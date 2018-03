Der erste Schultag ist kein Joker mehr

Pro Schuljahr können Eltern für ihre Sprösslinge zwei Jokertage beziehen. So besagt es das Volksschulgesetz. Das tun zwar lange nicht alle. Sicher ein Drittel aller Eltern liessen ihre Jokertage an der Primarschule Seuzach im letzten Schuljahr ungenutzt verstreichen. Bei den übrigen Eltern erfreuen sich laut Schulpflege aber der letzte und der erste Schultag als Jokertage zunehmender Beliebtheit. Damit können Sommerferien verlängert oder aber die Ferienabreise respektive Ankunft verschoben werden.

«Dass Kinder aber ausgerechnet an diesen beiden Tagen nicht am Unterricht teilnehmen, finden Teile der Seuzemer Lehrkräfte problematisch», sagt Seuzachs Schulpräsident Marco Calzimiglia. «Der Anfang und das Ende des Schuljahres behinhalten jeweils Rituale, welche die Kinder auch unserer Meinung nach nicht verpassen sollten.»

Die Schulpflege Seuzach hat deshalb im Oktober letzten Jahres beschlossen, diese beiden Schultage als Jokertage zu verbieten und gab diese Neuerung in der Seuzi-Zytig bekannt.

Einwand eines Vaters

Das gefiel einem Vater und weiteren Eltern jedoch gar nicht. Richard Suter (38) wandte sich schriftlich an die Schulbehörde und stellte die Statthaftigkeit der Sperrung in Frage. Er regte die Behörde dazu an, in dieser Frage nochmals über die Bücher zu gehen.

«Natürlich sind der erste und letzte Schultag des Jahres wichtige Tage, aber welcher Schultag ist das nicht?», findet der zweifache Familienvater. «Wir wären ja nie auf die Idee gekommen, den allerersten Schultag als Jokertag einzuziehen.» In der 5. und 6. Klasse sei das aber etwas anderes, so Suter. «In meinem Team an der Arbeit sind wir mehrere Familienväter und kommen oft nur aneinander vorbei, indem der eine die Ferien vor- und der andere nach hinten verschiebt.»

Die Schulpflege nahm die Anregung von Suter auf. «Wir haben uns nochmals schlau gemacht und herausgefunden, dass unser erster Beschluss nicht statthaft war», räumt der Schulpräsident ein. «Der letzte Schultag darf als Jokertag gar nicht gesperrt werden.» Folglich ist die Schulpflege auf ihren Beschluss zurückgekommen und hat das Jokertag-Reglement nur mit einem Sperrtag versehen. Demnach heisst es nun: «Am ersten Tag nach den Sommerferien kann kein Jokertag bezogen werden.»

Was meinen Kandidatinnen?

Teils unterschiedlich stufen die vier neuen Kandidatinnen, die sich am 15. April in die Primarschulpflege wählen lassen möchten, die Sperrung der Jokertage ein. So findet es etwa Martina Seitz (44) vom Eltern Forum Seuzach-Ohringen sehr wichtig, dass Kinder am ersten Schultag teilnehmen: «Grundsätzlich bin ich aber gegen Verbote». Lieber wäre ihr nur eine Empfehlung an die Eltern gewesen, die beiden Tage nicht als Jokertage einzuziehen. «So handhaben es viele andere Schulen im Kanton», sagt Seitz.

Demgegenüber finden es Nadine Herzog (40) und Nadja Schuppisser (36) von der Elternmitwirkung der Primarschule Seuzach durchaus sinnvoll, den ersten Tag nach den Sommerferien als Sperrtag zu deklarieren. Natürlich dürfe man nicht alles vorschreiben: «Aber am ersten Schultag wird den Kindern erklärt, was sie erwartet und sie lernen die neue Klassenkonstellation kennen», sagt Herzog. Schuppisser begrüsst es, «dass der letzte Schultag nicht auch gesperrt wird». Laura Wissmann (36) fände es wichtig, dass die Kinder das Jahr gemeinsam beginnen und abschliessen. «Es ist aber das gute Recht von jedem, dies anders zu sehen.» (Der Landbote)