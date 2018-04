Der geneigte Leser merkt etwas...

Das Ereignis hatte Sensationscharakter. «Im Augenblick vor Drucklegung dieser Ausgabe erreicht uns eine interessante Meldung», teilte der Landbote an jenem Tag seiner Leserschaft in einem ein Artikel mit. Ein Splitter der Sputnik II- Raumkapsel sei auf Winterthurer Boden eingeschlagen. Die Einschlagstelle befinde sich vor der Fassade des alten Kantonsspitals, unmittelbar vor den Fenstern des Blutspendedienstes. Sie werde bewacht. «Hohe Militärs» würden dort um 17 Uhr zu einem Augenschein aus Bern eintreffen. «Ein Physiker der Kantonsschule wird für das Publikum Erklärungen abgeben.» Ob der Kantonsschullehrer dann auch einzelne Zuhörer hatte, ist nicht überliefert. Die meisten «geneigten Leser» werden aber die Absicht der «Landbote»-Macher nach einem Blick auf das Datum durchschaut haben: Es war der 1. April 1958. Es gibt zwei Kategorien von Zeitungs-Aprilscherzen. Traditionell sind jene, mit denen möglichst viele Leser und Leserinnen möglichst lange an der Nase herumgeführt werden. Dazu wird ein möglichst aktuelle Begebenheit so aufbereitet, dass sie erst auf den zweiten oder dritten Blick als absurd erkannt werden kann.

1936: Tunnel am Bahnhof und ein unterirdisches Haus

«Ein interessantes Projekt», war der Artikel am 1. April 1936 auf Seite 3 überschrieben, worin von einem monumentalen Bauvorhaben die Rede war: Im Rahmen der Neugestaltung des Bahnhofplatzes prüfe das städtische Bauamt die Untertunnelung desselben. Dazu sollte das «National»-Gebäude «abgetragen und hierauf neu errichtet werden, jedoch unter der Erde». Und dies, «um den teuren Platz nicht ungenutzt zu lassen». Unterirdisch sei ein grosser Saal geplant, der 1000 Personen Platz bieten könne. Besonders erwähnenswert sei die starke Betondecke, die es erlaube, den Raum bei Bedarf als Luftschutzkeller zu nutzen, was «gerade Winterthur wahrscheinlich sehr gut gebrauchen» könne. Bereits habe sich ein «Konsortium finanzkräftiger Leute» gebildet, um das Projekt an die Hand zu nehmen. «Soviel für heute. Wir hoffen, unsern Lesern bald Näheres mitteilen zu können.»

1968: Silberne Zweifränkler für 2.65 Franken verkaufen

«Grossaktion gegen Silberhortung» lautete der wohl am meisten beachtete Titel in der Ausgabe des 1. Aprils 1968. In den letzten Wochen sei der Silberwert gewisser Münzen derart angestiegen, dass dieser gar höher als deren Nennwert sei. «Die Nationalbank hat deshalb entschieden, die Zweifrankenstücke heute Montag einzuziehen.» Der Umtausch erfolge an allen Bankschaltern, «wie der Landbote erfährt». Für jeden Zweifränkler werde ein Preis von Fr. 2.65 bezahlt.

1950 schickt eine besonders übermütige Redaktion die Leserschaft gleich dreifach in den April. Aus dem Bundeshaus wurde die Abschaffung der Dienst-Uniformen gemeldet («da können enorme Summen eingespart werden»), im Neuwiesenquartier sollten zwei Hochkamine gesprengt werden und an der Tramendstation Oberwinterthur konnten Interessierte der Vorführung eines amerikanischen Düsenauto-Prototypen (»Geschwindigkeit von 140 Stundenkilometern») beiwohnen.

1972: Winterthur Miniatur samt Ländlerkapelle

Zur zweiten Kategorie gehören jene Aprilscherze, die schon bei der ersten Lektüre als solche erkannt werden sollten. Umso dicker aufgetragen, desto unterhaltsamer, lautet das Motto: Um das wachsende Interesse der Bevölkerung an der näheren Stadt zu fördern, habe der Stadtrat die Einrichtung eines heimatkundlichen Lehrpfades auf der unteren Schützenwiese beschlossen, meldete der «Landbote» 1972. Als Vorlage gelte das Suisse Miniature von Melide: Auf einer Fläche in der Grösse eines Fussballfeldes sollten die Winterthurer Kunstdenkmäler und historischen Gebäude im Massstab 1:10 nachgebildet werden. «Kyburg, Mörsburg und Schloss Hegi liegen fortan vor der Haustür» und liessen sich innert einer Viertelstunde abschreiten. Das Projektmodell könne «heute Samstag von 8 bis 16 Uhr» in der Eulachhalle bei freiem Eintritt besichtigt werden. «Es musiziert das Echo vom Bruderhaus.» Was sucht eine Ländlerkapelle an einer Architekturpräsentation? Allerspätestens beim letzten Satz musste der Leser stutzig werden. Wer sich trotzdem erwartungsvoll zur Eulachhalle begab, hatte es nicht anders verdient.

