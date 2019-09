Die Tössemer Dorfet muss nicht sterben

In den vergangen 17 Jahren hatte André Leuppi als Präsident des Organisationskomitees stets die Ehre, die Tössemer Dorfet zu eröffnen. 17 Mal tat er dies mit einer Rede in einem beliebigen Zelt auf dem Festgelände rund um die Reformierte Kirche Töss. Nicht so dieses Jahr.

Leuppi, der seinen Malerbetrieb nur 50 Meter neben dem Gelände der Dorfet hat, rollte am Freitagabend den roten Teppich aus und empfing die knapp 80 Gäste in seiner Firma.

Zu den Anwesenden gehörte sein Göttibueb, der mittlerweile ein Böser ist, Schwinger Samir Leuppi, Stadträtin Christa Meier (SP), die Gemeinderäte Felix Helg (FDP) und Daniel Oswald (SVP), Feuerwehrkommandant Jürg Bühlmann mit Frau Susanne, die Organisationskomitees der anderen Dorfeten und viele mehr. Das alles natürlich nicht ohne Grund.

«Die Tössemer Dorfet muss nicht gross werden. Hauptsache ist, es bleibt gemütlich.»André Leuppi

OK-Präsident Tössemer Dorfet

André Leuppi, seine Tochter Melanie, Christine Roost und Diego Resenterra hatten etwas zu feiern. Die diesjährige Ausgabe Tössemer Dorfet war ihre letzte. Das vierköpfige OK hat im November seinen Rücktritt angekündigt. «Das Team war ständig im Wandel. Wir waren einmal sechs Personen, dann traten zwei zurück und so blieben wir noch zu viert. Ich arbeitete dementsprechend für drei», erklärt Leuppi.

Dass die Dorfet in Töss in den letzten Jahren etwas geschrumpft ist, spielt weder beim Rücktritt, noch generell an diesem Abend eine Rolle. «Klein hin oder her, wichtig ist, dass es gemütlich bleibt», sagt Leuppi. Und schliesslich ging es auch um viel mehr als die Grösse.

Nachfolger zu finden, erwies sich als schwierig und so war die Tössemer Dorfet Anfang Jahr von einigen Leuten bereits tot geglaubt. Umso schöner für Leuppi, dass er verkünden konnte: «Die Tössemer Dorfet stirbt nicht!»

Töss rettet sich selbst

Eine Gruppe von engagierten Tössemerinnen und Tössemer hat sich zusammen getan und lässt sich an der Generalversammlung im März voraussichtlich zum neuen Organisationskomitee wählen.

Gabi Herzog, seit 25 Jahren heimisch in Töss, soll dann präsidieren. Sie wird unterstützt von Rosmarie Peter, Präsidentin des Quartiervereins Töss-Dorf, Line Girardin, Präsidentin des Quartiervereins Eichliacker, Peter Strassmann vom Turnverein Töss und von Rainer Zah, Bettina Rauch sowie weiteren Personen.

«Den Kontakt mit den Menschen mag ich am meisten.»André Leuppi

Für die zukünftige Präsidentin ist es eine Herzensangelegenheit. «Die Dorfet muss einfach weiterbestehen», sagt sie am Freitagabend.

Für eine Dorfet, die hätte tot sein können, folgten dann zwei sehr lebendige Tage. Über die Wiese des Schulhaus' Gutenbergstrasse tuckerte ab Samstagmittag eine Miniatur-Eisenbahn, gleich daneben fischten Kinder Päkli aus einem aufblasbaren Pool und Delikatessen aus aller Welt brutzelten und brodelten rund um die Kirche. Die jungen Leitenden der Cevi Töss, die verschiedene Postenläufe organisierten, blieben selbst über Nacht auf dem Gelände und bewachten ihren Holzbau.

Ein letzter Besuch

Wie jedes Jahr ging André Leuppi über die Tage bei allen anwesenden Vereinen vorbei, sprach mit deren freiwilligen Helferinnen und Helfern und erkundigte sich nach ihrem Wohlbefinden. «Den Kontakt mit den Menschen mag ich am meisten. Ausserdem muss es sein, ich will ja deren Anliegen kennen», sagt Präsident Leuppi.

Dass in den kommenden Jahren nicht mehr er für diese Anliegen verantwortlich sein wird, weiss er natürlich – und verspricht jetzt aber trotzdem: «Wenn es gewünscht ist, werden wir dem neuen OK-Team natürlich noch zur Seite stehen.»