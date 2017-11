Die Schulen dürfen fusionieren

Die allgemeine Stille um das Thema und das geringe Interesse an den Informationsanlässen hatten im Vorfeld der Abstimmung über die Schulfusion Elsau-Schlatt Unsicherheit ausgelöst. Handelte es sich um die Ruhe vor dem Sturm oder war die Zustimmung schlicht von Beginn weg da? Die Resultate der gestrigen Abstimmung deuten nun klar auf letzteres hin: Die Vorlage wurde in allen drei Schulgemeinden deutlich angenommen.

Schlatt am deutlichsten

Allen voran sagte die Primarschulgemeinde Schlatt mit gut 90 Prozent von insgesamt 236 Stimmen Ja zum Zusammenschluss. Nur etwas weniger als 10 Prozent der Schlatter sprachen sich gegen eine Schulfusion aus. Trotz fehlender kantonaler Vorlagen betrug die Stimmbeteiligung respektable 46,3 Prozent. «Wir gingen davon aus, dass die Fusion in Schlatt kein Thema ist und bei diesem Resultat kann man wohl sagen, sie wurde diskussionslos angenommen», sagt Domenic Hartmann, Schlatter Primarschulpräsident. Als kleinste und finanzschwächste der drei Schulgemeinden dürften die Vorteile der Fusion für die Primarschulgemeinde Schlatt am deutlichsten ausfallen.

Gegenwind aus Elsau erwartet

Mit rund 80 Prozent von 947 Stimmen sagten die Stimmberechtigten der Oberstufenschulgemeinde Elsau-Schlatt am zweitdeutlichsten Ja zur Fusion. Die Stimmbeteiligung betrug knapp 33 Prozent. «Ich habe gehofft, dass das Resultat so klar ausfällt», sagt Philipp Berni, Präsident der bereits fusionierten Oberstufenschulgemeinde. Überrascht habe ihn aber die Stimmbeteiligung: «Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir mehr als ein Viertel der Stimmberechtigten mobilisieren können.» Er sei deshalb sehr zufrieden mit dem Resultat und werte es auch als Anerkennung für die Arbeit der Behörden. Am meisten Gegenwind erwartete Berni aus der Primarschulgemeinde Elsau.

Der Ja-Anteil fiel in der Primarschulgemeinde Elsau am tiefsten aus, trotzdem waren die Befürworter auch hier mit 76 Prozent von 717 Stimmen deutlich in der Überzahl. Rund 30 Prozent der Stimmberechtigten haben eine Stimme abgegeben. «In der Schulpflege haben wir unsere Chancen etwa Fifty-fifty geschätzt», sagt Roman Arnold, Präsident der Primaschulpflege Elsau. 76 Prozent werte er deshalb als extrem positiv. «Dreiviertel der Bevölkerung stehen hinter unserem Vorhaben, darauf kann man gut weiter aufbauen.»

Für Unsicherheit hatte in der Elsauer Schulpflege die Parole des Gemeinderats gesorgt, der ein Nein für die Fusion empfohlen hatte. Dies, weil er sich finanzielle Vorteile für die Elsauer Bevölkerung erhofft hatte. Der Steuerfuss der neuen Schulgemeinde soll aber auf dem bisherigen Niveau bleiben. Man wolle nicht sparen, sondern die Schulqualität verbessern, argumentierten die Projektleiter der Fusion.

Starten soll die neue Schulgemeinde Anfang 2019. Für die siebenköpfige Schulpflege stellen sich aus den bisherigen Behörden bereits mindestens acht Personen zur Wahl im Frühling. «Das ist uns wichtig. Wir hoffen noch auf weitere Kandidaturen aus der Bevölkerung», sagt Berni. Man wolle die neue Behörde nicht einfach still besetzen. (Der Landbote)