1986: Die Firma Lirpa sucht Statisten für S-Bahn-Film

Spätestens ab 1986 wurden die Aprilenten ausgeklügelter und umfangreicher. Für ihren Aprilscherz hatten sich die damaligen Kollegen einen besonders perfiden Scherz ausgedacht. Und der ging so: An jenem Samstagmorgen würden Dreharbeiten für einen Werbefilm über die «Vorzüge der Stadt Winterthur als S-Bahnknotenpunkt» im Hauptbahnhof stattfinden, vermeldeten sie. Gefilmt werden sollte die Ankunft eines Sonderzugs mit Regierungsrat Hans Künzi (dem «Vater der S-Bahn»), weiteren Magistraten und dem «Musikkorps III der SBB in ihren neuen Uniformen». Für den Dreh wurden Statisten gesucht, welche die begeisterte Bevölkerung mimen sollten. Interessierte hatten sich «dem Anlass entsprechend einigermassen festlich gekleidet» um 10.45 Uhr auf Perron 2 einfinden. Was sie dann auch taten: Etwa dreissig Leserinnen und Leser – die Mehrzahl in ihrer Sonntagskluft – tauchten zur angegebenen Zeit auf und wurden auf einem speziell ausgeschilderten Weg zu besagtem Perron gelotst, wo sie vom vermeintlichen Aufnahmeleiter der Firma Lirpa (man lese den Namen rückwärts...) per Megafon empfangen wurden. Nach dem Eintrag in die Namensliste erhielten die Düpierten noch ein Merkblatt, wie sie sich während der Dreharbeiten zu verhalten hatten. «Winken Sie nicht in die Kamera», war da zu lesen, und «Schauen Sie nicht rückwärts, denn wir drehen einen zukunftsorientierten Werbefilm». Das Ganze endete natürlich ohne Regierungsrat, dafür mit einem gespendeten Apéro und einigem schadenfrohen Grinsen.

2008: Marc Forster dreht Bond-Film im Parkhaus Arch

Rund 20 Jahre später – 2008 - wagte die Lokalredaktion ein Remake der Filmidee. Diesmal gar in Hollywood-Dimensionen, wurden doch Statisten für den neuen James-Bond-Film gesucht. Und zwar für jene Actionszene, in welcher der Bösewicht – von Bond verfolgt – seinen schwarzen Wagen in ein Parkhaus lenkt, dort mit quietschenden Reifen bis zum obersten Deck rast, um dann – in einem letzten Versuch zu entkommen - Richtung Abgrund zu steuern. Flug, Aufprall, Explosion. Eigentlich hätte die Szene in Panama gedreht werden sollen, wo die Handlung auch spielte. Im letzten Augenblick hatten die dortigen Behörden die nötige Bewilligung zurückgezogen. So der Artikel, der umso authentischer wirkte, als ihm ein eigens gezeichnetes Storyboard als Illustration beigefügt war. Und in einem Kurzinterview erklärte Starregisseur Marc Forster, warum ausgerechnet das Archparkhaus als Ersatz für das panamesische gewählt worden war. Ein alter Freund («mit dem ich zusammen in Montana die Matur machte und der lange in Winterthur gewohnt hatte») habe sich erinnert, dass beide Locations einander ähnlich waren. Und da die nächsten Aufnahmen in Bregenz geplant waren, sei die Winterthurer Lösung auch kostenmässig ideal. Nur müssten eben nur noch die Film-Passanten und -Gaffer organisiert werden. Auch diesmal liessen sich gut zwei Dutzend Aprilopfer mit der Aussicht auf einige Sekunden Filmruhm zum Bahnhof locken, wo sie sich für die Aufnahmen einschreiben sollten. Die Sekretärin, die vom Hauptdarsteller Daniel Craig träumte, die Hausfrau, die sich auch einmal auf der Leinwand sehen wollte, die fünf Sekundarschüler, denen es vor allem die Autoverfolgungsjagd angetan hatte. Und alle schlugen sich an die Stirn, als sie auf das ominöse Datum auf der Zeitungsseite aufmerksam gemacht wurden.

