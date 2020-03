Die Gemeindebibliothek verzeichnet ein Erfolgsjahr

Die Gemeindebibliothek Seuzach kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Die Medien wurden letztes Jahr total 49010-mal ausgeliehen, was einer Zunahme von 4,6Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Diese Zahl setzt sich einerseits aus dem Download digitaler Medien wie beispielsweise E-Books zusammen, welche um stolze 14 Prozent gestiegen sind. Andererseits zählen auch die Ausleihen in der Bibliothek selbst dazu: Über 40000-mal wurden Medien mit nach Hause genommen. Dies entspricht einem Zuwachs von drei Prozent.

Schnelllebiger Buchmarkt

Susan Pisan, Leiterin der Bibliothek, erklärt sich das Erfolgsjahr so: «Wir befinden uns in einem Zeitalter von Sharing-Systemen. Die Leute befassen sich auch mehr mit ökologischen Fragen. Davon profitieren wir als Bibliothek.» Während die Nutzung von E-Books über die Jahre ständig zunahm, schwankt die Anzahl ausgeliehener Bücher: «Es geht rauf und runter.»

«Jede Kundschaft ist wie ein kleines Ökosystem.»

Susan Pisan

Das Bibliotheksgeschäft werde zunehmend komplexer und anspruchsvoller: «Als Gemeindebibliothek, im Vergleich zu einer Stadtbibliothek, wollen die Kundinnen und Kunden vor allem das Aktuellste lesen und Zugang zu den Bestsellern haben.» Der Buchmarkt werde immer schnelllebiger. So wurde früher ein Buch nach zehn Jahren aussortiert, während heute schon ein fünfjähriges Buch als alt gelte. «Wir müssen schnell und aktuell sein. Das schätzt unsere Kundschaft sehr.» Dazu komme, dass in jeder Gemeinde die Bedürfnisse anders seien: «Jede Kundschaft ist wie ein kleines Ökosystem.»

Funktion im Wandel

Die Funktion einer Bibliothek beschränke sich heutzutage nicht nur auf die Ausleihe von Medien, sagt Pisan. «Man darf nicht stehen bleiben.» Heute sind Bibliotheken nicht nur ein Ort, wo man Bücher ausleihen kann. Vermehrt definieren sich Bibliotheken als Treffpunkt, wo man sich ohne Konsumationspflicht treffen und in den Genuss von kostenlosen Anlässen kommen kann.

«Es soll ein neues Zentrum für Seuzach werden.» Susan Pisan

In diesem Sinn startet dann auch am 13. März das neue Programm «Värsliziit»: Kleinkinder zwischen neun und vierundzwanzig Monaten werden von einer Leseanimatorin in die Welt der Reime und Verse geführt. Dieses Programm gehört zum übergeordneten, internationalen Projekt «Buchstart», welches sich um die Lese- und Sprachförderung von Kindern in den ersten Lebensjahren bemüht. «Die Eltern sind bei der Värsliziit dabei und können Tipps von der Animatorin erhalten und Fragen stellen. Wir legen so das Fundament für einen positiven Umgang mit Sprache.»

Alle Bedürfnisse im Blick

Im Juni 2021 zieht die fast 60 Jahre alte Gemeindebibliothek von der Strehlgasse in die neue Überbauung Schneckenwiese. Der neue Standort weist etwa einen Drittel mehr Fläche auf. «Der Medienbestand bleibt aber derselbe». Die Kinderecke beispielsweise sei momentan zu klein und wird den Bedürfnissen angepasst. Zusätzlich soll es Lern- und Arbeitsorte geben. «Es soll ein neues Zentrum für Seuzach werden.»

Mit dem zentralen Standort hofft man auch auf mehr Laufkundschaft. Mit dem Umzug habe man die Möglichkeit, auf die Bedürfnisse aller Altersgruppen einzugehen. «Ich freue mich sehr. Aber ich gehe auch mit ein wenig Wehmut», sagt Pisan.