Die Aktien für die Theater AG sind schon in Vorbereitung

Bis Winterthur entscheidet, ob es sein Stadttheater in eine Aktiengesellschaft umwandeln will oder nicht, ist es zwar noch einen Monat hin. Die Stadt hat den Auftrag für die Gestaltung der Publikumsaktien aber bereits vergeben. Künftige Aktionäre sollen aus fünf Sujets wählen können, gestaltet vom Who’s who der hiesigen Zeichner- und Karikaturistenszene: Ruedi Widmer, Felix Schaad, Peter Gut, Sarah Gasser und Peter Hürzeler.

Stadtpräsident Michael Künzle (CVP), der auch für den Bereich Kultur zuständig ist, begründete den vorgezogenen Auftrag an die Zeichner an der Medienkonferenz zur Theatervorlage gestern mit dem engen Zeitfenster. Stimmt das Volk am 24. März der Vorlage zu, soll die Auslagerung rechtzeitig zum Beginn der neuen Theatersaison am 1. August 2019 abgewickelt werden.

Aktien ohne Dividende

Ausgelagert in eine Aktiengesellschaft wird laut Vorlage der Theaterbetrieb samt Gastronomie. Das Gebäude soll dagegen Teil der Stadtverwaltung bleiben. «Das wäre sonst eine Überforderung für die AG», sagte Künzle. Beispiele für Gebäude, die der Stadt gehören und eine externe kulturelle Nutzung haben, gebe es viele, darunter das Stadthaus oder die Villa Flora.

Die Umwandlung wird formell in zwei Schritten vollzogen. Erst erfolgt durch die Stadt eine Einlage von 1,5 Millionen Franken als Grundkapital. Dann sollen in Form einer Kapitalerhöhung für maximal 750000 Franken Aktien emittiert werden. Das klingt wie an der Börse, hat damit aber nichts zu tun. Die AG ist gemeinnützig und zahlt keine Dividenden aus. Die Aktien zum Ausgabepreis von 500 Franken sollen bei den privaten Aktionären die Identifikation mit dem Theater fördern – und als Dekorelement Wände verschönern.

«Wir stehen mit Sportvereinennicht in einer Konkurrenz um Sponsoren.»René Munz, Direktor Theater Winterthur

Die Mehrheit der Aktien bleibt im Besitz der Stadt. «Es ist keine Privatisierung», sagte Nicole Kurmann. Und auch andere, mögliche Missverständnisse versuchte die Bereichsleiterin Kultur aus dem Weg zu räumen. So strebe man «keine Kommerzialisierung des Theaterbetriebs» an. Die Mitarbeiter, die nicht mehr bei der Stadt angestellt sind, behalten via einen Gesamtarbeitsvertrag ihre Arbeitsbedingungen und bleiben über einen Anschlussvertrag in der städtischen Pensionskasse.

Kurmann erwähnte auch, dass das Theater Winterthur als Verwaltungsabteilung in der Theaterlandschaft heute eher ein Unikum ist. Tatsächlich sind fast alle grossen Theaterbetriebe in der Schweiz unabhängig organisiert. Bei der Rechtsform dominieren allerdings Stiftungen, Basel und St. Gallen haben den Weg der Genossenschaft gewählt. Im Kanton Zürich ist mit der Schauspielhaus Zürich AG und Opernhaus Zürich AG die Aktiengesellschaft die dominierende Rechtsform.

Freiheit über ein Jahr hinaus

Die Vorteile der Abkoppelung liegen in der unternehmerischen Freiheit, wie René Munz, Direktor des Theaters Winterthur, erläuterte. Mit dem Schlagwort sind teils banale, vermeintlich selbstverständliche Dinge gemeint, etwa die Möglichkeit, im Hinblick auf eine grosse Produktion über einen Rechnungszyklus hinaus Reserven zu bilden. Weil das Theater nach Spielzeiten abrechnet und nicht nach Kalenderjahr ist die Planung heute kompliziert. Und es ist laut Munz schwierig, langfristige Projekte zu organisieren. So verhandle das Theater aktuell mit dem Opernhaus über einen Auftritt in vier Jahren. «Bisher können wir in so einer Situation keinen Vertrag abschliessen», sagte Munz.

Vorteile soll die finanzielle Unabhängigkeit auch bei der Sponsorensuche bringen. Laut Munz sind für das Theater vor allem Stiftungen wichtig, die gezielt einzelne Projekte unterstützen. Insofern stehe man mit Sportvereinen nicht in einer Konkurrenz um Sponsoren. Heute sei das Theater von diesen Geldern weitgehend abgeschnitten, weil viele Stiftungen explizit keine Institutionen der öffentlichen Verwaltung unterstützen würden. Beispiele konnte Munz auf Nachfrage nicht nennen.

Ein Vorteil, im Fundraising wie auch für die Formulierung einer Strategie, sei der Verwaltungsrat. Damit bekomme das Theater ein Gremium mit einem Netzwerk und viel Know-how.

Erhebliche Mehrkosten

Bleiben die Kosten der Vorlage: 4,25 Millionen Franken soll die Stadt jährlich als Betriebsbeitrag zahlen. Weitere 380000 Franken bleiben als Overhead-Kosten bei der Stadt. Damit würde für das Theater wieder etwas mehr Geld ausgegeben als zuletzt, aber immer noch weniger als vor den beiden letzten Sparprogrammen: 2012 lag der Globalkredit für das Theater bei 6,1 Millionen Franken.

Weil für die AG Stellen aufgebaut werden, wachsen durch die Auslagerung die Verwaltungskosten. Dem stünden die Mehreinnahmen im Sponsoring gegenüber, sagte Kurmann. Wenn alle Annahmen zutreffen, kostet die Theater AG eine Viertelmillion Franken pro Jahr mehr als ein Vergleichsszenario ohne die Auslagerung. (Der Landbote)