Die gefesselte Mutter

Die ägyptische Revolution verbrachte die Künstlerin Heba Khalifa daheim. Sie protestierte nicht auf dem Tahrir; sie kochte Brei, wechselte Windeln, putzte die Wohnung. Es machte sie wahnsinnig. Sie wollte mit anderen Ägypterinnen und Ägyptern für die Freiheit kämpfen, wollte da draussen mit ihnen campieren, diskutieren, demonstrieren.Doch als alleinerziehende, geschiedene Mutter war sie die meiste Zeit an Kind und Wohnung gebunden. Der Kindsvater entzog sich jeder Verantwortung – finanziell wie fürsorgerisch. Niemand da, der ihr etwas abnehmen konnte, für alles war sie alleine zuständig: Haushalt, Kind, Geld. Immerhin, der Job brachte sie doch einige Male raus auf den Tahrir: Heba Khalifa arbeitete als Photographin für eine Zeitung. Sie schoss hunderte von Bildern von den Demonstrationen.

Selbstporträts

Bekannt gemacht haben sie aber die rund zwanzig Selbstportraits, die sie von sich zu Hause machte. Einen Teller voller Steine vor sich. Mit der Gasmaske vor dem Fernseher, eine Kuchenbackform in der Hand. Auf der plakativsten Fotocollage sieht man sie mit dem Kind auf dem Schoss, mit braunem Klebeband an einen Stuhl gefesselt; über ihnen ein ikonisches Marienbild. «From the Inside» heisst die Fotoserie.

«Kannst du bitte zu mir nach Hause kommen? Ich habe ein Kind», sagt sie am Telefon, als wir uns zum Gespräch verabreden. Seit der Revolution 2011 sind sechs Jahre vergangen, Tochter Ward dürfte inzwischen etwas sechs Jahre alt sein, Heba Khalifa ist immer noch zwangsläufig des öfteren daheim. Trotzdem hat sich seither viel für sie verändert. Auf «From the Inside» folgten weitere Fotoserien, über andere ägyptische Frauen und deren Geschichten. Die Arbeiten erhielten Anerkennung, wurden im Ausland ausgestellt.

Andere Frauen berühren

Viel wichtiger ist Heba Khalifa aber die Erfahrung, dass ihre Kunst, zu Beginn ein ganz privates, persönliches Projekt, andere Frauen berührt, bewegt, ja verändert. Kunst sei eine Art Tagebuch für sie, eine Therapie, im Grunde «die einzige Möglichkeit, das alles auszuhalten». Am Anfang sei sie ganz erstaunt gewesen, dass sich so viele andere Frauen in ihrer Fotoserie erkannt hätten. Doch das sei letztlich, was Kunst ausmache: Das ganz Persönliche werde universell. «That’s the magic of art», sagt sie.

Wir sitzen auf dem Mini-Balkon ihrer kleinen Wohnung am Rand einer ganz neuen subventionierten Blockbausiedlung im ärmeren Teil Neukairos. Sie ist seit zwanzig Tagen Heba Khalifas Eigentum. Sie zahle dafür monatlich vierhundert ägyptische Pfund Hypothek, umgerechnet rund 22 Franken. Früher war sie für zweitausend Pfund in der Innenstadt zur Miete. «Ich habe jetzt ein eigenes Zuhause», sagt sie glücklich, «endlich habe ich ein Zuhause!»

Das Innere ist wichtiger

Heba Khalifa wirkt so lebendig. Grüne Augen, asymmetrische Frisur. Oder wie soll man eine Frau beschreiben, die selbst lange darüber nachgedacht hat, wie sie Frauen portraitieren kann, jenseits von Klischees? Sie wollte keine sexy Körper zeigen, wie die Werbeindustrie. Aber auch keine Opfer. Wichtiger als das Äussere ist ihr das Innere; sie wollte fotografieren, wie diese Frauen sich fühlen.

Seit der Revolution trauten sich immer mehr Frauen über ihre Benachteiligungen zu reden, stellt Heba Khalifa zufrieden fest. Vor allem in sozialen Medien sprechen sie aus, was früher fast undenkbar war: Dass Mutterschaft nicht nur das reine Paradies ist, sondern manchmal auch die Hölle. Auch für verheiratete Frauen. Dass Frauen ein Recht haben auf ihren eigenen Körper, auf Selbstbestimmung, ein eigenes Leben.

Während des Gesprächs legt sie drei Eier ins kochende Wasser. Tochter Ward hat langsam Hunger. Heba Khalifa ist es sich gewohnt, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun. Ausserdem muss sie noch packen. In derselben Nacht wird sie in die Schweiz fliegen, nach Winterthur. Sechs Wochen wird sie in der Villa Sträuli leben und arbeiten, dank eines Kulturaustauschprogramms von Pro Helvetia. Es bedeute ihr viel, zusammen mit ihrer Tochter diese Reise unternehmen zu können.

Eine Kindheitsepisode

Im Koffer hat sie Fotos aus ihrer Kindheit, das Material für ihre nächste Fotocollage. Die 40-jährige Künstlerin will in Winterthur eine Episode aus ihrer eigenen Kindheit verarbeiten: Als kleines Mädchen gab die eigene Mutter sie einer Tante väterlicherseits zur Obhut. Heba musste dem Buben Platz machen, mit dem die Mutter schwanger war. «Ich war eben nur ein Mädchen.» Sie habe nun den Mut gefasst, sich dieser eigenen Geschichte zu stellen. Um sich mit der Vergangenheit zu versöhnen und damit abzuschliessen, erzählt Heba Khalifa. Sie wolle nicht reagieren auf die Erwartungen und Taten anderer, sie wolle für sich herausfinden, was sie wirklich wolle. In Winterthur, weit weg von daheim, könnte das besonders gut funktionieren. Der Arbeitstitel heisst: «disconnected».



Vernissage und Meet the Artist vonHeba Khalifa: Dienstag, 10.10., 19.30 Uhr, Villa Sträuli, Museumstrasse 60. Ausserdem im Rahmen der Kulturnacht am 23.9. ()