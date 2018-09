Die Sonne hält die Glacés kühl

Wenn einem im Sommer der Schweiss von der Stirn tropft, ist eine Abkühlung nötig. Damit die Glacés in der Badi Seuzach immer schön kühl bleiben, braucht es Strom. 200'000 Kilowattstunden (kWh) Strom werden pro Jahr benötigt, um den Badigästen den gewünschten Komfort zu liefern. Die Energie soll nun mit Hilfe der Sonne gewonnen werden. Dafür will die Solarkraftwerkgemeinschaft Seuzach (SKGS) 227 Solarmodule auf dem Dach der Badi installieren.

Jeder kann mithelfen

Der Seuzacher Gemeinderat hat seine Unterstützung zugesagt. «Wir sind sehr froh über die Zusammenarbeit mit der Gemeinde», sagt Josef Frattaroli, der Präsident der SKGS. Neben dem Darlehen von 25 000 Franken, hat sich Seuzach für die nächsten 20 Jahre als Stromabnehmer verpflichtet. Die Gemeinde trägt das Label Energiestadt. Damit hat sich der Gemeinderat dafür ausgesprochen, auch auf erneuerbare Energien zu setzten.

«Bei diesem Projekt kann jeder mithelfen», sagt der Präsident des Vereins. Es gäbe drei Möglichkeiten, sich zu engagieren. Die Erste sei der Kauf einer Saisonkarte für das Schwimmbad mit Aufpreis von 20 Franken. Für jedes verkaufte Spezialabo gibt die Gemeinde Seuzach nochmals 20 Franken dazu. Als zweite Option kann man sich ein Solarmodul für 500 Franken kaufen. «Ein Solarmodul kostet heute lange nicht mehr so viel», sagt Frattaroli. Doch nur mit diesen Spenden sei das Projekt möglich. Die letzte Variante der Mithilfe ist die wohl aktivste. Man kann beim Aufbau und Anbringen der Solaranlage mithelfen. Dazu muss man mindestens 16 Jahre alt und schwindelfrei sein. Alle freiwilligen Helfer bekommen eine Spezialsaisonkarte geschenkt.

Mit der neuen Solaranlage könne gut ein Viertel des Strombedarfs der Badi gedeckt werden. Die Anlage soll 62'000 kwh pro Jahr produzieren. Der Restbedarf werde weiterhin vom Stromnetz der EKZ bezogen. «Im Sommer ist der Stromverbrauch der Badi höher als die Produktion der Anlange», sagt Frattaroli. Doch auch ausserhalb der Badesaison nehmen die Solarmodule Energie auf. An warmen Wintertagen wird dieser Strom der EKZ abgegeben.

Im März in Betrieb

«Die Badi eignet sich ausserordentlich gut für Solarzellen.» Die grossen Dachflächen zeigen in verschiedene Himmelsrichtungen und sichern so eine Stromproduktion über den ganzen Tag. Zudem läuft die Badi genau dann auf Hochtouren, wenn am meisten Solarstrom produziert wird: tagsüber und bei schönem Wetter. Die neue Solaranlage soll bis März 2019 in Betrieb genommen werden. (Der Landbote)