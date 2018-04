Der Traum ist zum Greifen nah

«Was lange währt, wird endlich gut», besagt ein Sprichwort. Für Turbenthal wäre treffender: «Was ewig währt, wird hoffentlich grossartig.» Das erhofft sich vor allem die Kulturkommission «Schlossguet». Sie will die denkmalgeschützte Scheune im Dorfkern in ein Kultur- und Begegnungszentrum für das ganze Tösstal umbauen.

Die Geschichte der Scheune sei eine «unendliche», ein «Trauerthema», wie es Markus Küng, Gemeinderat und Präsident der Kommission, am Samstag ausdrückte. Die Scheune gehört der Gemeinde seit 28 Jahren. Mehrere Gruppen versuchten, das baufällige Gebäude mit Leben zu füllen. Alle Projekte scheiterten. Grund: Zu teuer. Nun steht die Scheune halb verfallen an bester Lage, vor Kurzem musste die Aussenwand notsaniert werden. Sie neigte sich gefährlich nach aussen.

Provisorium seit 30 Jahren

Die Chance, endlich etwas aus der Scheune zu machen, ist nun erstmals zum Greifen nah. Die Gemeinde, der Ortsverein und weitere Beteiligte haben in den letzten Jahren ein detailliertes Projekt ausgearbeitet. Es wird ein Informationszentrum für den «Verein für ein Ortsmuseum» geben, der seit bald 30 Jahren in einem Provisorium untergebracht ist. Das Informationszentrum soll zu einem regionalen Ortsmuseum werden, mit Ausstrahlung ins ganze Tösstal.

An einem «langen Tisch» sollen Vereine dereinst Höcks halten und Senioren jassen können. Weiter zieht die Bibliothek in die Scheune, sie bekommt mehr Platz. Das Herzstück ist der grosse Mehrzwecksaal mit hoher Decke und kleiner Küche nebenan. Er soll Konzerte, Lesungen, Filmabende und Kleinkunst ermöglichen. Er bietet Platz für ungefähr 100 Personen. «Es ist wirklich toll», sagt Präsident Küng. Mit der Umnutzung könnten sie der Region wieder «mehr Leben einhauchen».

Der Traum der Kulturkommission kostet: 7,5 Millionen für die Umnutzung und jährliche Betriebskosten von 440 000 Franken. Drei Millionen erhofft sich Küng aus dem Lotteriefonds. Im Januar hat er den Kanton um Hilfe gebeten, den Entscheid erwartet er im Juni. Für Samstag hat er nochmals Gas gegeben und elf Kantonsräte an einer Extra-Führung zu überzeugen versucht.

4,5 Millionen soll Turbenthal selber stemmen. «Das sind grosse Zahlen für eine Gemeinde wie unsere», sagt Küng. Wie Turbenthal, gut 4700 Einwohner, Steuerfuss von 122, das finanzieren will? Daran will er nicht denken: «Wir müssen investieren», sagt er und fügt an: «Es braucht Mut, aber ohne schaffen wir es nicht.»

Kosten als Knackpunkt

Die Kosten werden der Knackpunkt sein, wobei das Volk das letzte Wort hat. Wie standen die Tösstaler am Samstag zum Projekt? Zur Mittagszeit sind mehr als 100 Personen gekommen. Sie schauen sich die Visualisierungen an, hören der Dorfmusik zu oder geniessen den Frühlingstag mit Cervelat und Brot.

Das Projekt kommt an: Eine junge Mutter aus dem Dorf findet es «echt gut», dass die alte Scheune zum neuen Begegnungszentrum wird. «Alles ist so verzettelt, ein Begegnungspunkt fehlt.» Es lohne sich, hierfür Geld auszugeben. Das findet auch Silvia Siegenthaler aus Turbenthal. Sie freut sich am meisten auf die grössere Bibliothek. «Das wäre ganz toll. Die Scheune gehört einfach zu uns. Es wäre schade, bliebe sie weiterhin ungenutzt.» Siegenthaler glaubt an ihre Gemeinde: «Wir packen das.»

Etwas vorsichtiger ist Bruno Pfenninger aus Wildberg. Bedarf für ein kulturelles Zentrum gebe es klar: «Es gibt heute zu viele zu kleine Anlässe. Das muss man konzentrieren.» Er ist sich aber sicher, dass die Gemeinde das nicht ohne Steuererhöhung zahlen kann. «Es ist seinen Preis wert. Aber die Frage wird sein: Will man sich das leisten?»

Tag mit Promifaktor

Weil das Projekt viel Geld kostet, sucht Küng weiter nach privaten Sponsoren. Ein prominenter, potenzieller Sponsor liess sich am Nachmittag blicken: Hans «Hausi» Leutenegger, Olympiagoldgewinner im Bobfahren, Multimillionär, aufgewachsen im nahegelegenen Bichelsee-Balterswil (TG). Wird er dem Projekt auch einen Batzen geben?

Und was passiert, wenn es nicht klappt mit dem Projekt? Die Abstimmung über «Schlossguet» ist für Ende 2018 oder Anfang 2019 vorgesehen. Küng hat vorgesorgt und kann einen Plan B, C und sogar D vorweisen. Im schlimmsten Fall (D) würde die Gemeinde Turbenthal lediglich die Aussenmauern der alten Scheune sanieren und die Wohnung darin renovieren. Kosten: 1,6 Millionen Franken. Und die Scheune bliebe weiterhin ungenutzt. Ein leeres Mahnmal daran, was hätte sein können.

