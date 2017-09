Der Pfarrer, der auch ein bisschen Abwart ist

Der Funktion nach müsste Gottfried Schill, so könnte man meinen, Winterthurs oberster Missionar sein – schliesslich leitet er seit langen Jahren die evangelische Stadtmission. Der Name habe historische Wurzeln, erklärt der 59-jährige Theologe in einem der hohen Räume im schönen Kirchenhaus an der Ecke Neumarkt/Technikumstrasse. Früher sei es der Gruppierung um die innere Mission gegangen, also um kirchliche Sozialarbeit; heute gibt es keine solchen Aktivitäten mehr.

Ganz verkehrt ist der Name aber nicht. «Ich kann nicht aus meiner Haut, ich bin Christ», meint Schill, er lade die Leute schon zum Gottesdienst ein. Einen «Raum ohne Ideologie» gebe es nicht, sagt er mit Bezug auf die Diskussionen um die Nutzung von Räumen der Freikirche Gate 27 durch die Stadtverwaltung. Die Stadtmission stellt ihre Zimmer ebenfalls Drittparteien zur Verfügung, zum Beispiel für die Ausrichtung der Afropfingsten und von Deutschkursen für Asylanten. In einigen Zimmern prangt ein grosses Holzkreuz, in anderen sind die Wände leer.

Theologisch steht die 150-jährige Stadtmission irgendwo zwischen der Landeskirche und den Freikirchen. Mit etwa 30 Mitgliedern ist die Gruppierung viel kleiner als die Freikirchen ­– deren moderne Lobpreismusik mögen die zumeist älteren Mitglieder der Stadtmission nicht sonderlich, erzählt Schill. Er nehme die Bibel sehr ernst, umreisst der Leiter das religiöse Programm seiner Gruppe: «Sie steht für uns nicht unter dem Menschen, sondern darüber.» Gegründet wurde die Stadtmission einst als bibeltreue Oppositionsbewegung zur Landeskirche, die im 19. Jahrhundert ganz den liberalen Zeitgeist atmete.

Selber ist Schill «theologisch frei» aufgewachsen, wie er sagt. Die Kindheit verbrachte der Pfarrer, der heute ein Schweizerdeutsch mit badischen Einflüssen spricht, in Freiburg im Breisgau und im deutschen Teil Rheinfeldens. Er spielte Oboe und wollte Musiker werden, doch bestand er die Begabtenprüfung nicht. Zwei Semester studierte er Mathematik und Physik, dann wechselte er ins Theologiestudium an der Basler staatsunabhängigen theologischen Hochschule, um «etwas mit Menschen machen» zu können.

In die Stadtmission, wo er heute ein 70-Prozent-Pensum innehat, kam Schill bereits 1984. Der Start sei schwierig gewesen, erinnert er sich, er habe einige Fehler gemacht, etwa die Abkündigung eines Verstorbenen im Gottesdienst nach der Beerdigung vergessen, und überdies sei damals die Zukunft des in die Jahre gekommenen Gebäudes ungeklärt gewesen. Renoviert wurde es schliesslich mit einem zinslosen Darlehen der Landeskirche. Sein Amtsvorgänger hatte die lokale Sektion der Dargebotenen Hand gegründet, und auch Schill arbeitete viele Jahre bei der Telefonberatung mit. Zehn Jahre lang war er auch Lehrer an Sekundarschulen in Töss und in Seen.

Wer das Gefühl hat, den Pfarrer irgendwoher zu kennen – vielleicht ist es von der Strasse. Gottfried Schill stellt auf der Marktgasse gelegentlich einen Stand auf. Er wolle mit den Menschen ins Gespräch kommen, Mitgliederwerbung im engen Sinn sei dies nicht. Nötig wäre sie eigentlich, um den Fortbestand der Kirche zu sichern. Der Betrieb am Neumarkt lässt sich nur dank Fremdvermietung der Räume finanzieren, Hauptmieterin ist die landeskirchliche spanische Kirche. Man müsse vieles selbst anpacken, sagt der Pfarrer, einen Abwart gibt es nicht. Bei unserem Besuch spricht ihn im Gang prompt die Putzfrau an: WC-Ring kaputt. «Ich kümmere mich darum, ich kaufe einen neuen.»

In der geringen Grösse sieht Schill auch Vorzüge: «Alle ziehen mit, es ist wie in einem Verein.» Manchmal ist ihm die Nähe zu den Gemeindemitgliedern fast zu gross. In einer Predigt erzählte er einst von einer erhaltenen Parkbusse, danach drückte ihm einer 100 Franken zur Bezahlung der Busse in die Hand – «das kann ja nicht Sinn der Sache sein». Dabei ist dies eigentlich Schills Rezept: von alltäglichen Erlebnissen zu erzählen und kleinen Missgeschicken. Zu dieser Formel fand er mit der Zeit, nachdem er sich anfangs schwer tat mit dem öffentlichen Reden, wie er selbst sagt.

Nicht immer leicht hatte es der Pfarrer auch im Privatleben. Das vierte seiner fünf Kinder starb nach der Geburt, seine jüngste Tochter, heute 23-jährig, sitzt im Rollstuhl und hat auch eine geistige Behinderung. Sie konnte nicht lesen und schreiben lernen, «aber Kirchenlieder kann sie sich merken». Wegen ihr arbeitet Schill oft daheim im schönen Reihenhäuschen an der Grüzenstrasse; seine Frau kümmert sich nebst dem Haushalt um die aufwendige Pflege des Kindes. Seine Predigten schreibt der Pfarrer oft in der Nacht. Er müsse umher­gehen für kreative Gedanken, sich hinlegen, «ich bin kein Bürotyp». Auch in der Freizeit bewegt er sich gern, unternimmt Klettertouren.

Im Gespräch ist Schill sehr offen und selbstkritisch. Er erzählt lebhaft, und wirkt doch ruhig und nachdenklich. Kaum mag man es ihm glauben, wenn er sagt, er könne auch aufbrausend sein. «Ich habe erfahren, was Hilf­losigkeit bedeutet», sagt der Pfarrer im Rückblick auf seine Schicksalsschläge. Diese Erfahrung gehöre zum Leben. Mit seiner behinderten Tochter habe er eine neue Welt entdeckt, «und ich muss sagen, es ist keine traurige Welt». Seinen Job möchte er bis zur Pensionierung behalten. «Früher habe ich viel gejammert, gefragt: ‹Wie geht das im nächsten Jahr nur weiter?› Nun entschied ich, das nicht mehr zu tun.» (Der Landbote)