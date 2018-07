Die Ämter sind nach der Fusion beliebt

Schon innerhalb der ersten Frist haben sich zehn Personen gemeldet, die für einen der fünf Sitze im Gemeinderat Stammheim kandidieren. Darunter sind fünf amtierende Gemeinderäte: Aus Unterstammheim kandidiert Stephan Ammann, aus Oberstammheim stellen sich Beatrice Ammann, Hans Rudolf Langhart-Mathis und Urs Ulrich zur Verfügung. Aber auch Ilona Diriwächter aus Waltalingen bewirbt sich um einen Sitz. Ihr sei es wichtig, dass nach der Fusion alle drei ehemaligen Gemeinden in der neuen Behörde vertreten seien, sagt sie. «Die Eigenheiten und die Hintergründe aus den Dörfern sollten berücksichtigt werden.» Ein grosses Anliegen sei ihr zudem eine gute Zusammenarbeit mit der Schule. Denn diese hatte sich vor der Abstimmung gegen eine Fusion zur Einheitsgemeinde ausgesprochen. Der Entscheid für eine Kandidatur sei ihr nach zwölf Jahren im Waltalinger Gemeinderat nicht leicht gefallen, sagt Diriwächter weiter. «Es ist schwierig abzuschätzen, wie viel Arbeit nach der Fusion für die Behörden anfällt.» Gerade das Neue reize sie aber auch.

Kein doppelter Farner

Die womöglich hohe Arbeitsbelastung nach der vollzogenen Fusion ab Janaur 2019 dürfte auch andere Kandidaten beschäftigt haben. Umso überraschender ist es, dass sich auf Anhieb so viele gemeldet haben. Denn nebst den amtierenden Gemeinderäten bewerben sich auch andere bekannte Namen. Bereits vor einiger Zeit hat Gartenbauer Martin Farner aus Guntalingen seine Kandidatur bekannt gegeben. Er ist Namensvetter des Oberstammer Gemeindepräsidenten. Zur kuriosen Situation, dass im Stammheimer Gemeinderat gleich zwei mit dem Namen Martin Farner amten, wird es aber nicht kommen. Denn der andere Farner aus Oberstammheim will nicht kandidieren. «Es ist Zeit für etwas Neues», sagt FDP-Kantonsrat Farner. Damit hätte er genug Zeit für eine Regierungsratskandidatur im Frühling 2019. Schon länger wird er als möglicher Nachfolger von Thomas Heiniger gehandelt. Farner will sich aber noch nicht festlegen. Er werde am 11. Juli über seine weitere politische Zukunft informieren, sagt er.

Auch die Gemeindepräsidenten aus Unterstammheim und Waltalingen, also Werner Haltner und Martin Zuber, sind nicht auf der Kandidatenliste zu finden, die gestern Nachmittag publiziert wurde. Bei Zuber ist dies keine Überraschung. Der SVP-Kantonsrat hat kürzlich mitgeteilt, dass er nach 40 Jahren politisch kürzer treten werde.

Damit ist klar, dass es in Stammheim einen neuen Präsidenten geben wird. Um das Gemeindepräsidium bewerben sich der amtierende Schulpräsident Andreas Fischer und der Oberstammer Gemeinderat Hans Rudolf Langhart-Mathis.

Respekt für die Schule

Weitere Kandidaten für den Gemeinderat sind Simon Eriksson aus Oberstammheim, Stephan Ammann aus Unterstammheim, Fabian Kühner aus Waltalingen und Thomas Feer aus Unterstammheim. Feer (Grüne) hatte für eine Fusion geworben und will sich nun im Gemeinderat dafür einsetzen, dass die Schule respektvoll integriert wird.

Ebenfalls zu einer Kampfwahl kommt es in der Schulpflege. Um die fünf Sitze bewerben sich sechs Personen. Christph Frei aus Unterstammheim und Lorenzo Galvan kandidieren für das Schulpräsidium. ()