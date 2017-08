Sind Einbürgerungen ein emotionales Thema? Nimmt man den Aufschrei einiger Politiker nach einem Schreiben der Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP), kommt man zum Schluss: Ja. Mauch hatte in ihrem Brief rund 40 000 einbürgerungsberechtigte Stadtzürcher auf die verschärften Einbürgerungsbedingungen ab 2018 aufmerksam gemacht (neu können sich nur noch Ausländer mit C-Ausweis bewerben), mit dem Ergebnis, dass im Folgemonat rund 1000 Gesuche mehr eingegangen waren. Die Stadt Winterthur hat zwar keine solchen Briefe verschickt. Doch mit Blick auf die kommunale Abstimmung vom 24. September findet auch Stadtpräsident Michael Künzle (CVP): «Die Gegner argumentieren emotional.» Eine breite bürgerlichen Front stemmt sich gegen die Abschaffung der Bürgerrechtskommission BüK (siehe Kasten).

Dieses parteiübergreifende 7er-Gremium hat bisher bei Einbürgerungsverfahren von Ausländern, die nicht in der Schweiz geboren wurden, in einem Gespräch deren Staatskundeverständnis getestet. Sie gab dem Gemeinderat eine Empfehlung ab, der abschliessend entschied. Dies in knapp der Hälfte der total 377 Gesuche, die 2016 in Winterthur eingegangen waren. Die andere Hälfte fiel in die Kompetenz des Stadtrates.

Künzles Wink an die CVP

Künftig würde die Exekutive über sämtliche Anträge entscheiden, wie es heute schon in 117 von 168 Zürcher Gemeinden der Fall ist. Und neu würde ein externes Institut den Staatskundetest durchführen, wie heute bereits bei der Sprache. Die BüK würde aufgelöst. «Niemand sägt gerne am eigenen Ast, klar. Aber nüchtern betrachtet überwiegen die Vorteile klar», sagt Künzle dazu.

Wichtigstes Argument aus Stadtratssicht: Die höhere Effizienz des Verfahrens, dessen Dauer durchschnittlich um sechs Monate auf ein Jahr sinken würde. Doppelspurigkeiten fielen weg und der Gemeinderat würde entlastet. Der Spareffekt wäre mit rund 20 000 Franken pro Jahr marginal. Ins Feld führt Künzle zudem die Rechtsgleichheit: «Entscheidungen nach Sympathie, wie sie die BüK teils gefällt hat, wird es keine mehr geben.»

Die bürgerliche Allianz dagegen sieht in der Abschaffung der BüK hingegen eine Abwertung von einem direkt-demokratischen Prozess zum reinen Verwaltungsakt. «Das soll er auch sein», sagt Künzle. Beim externen Staatskundetest würden lokale Kenntnisse jedoch weiterhin einfliessen. Wegfallen würde hingegen das «Vier-Augen-Prinzip.» Das Gespräch führt nur ein Vertreter der Stadtkanzlei. Für die Kandidaten bliebe der Regimewechsel kostenneutral. Auf kommunaler Ebene fielen weiterhin rund 1400 Franken pro Person an.

Gibt Rechte und Pflichten

Beim Thema «Rechtssicherheit» verweist der Stadtrat auch auf zwei Urteile des Bundesgerichtes, die festhalten, dass das Bürgerrecht gewisse Rechte und Pflichten für die Antragssteller begründe. Erfüllen diese die Kriterien, seien sie einzubürgern. Kurz: Eine Einbürgerung ist kein politischer Entscheid, sondern einindividuell-konkreter.

Das Einbürgerungsprozedere wird künftig ohnehin relativ genau von Bund und Kanton vorgegeben. Per 2018 tritt auf kantonaler Ebene die totalrevidierte Bürgerrechtsverordnung in Kraft, voraussichtlich 2020 das neue Bürgerrechtsgesetz. Möglich, dass die BüK spätestens dann abgeschafft wird. ()