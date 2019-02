Der umweltschützende Pfadianer und vielleicht bald Autor

Dass sich junge Leute für den Umweltschutz stark machen ist ein Thema, das momentan um die Welt geht. Durch die Klimastreiks verschaffen sich junge Aktivisten Gehör. Ebenso laut sind die Gegenstimmen, die die Demonstrationen nur als Grund zum Schule schwänzen abtun.

Einer, der zwar nicht an den Streiks teilnahm, sich aber dennoch für den Umweltschutz einsetzt, ist David Heritsch. Der Seuzacher hat die Handelsmittelschule an der Kantonsschule Büelrain in Winterthur absolviert. In der Ausbildung ist auch ein Praktikum integriert. Dieses hat Heritsch beim WWF gemacht. «Da ist einfach Drive drin.» Die Stimmung bei der Non-Profit-Organisation sei super gewesen. «Jeder arbeitet auf das gleiche Ziel hin.» Das da wäre, die Menschen etwas mehr für den Umweltschutz zu sensibilisieren.

Ebenso enthusiastisch werde auch bei der Umweltschutzorganisation Myblueplanet angepackt. Seit Dezember leistet der 21-Jährige dort seinen Zivildienst. Für die Wohn- und Gartenmesse in Winterthur organisiert er beispielsweise den Auftritt der Organisation. Eine nächste Idee sei gemeinsam mit Studenten entstanden, doch viel mehr möchte er noch nicht verraten. «Nur so viel: Es hat mit dem Handy zu tun.»

In Zukunft soll der Umweltschutz weiter Teil seines Berufsalltags sein. Der 21-Jährige hat vor, im September mit dem Studium als Umweltingenieur an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften zu beginnen. «Ich möchte Umweltschutz und Wirtschaft miteinander verbinden.» Wie wir unser Geld investieren, beeinflusse das Klima mehr, als die meisten Menschen wüssten.

Nach seinem Studium würde er gerne als Umweltberater für Firmen arbeiten. «Gibt es das überhaupt schon?», fragt er und beantwortet sich die Frage mit «vermutlich schon» gleich selbst. Auf jeden Fall will er Betriebe ökologischer machen. «Auch wie wir im Büro arbeiten, hat Einfluss auf die Umwelt.» Wasser vom Hahn statt aus PET-Flaschen zu trinken sei zum Beispiel ein erster Schritt.

Seit 2002 ist Heritsch Mitglied der Pfadi-Seuzi. Nun ist er sogar zum Abteilungsleiter ernannt worden. Er denkt, dass sein Interesse an der Natur auch daher kommt. «Ich erinnere mich noch gut, wie ich Baumarten auswendig gelernt habe oder wie ich Tierspuren lesen lernte.»

Für die kleinen Pfadfinder ein Programm am Samstagnachmittag zu planen, macht dem jungen Mann Spass. «Es ist schön, ihre Entwicklung zu sehen.» Auch untereinander lerne man sich gut kennen. «Durch die Pfadi habe ich sehr viele gute Freundschaften geschlossen.» Das Highlight für ihn war das Weltpfadilager in Japan, wo er Pfadianer aus aller Welt getroffen hat.

Die Offenheit für andere Kulturen wurde ihm von seinen Eltern vermittelt. Seine Mutter ist in jungen Jahren aus Tschechien in die Schweiz gekommen. Daher spricht Heritsch die west-slavische Sprache fliessend. «In Tschechien fühle ich mich sehr verwurzelt.» So ist er Besitzer eines Schweizer und eines Tschechischen Passes. Während der Ferien besuchen sich seine Cousins und er regelmässig. Gemeinsam wandern sie oder fahren Ski.

Das enge Verhältnis zu seinen Verwandten kommt auch daher, dass der Halb-Tscheche als Einzelkind aufgewachsen ist. Stimmt es, dass Einzelkinder immer verwöhnt sind? Darüber musste Heritsch schon oft diskutieren. «Die Frage ist doch, wie definiert man verwöhnt sein?», sagt er und fährt sich dabei mit der Hand über den Dreitagebart.

Er habe eine sehr enge Beziehung zu seinen Eltern. «Wenn viel Aufmerksamkeit verwöhnt sein bedeutet, dann bin ich das wohl.» Seine Eltern unterstützen ihn in seinen Vorhaben, auch in finanziellen Dingen. Für ihn sei der elterliche Support aber nicht selbstverständlich. «Ich bin mir bewusst, dass nicht alle dieses Glück haben.»

Um seine Dankbarkeit zu zeigen, bekocht Heritsch seine Eltern ab und zu. «Manchmal durchstöbere ich dafür die Kochbücher meiner Mutter.» Selbstgemachte Spaghetti oder Falafel habe er schon zubereitet. «Es geht mir darum, immer etwas Neues auszuprobieren.»

Vielleicht möchte sich der Umweltschützer künftig auch mal als Autor probieren. «Die Idee einen Roman zu schreiben, geistert schon lange in meinem Kopf herum.» Er lässt das Leben einfach mal passieren: «Ich werde sehen, was noch kommt.»

(Der Landbote)