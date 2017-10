Die letzte Reise der Wanderbrücke

Als die Brücke bereits auf der Ladefläche des Transporters liegt und zwei Männer die Ladung sichern, ruft Ernst Hauser, Infrastrukturchef des Kantonalturnfests (KTF): «Hanspeter, streichel sie noch einmal!» Sein Blick richtet sich auf KTF-Präsident Hans-Peter Meier, der direkt neben der Metallbrücke steht.

Zehntausende von Besucherinnen und Besucher geleitete die Brücke während des KTFs in Rikon vom Bahnhof über die Töss aufs Festgelände. «Sie war mit ein Grund für die hohe ÖV-Nutzung der Zuschauer», sagt Hauser. Man habe so nur die Hälfte der Parkplätze benötigt.

Sie konnte nicht bleiben

Der Spagat, so die turnkonforme Bezeichnung der Brücke, war die letzte sichtbare Spur des Grossanlasses von Mitte Juni. Die provisorische Bewilligung galt nur bis Ende Juli. Viele Einwohner in Rikon fanden aber Gefallen an der zusätzlichen Verbindung und hätten die Brücke gerne behalten.

Doch eine Anfrage der Gemeinde Zell beim Kanton war ernüchternd. Dieser befürchtete, dass die Metallpfeiler, die im Gras zwischen Weg und Töss eingeschlagen waren, bei einem Hochwasser Schwemmholz zurückhalten könnten. Die Pfeiler waren nötig, da die Brücke für die Distanz zwischen den beiden Wegen zu kurz war. «Die Auflagen für eine fixe Brücke wären gewaltig gewesen», sagt Hauser. Man hätte etwa Nachweise zur Notwendigkeit der Brücke erbringen müssen. «Sogar ein Eintrag im Richtplan wäre nötig gewesen.»

Brücken verbinden normalerweise zwei Seiten. Der Spagat hat Einwohner und Kanton aber eher gespalten zurückgelassen.

Vorher war sie in Winterthur

Die Brücke ist eine Winterthurerin. Während des Baus des Kesselhausplatzes spannte sie sich über die Zürcherstrasse. Die gekritzelten Graffiti zeugen von der urbanen Vergangenheit. Nachdem der Bau beendet war, wurde die Brücke in Frauenfeld zwischengelagert.

Bis sich die KTF-Verantwortlichen bei der Stadt meldeten. «Wir hatten mit der Stadt ursprünglich ausgehandelt, dass wir sie für ein Jahr ausleihen können», sagt Stefan Siegenthaler, der stellvertrender Chef Infrastruktur während des KTFs war. Ursprünglich wollte die Stadt die Brücke an der Eulach weiterverwenden. «Aber sie hätte verkürzt werden müssen, das wäre in etwa gleich teuer geworden wie eine neue Brücke», sagt Siegenthaler. Sie war also zu lang für die Eulach und gleichzeitig zu kurz für die Töss.

Das KTF-Organisationskomittee begab sich auf die Suche nach Interessenten, erfolglos. Hauser sagt: «Die Stadt sagte uns, dass wir nun für die Entsorgung aufkommen müssen.» Die Kosten dafür schätzt er auf rund 20 000 Franken. Ob der Stadt dafür noch eine Rechnung gestellt werde, liess er am Mittwoch offen.

Nun wird sie eingeschmolzen

Und so schwebte am Mittwochnachmittag die 16 Tonnen schwere und 32 Meter lange Metallbrücke davon. In der Mitte, an vier Punkten angekettet, zog sie ein Kran rund zehn Meter in die Höhe, bevor er sie um 90 Grad drehte und auf den bereitstehenden Sondertransporter verlud. Keine zehn Minuten dauerte dieser Vorgang, bevor sie nach Seen gefahren wurde. Heute Morgen früh, gegen fünf Uhr, fährt der Transporter vor dem Morgenverkehr nach Birmensdorf. Dort wird sie eingeschmolzen. Hauser sagt: «Ich persönlich begrüsse das. Sie ist für das Turnfest installiert worden und das ist nun vorbei.»

Doch ein wenig schien sie sich noch gegen das drohende Ende wehren zu wollen. Ein Kandelaber stellte sich in den Weg des Transporters, der rückwärts vom Veloweg ausparkieren musste. Doch bald war auch dieses Hindernis umkurvt.

Als sich der rund 40 Meter lange Transporter davonmacht, knippst Präsident Meier noch ein letztes Foto. ()