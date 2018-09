Die Reichweite interessierte am meisten

Ausstellungen über Elektromobilität erkennt man daran, dass auf dem Besucherparkplatz mindestens ein Elektrofahrzeug der Marke Tesla steht. So war es auch am Samstag in Turbenthal. Aber nicht nur auf dem Parkplatz standen Teslas, sondern auf dem ganzen Areal des Schulhauses Breiti. Dort organisierte die «Energiestadt Turbenthal» gemeinsam mit «e’mobile Electrosuisse» eine Ausstellung rund um die Themen Elektromobilität und Solarstrom. Schon wenige Minuten nachdem die Ausstellung eröffnet hatte, fanden sich mehrere Interessierte auf dem Gelände ein und liessen sich auf den neusten Stand bringen.

Bereits 2014 fand der Anlass in Turbenthal statt und wie damals erwarteten die Organisatoren auch diesmal etwa 300 Besucher. Neu war dieses Jahr, dass auch Firmen dabei waren, die nicht Autos oder Töffs präsentierten, sondern Solarstromanlagen, die sie installieren.

Grosse Verlagerung weg von fossil betriebenen Fahrzeugen

«Der Markt für Elektroautos ist stark am Wachsen» – Mit diesen Worten lud die Gemeinde Interessierte ein. In den nächsten Jahren würde eine grosse Verlagerung stattfinden, weg von fossil betriebenen Fahrzeugen hin zu solchen, die mit erneuerbaren Energien angetrieben werden.

«Nutzen Sie die Gelegenheit und verschaffen Sie sich einen aktuellen Überblick über das Angebot.»Einladung der Gemeinde

«Nutzen Sie die Gelegenheit und verschaffen Sie sich einen aktuellen Überblick über das Angebot», hiess es in der Einladung weiter. Und diesem Aufruf folgten einige – vor allem Männer, wie schnell klar wurde. Eines der Objekte, das am meisten Aufmerksamkeit auf sich zog, war der Hyundai Kona Electric. «Es ist toll, dass dieses Auto heute hier ist, denn es ist sehr neu», erklärte Urs Schwegler von «e’mobile» bei einer kurzen Führung durchs Ausstellungsgelände. Und tatsächlich bildete sich mit der Zeit ein kleines Grüppchen um das neue Auto, und es tauchten einige Fragen auf.

«Ist das wirklich ein Elektroauto?», fragte einer, als er unter die Haube blickte. «Das hier sieht aber aus wie ein normaler Motor.» Ob man an diesem Auto einen Wohnwagen anhängen könne, wollte ein anderer wissen. Das sei möglich, allerdings müsse die Batterie dann schneller wieder aufgeladen werden. «Für meine nächsten Schwedenferien eignet er sich also eher weniger», sagte der Besucher schmunzelnd.

Die Reichweite interessierte

Allgemein war die Reichweite der Elektroautos ein grosses Thema an diesem Anlass. Die Frage nach dem «wie weit» stellten die meisten Besucher. Die Antwort beim Hyundai Kona erstaunte einige: «Er kommt auf fast 500 Kilometer», sagte der Fachmann.

«Es war ein seltsames Gefühl.»Besucher nach

einer Probefahrt

Die Autos standen nicht nur auf dem Gelände herum, sondern durften auch gefahren werden. Ein Angebot, das gerne genutzt wurde. Das Fazit nach der Fahrt lautete dann meist: «Das hätte ich nicht gedacht» oder «es war ein seltsames Gefühl».

Als zwei Teenager auf ihren Mofas – ohne Elektromotor – am Ausstellungsgelände vorbeifuhren und grossen Lärm verursachten, realisierten die Besucher, dass der Geräuschpegel den grossen Unterschied ausmacht. Wobei gerade bei den Motorrädern die einen eine lautere Version durchaus bevorzugen, wie in den Gesprächen mehrmals zu hören war. (Der Landbote)