Manchmal laufen echte Meldungen den echten Scherzen den Rang ab. «Bald ein Kunstwerk von Weltrang in der Steinberggasse?» titelte der Landbote am 1. April 1993. Es folgte ein Bericht über drei geplante Betonbrunnen des «minimal art»-Künstlers Donald Judd , welche «die Kulturstadt Winterthur auf einen Schlag weltberühmt» machen würden. «April! April!» dachten zahlreiche Leser, umso mehr, als im euphorischen Artikel ein öffentlicher Auftritt des amerikanischen Künstlers erwähnt wurde, an welchem dieser sein Projekt vorstellen wollte. Sie irrten. Der echte Scherz befand sich acht Seiten weiter: «Ab heute: Kanton Winterthur – Hauptstadt Seuzach», hatte die Regionalredaktion ihren Aprilbeitrag überschrieben: «Weg von Zürich – nie mehr Ärger mit dieser rot regierten Möchtegerngrosstadt.»

1993: Kanton Winterthur mit goldgelbem Wappen

Dieser Scherz über die Kantonssezession war so offensichtlich, dass natürlich niemand darauf hereinfiel. Dafür schöpften die zwei Autoren aus dem Vollen. Der Bund habe die Bewilligung für einen zehnjährigen Versuchsbetrieb gegeben, schrieben sie. Ziel sei eine effizientere Politik auf allen Ebenen. Die bisher grassierenden Leerläufe sollten vermieden werden. Dazu würde die Demokratie abgeschafft: «Mitsprache lähmt», wurde ein Gemeindepräsident zitiert. Erstmals würde in einem Schweizer Kanton das Präsidialsystem eingeführt. Als erster Präsident sei Christoph Blocher bestimmt worden, der «keinen Augenblick gezögert habe», das Amt anzunehmen. Der Politiker habe sich denn auch «hocherfreut» gezeigt und seine Schriften unverzüglich nach Embrach verlegen lassen, wollte er doch künftig im Schloss Wart residieren. Viel zu reden habe hingegen das Wappen des neuen Kantons. Vom Wildschwein zur Schnecke, von der Ähre zum Mond – alle Motive wurden in Betracht gezogen. Schliesslich hätten sich die Gründungsväter geeinigt auf ein goldgelb koloriertes Wappen (Morgensonne auf dem Schauenberg oder Weizenfeld im Flaachtal), das zur Veranschaulichung auch gross auf der Seite abgebildet wurde. Der wahre Grund für diese goldgelbe Billigvariante war ein redaktionsinterner und wurde der Leserschaft wohlweislich vorenthalten: Der zuständige Grafiker hatte an jenem Tag schlicht keine Zeit für aufwendigere Aufträge.

1996: Bootsplätze am künftigen See zu vergeben

Zuweilen entwickelt sich ein Aprilgag weiter: Mitte der Neunzigerjahre lancierte der Künstler Erwin Schatzmann seinen – anfänglich belächelten - Vorschlag von einem Winterthurer Badesee. Flugs konstruierte die Lokalredaktion daraus ihren Aprilscherz von 1996. Übers Wochenende habe der «Spatenstich für die erste Stadtsee-Probebohrung» stattgefunden schrieb sie und stellte ihrem Bericht als Beweis das Bild von Baustadtrat Heiri Vogt an den Hebeln eines Schaufelbaggers bei. Schatzmanns Idee sei umso realistischer, als sich der Freizeitsee mit einem ohnehin geplanten Hochwasser-Rückhaltebecken verbinden liesse, wurde der Bauvorstand zitiert. An besagtem Tag sollte die Bevölkerung mit Spezialaktionen für das Projekt gewonnen werden. Unter anderem sollten am Rande des besagten Geländes die ersten Fischereirechte verlost und hundert Bootsplätze an die Meistbietenden vergeben werden. Auf den Schwindelartikel fiel kaum jemand herein. Schatzmann ergriff jedoch die Gelegenheit, für seinen sehr wohl ernst gemeinten Vorschlag zu werben und stellte dort ein Tischchen mit Flyern seines neugegründeten Initiativvereins auf. Etliche Neugierige traten diesem denn auch bei. Aus dem Aprilscherz wurde später politischer Ernst. Die Waldeggsee-Initiative wurde nach langen Diskussionen erst an der Urne bachab geschickt.

2015/17: Ein Stück Holidi und fremder Wolf im Bruderhaus

Mittlerweile wird es für die Redaktion immer schwieriger, den gutgläubigen Leser in den April zu schicken. Falsche Nachrichten, Fake News, sind salonfähig geworden und haben das ihre dazu beigetragen, die Menschen skeptisch zu machen. Gleichwohl gelang es uns auch in den letzten Jahren noch, die Leserschaft zu irritieren. Manche wollten sich am 1. April 2015 ein Stücklein von Holidi am Graben sichern, der dort zersägt werden sollte. Und 2017 schafften wir es, ein paar Gutgläubige ins Bruderhaus zu locken. Dort, stand zu lesen, sei ein Wolf aus dem Weinland übers Gitter gesprungen und lebe nun mit den Bruderhaus-Wölfen zusammen. (Der Landbote)