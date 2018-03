Die Karten werden neu gemischt

6355 Personen lebten Ende 2017 in Wiesendangen. Exakt die Hälfte waren Frauen. Die zahlenmässige Parität schlägt sich beinahe auch im siebenköpfigen Gemeinderat nieder, wo gegenwärtig drei Frauen und vier Männer sitzen. Am 15. April werden die Karten aber neu gemischt: Gemeindepräsident Kurt Roth (FDP) legt nach 20 Jahren den Taktstock nieder und auch Gemeinderat Erwin Bräm (parteilos) kandidiert nicht mehr.Als mögliche Nachfolger für das Gemeindepräsidium empfehlen sich den Wiesendanger Stimmberechtigten drei Kandidaten. Sie alle sassen bisher nicht im Gemeinderat. Zwei von ihnen besitzen allerdings bereits Behördenerfahrung: der amtierende Schulpräsident Daniel Schmid (CVP, Jahrgang 1975) und der ehemalige Gemeinderat Urs Borer (FDP, 1958). Der Dritte im Bunde, Stefan Kläusler (parteilos, 1962), ist Geschäftsführer einer Schulverwaltung und war noch nie in einer Behörde tätig.

Wiesendangen wird also wieder einen Gemeindepräsidenten erhalten – ausser natürlich, das Stimmvolk schlägt der offiziellen Wahlliste ein Schnippchen und hievt zum Beispiel eine der drei bisherigen Gemeinderätinnen an die Spitze. Theoretisch wäre das möglich. In der Praxis geschieht so etwas selten bis nie. Um das Gedankenspiel aber zu Ende zu führen: Wiesendangen würde dann eine Gemeindepräsidentin erhalten, die zum Beispiel Brigitte Boller, Bettina Huber oder Zuzana Wyss hiesse – obwohl keine der drei Frauen für das Präsidium kandidiert.

Auf der Skala von unwahrscheinlich bis wahrscheinlich erweist sich ein anderes Szenario als durchaus realistisch: Das Geschlechterverhältnis im Wiesendanger Gemeinderat könnte sich nach den Wahlen umkehren: in vier Frauen zu drei Männern. Dies wäre der Fall, wenn die neue Kandidatin Lucia Gerber (GLP) und alle Bisherigen, die kandidieren, gewählt würden. Zusammenfassend präsentiert sich die Ausgangslage wie folgt: Neun Personen streiten um fünf Sitze. Das sind Brigitte Boller (EVP, bisher), Urs Borer (FDP, neu), Lucia Gerber-Müller (GLP, neu), Bettina Huber (FDP, bisher), Stefan Kläusler (parteilos, neu), Stefan Nigg (parteilos, bisher), Daniel Schmid (CVP, neu), Manfred Steger (parteilos, bisher) und Zuzana Wyss (CVP, bisher).

Sie wäre die Erste

Um die Neubesetzung des Gemeindepräsidiums geht es auch in Altikon, wo Gemeindepräsident Jörg Schönenberger (SVP) nach 16 Jahren abtritt. Um das frei werdende Präsidialamt streiten sich Gemeinderätin Sandra Reinli (parteilos, Jahrgang 1972) und Gemeinderat Roland Schenk (SVP, 1971). Der Maschineningenieur sitzt seit 2010 im Gemeinderat, wo er derzeit zuständig für Wasser, Entsorgung, Gesundheit und Liegenschaften ist. Die Familienfrau, die sich mehrere Jahre in der Kirchenpflege engagierte ist seit 2013 im Gemeinderat, wo sie die Dossiers Soziales, Spitex, Jugend und Alter betreut. Würde Reinli das Rennen machen, wäre sie die erste Gemeindepräsidentin von Altikon.

Altikon kennt die stille Wahl, wenn es genau gleich viele Kandidaturen wie Sitze gibt. Neben Reinli und Schenk wurden die zwei Bisherigen Beat Ramseier und Werner Schälchli sowie der Neue, Andreas Herrmann, still ins Amt gewählt. Er ersetzt den abtretenden Robert Morf.

Zwei auf dem Karussell

Erst wars nur einer, dann wurden zwei daraus: In Rickenbach, wo Bea Pfeifer (SVP) nach acht Jahren als Gemeindepräsidentin nicht mehr antritt, sass zunächst nur einer auf dem Kandidatenkarussell: der amtierende Bauvorsteher Andy Karrer (parteilos, 1961). Per Flyer wurde dann ein zweiter Präsidiumskandidat ins Spiel gebracht: der Betriebswirtschafter Robert Hinnen (parteilos, Jahrgang 1969), der neu für ein Gemeinderatsamt kandidiert. Der Flyer stamme von Personen aus seinem Umfeld. Als Neueinsteiger finde er eine Bewerbung als Präsident überheblich, ablehnen würde er die Wahl jedoch nicht, sagte Hinnen, auf den Flyer angesprochen. Und Karrer meinte: Hätte Hinnen vorher sein Interesse fürs Gemeindepräsidium angemeldet, «hätte ich ihm den Vortritt gelassen». Im Sinne von Erfahrung und Kontinuität wäre es aber gut, wenn jemand das Präsidium innehabe, der sich schon etwas auskenne, sagte Karrer ausserdem. Weiter kandidieren die Bisherigen Christoph Lang (FDP), Andreas Greuter (SVP) und Heidi Fink (SVP) für den Rickenbacher Gemeinderat. (Der Landbote)