer Richtung geblasen, hätte es leicht noch schlimmer ausgehen können.

Nur einen Monat später, Mitte August letzten Jahres, brannte am Oberen Deutweg der Anbau eines älteren Wohnhauses komplett aus. Die Geschädigten hier waren die Footballer der Winterthur Warriors und der Rugby Club, die in der früheren Scheune ihr Material gelagert hatten. Der Anbau wurde noch am gleichen Tag abgerissen. Die Brandermittler der Kapo gehen von fahrlässigem Handeln aus, der Fall wurde ad acta gelegt.

Fahrlässiges Handeln, Brandstiftung und Blitzeinschlag.



Ähnlich war es auch im Fall des Sportgeschäfts Pedrett in Hegi, das 2014 (nicht zum ersten Mal) komplett ausbrannte. Die Kapo konnte einen technischen Defekt, Blitzeinschlag oder menschliches Versagen ausschliessen. Fazit: Brandstiftung, aber mit unbekannter Täterschaft.

Und beim Grossbrand der alten Ziegelei im Dättnau im Jahr darauf ging man von einem Blitzschlag aus, ohne die letzte Gewissheit zu haben.

Täter werden selten verurteilt

Nur bei jedem vierten Grossbrand (Schadensumme ab einer Million Franken) wird die Brandursache gemäss Kapo geklärt. Nützliche Spuren werden häufig jeweils fast vollständig zerstört. Ein Blick in die kantonale Statistik von 2016 zeigt: Von 308 Brandfällen blieben 211 ungeklärt, 90 Mal wurde ein technischer Defekt als Ursache ausgemacht. Dazu kommen 97 Fälle von Brandstiftung, wobei die Kapo nur jedes dritte Mal den Täter ermittelte. Nicht jeder Täter wird verurteilt, oft ist auch die Beweislage schlichtwegs zu dünn.

Auch die Ursache des Brandes an der General-Guisan-Strasse gilt als ungeklärt. Dennoch ermittelt die Staatsanwaltschaft Winterthur-Unterland nun wegen möglicher Brandstiftung. Im Fokus steht der ehemalige Mieter, der allein in dem Haus wohnte. Er lag mit seinen Nachbarn im Clinch, die ihn bezichtigen, sich wie ein «kleiner König» gebärdet zu haben. Er habe illegal Zimmer untervermietet, herumgelärmt und fahrlässig am denkmalgeschützten Gebäude herumgebastelt. Der 42-Jährige war zudem hoch verschuldet. Unter anderem zahlte er monatelang keine Miete. Als der Rauswurf konkreter wurde, soll er gedroht haben, das Haus in Brand zu stecken.

