Die Powerfrau, die nicht Nein sagen kann

Mit Turnen hat Priska Bührer nichts am Hut. Die 52-jährige Dinharderin mag Bewegung an der frischen Luft. Walken, Wandern, mit dem E-Bike nach Seuzach zur Arbeit fahren. Aber der sportlichen Betätigung in Turnhallen kann sie nichts abgewinnen. «Ich habe gejubelt vor Erleichterung, als ich mit meinem jüngsten Kind die letzte Muki-Turnstunde hinter mir hatte», sagt sie und lacht.

Gleichwohl hat sie einiges dazu beigetragen, dass das Regionale Turnfest Dinhard an den letzten beiden Juni-Wochenenden reibungslos über die Bühne ging. Als Schichtleiterin im Festzelt hat sie die Helferinnen und Helfer in ihre Aufgaben eingeführt und aufgepasst, dass bei den Speisen stets genügend Nachschub da war. «Zwei anstrengende Wochenenden«, sagt sie rückblickend. Aber es habe ihr Spass gemacht.

Gemeinsam einen Anlass auf die Beine zu stellen sei gerade in Dinhard sehr wichtig, sagt sie. «Sonst würde man sich in dieser verzettelten, weil aus mehreren Dörfern und Weilern bestehenden Gemeinde gar nie treffen.» Aus dem gleichen Grund engagiert sie sich auch in der Frauengruppe Dinhard, wo sie seit ein paar Jahren im Vorstand ist. Die Gruppe organisiert regelmässig Ausflüge, Wanderungen, den Besuch von kulturellen Veranstaltungen wie dieses Jahr das Freilichtspiel «D’Rotlaubbuech» in Buch am Irchel, Kranzen, Kerzenziehen, den Kinderflohmi, den Bring- und Holmärt und erstmals in diesem Jahr einen Kurs Pannenhilfe für Frauen. «Damit wir bei einer Panne nicht warten müssen, bis sich irgendwann vielleicht ein Mann unserer erbarmt.»

Als der Turnverein die örtlichen Vereine um Unterstützung für den Grossanlass bat, hat Priska Bührer nicht gezögert. «Ich helfe gerne», sagt sie. Und als Gastroprofi war ihre Hilfe bereits im Vorfeld höchst willkommen. Die im Säuliamt aufgewachsene Hotelfachassistentin hat nach ihrer Ausbildung im Berner Oberland auch die Wirte­fachschule absolviert. Danach war sie Betriebsleiterin im Café Bosshard an der Winterthurer Marktgasse und Gastgeberin im Rössli, wo der als Schnitzelkönig bekannte Ueli Hack eben das Zepter übernommen hatte. Ihm ging sie später, inzwischen Mutter von zwei Söhnen, in der Taverne zum Kreuz bei der Administration erneut zur Hand.

Zunächst aber zog die Familie im Jahr 2005 für zwei Jahre nach Norddeutschland. Während ihr Mann beruflich sehr beschäftigt und viel auf Reisen war, fiel es Priska Bührer schwer, in Braunschweig Fuss zu fassen. «Als Mutter eines vierjährigen und eines 14 Monate alten Kindes fühlte ich mich ziemlich einsam, ich kam ja kaum in Kontakt mit anderen Menschen.» Seither wisse sie, was Integration bedeute und wie wichtig es sei, dabei unterstützt zu werden. Eine Aufgabe, die bis heute von den Vereinen wahrgenommen wird.

Nebst der Frauengruppe Dinhard macht sich Priska Bührer bei den Landfrauen als Ortsvertreterin nützlich. Gerade bei letzteren sei die Bedeutung nicht mehr wie einst, als die Frauen noch isoliert waren und die Treffen die einzige Abwechslung im Alltag. «Unterhaltungsangebote gibt es heute genug», sagt Priska Bührer. «Wenn aber eine Frau krank ist, freut sie sich über einen Besuch.» Einen bleibenden Eindruck hinterliess die Blumendeko der Landfrauen für den «Donnschtig-Jass», der 2015 in Dinhard ausgetragen wurde. «Man sagt, es war die schönste, die es jemals gab.»

Sommerblumen blühen auch in Priska Bührers Garten. Dort hält sie sich auf, sooft sie Zeit dafür findet. Aber nicht etwa zum Entspannen. Jüngst hat sie beim Teich, der heuer zu ihrer grossen Freude 13 Frösche beherbergt, Steinplatten verlegt. Nebst der Gartenarbeit widmet sie sich dem Betonieren von Blumentöpfen, was sie in Kursen auch an andere weitergibt. Doch während sie früher für sich und die beiden Buben fast alle Kleider selber nähte, bleibt dieses Hobby heute auf der Strecke. «Im Haus türmen sich Stoffberge, weil mir die Zeit zum Nähen einfach fehlt.»

Mit einem Arbeitspensum von 80 Prozent ist Priska Bührer beruflich schon stark ausgelastet. Sie ist in der Sonne Seuzach für die Bereiche Hauswirtschaft und Administration mitverantwortlich. «Google» nenne man sie dort. «Weil ich immer weiss, was wo im Haus zu finden ist.» In ihrem privaten Umfeld ist sie die Powerfrau schlechthin. Eine Macherin, die viel leistet, aber stets im Hintergrund bleibt. Und die niemanden im Stich lässt, der Hilfe braucht. «Man sagt auch von mir, ich könne nicht Nein sagen – das ist wohl so, aber ich helfe eben gerne.» Ihr nächster grösserer Hilfseinsatz steht bereits fest: Härdöpfle auf dem benachbarten Bauernhof.

(Der Landbote)