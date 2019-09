Die nächste Wiedergutmachung

Allmählich muss es den Winterthurer Fussballern und ihrer Entourage bekannt vorkommen: Sie haben sich einen Fehltritt geleistet und stehen jetzt vor der Aufgabe, diesen wettmachen zu müssen. So wars ein erstes Mal Anfang August nach dem 0:6 gegen Lausanne-Sport in der 3. Runde, das als Lehrstunde eines Favoriten gewertet wurde. Der FCW fuhr eine Woche später nach Vaduz, kämpfte immerhin gut und kehrte mit einem 1:0 zurück.

Ein zweites Mal war es Ende August nach dem 2:3 in Kriens in der 6. Runde, das wieder als Lektion gesehen wurde – diesmal von einem Aussenseiter, der wesentlich bereiter war, um die Punkte zu fighten. Immerhin, zwei Wochen später war der FCW kampfbereit genug, St. Gallen aus dem Cup zu werfen. Mit umgestellter Formation, allerdings auch vorteilhafter psychologischer Ausgangslage.

Und nun ist es schon das dritte Mal, nach einem 0:3 gegen den FC Wil, der spielerisch gleichwertig und mental eindeutig besser eingestellt war. Es war die bisher schmerzhafteste Niederlage, weil der FCW in Fallen getappt war, die ihn nicht hätten überraschen dürfen. In einem solchen Spiel und mit all den Erfahrungen selbst der jüngsten Vergangenheit hätten sich die Winterthurer vor allem einem Vorwurf nicht aussetzen dürfen – dass sie weniger «bissig» gewesen seien als der Gast, der doch nach einer Enttäuschung im Cup angereist war. Aber genau das war dem FCW anzukreiden.

Zweifel an der Lernfähigkeit

Am Montag sind die Winterthurer Fussballer nach dem Abschlusstraining auf dem Nebenplatz der Schützenwiese nach Lugano gefahren, wo sie übernachteten. Gewiss mit dem Willen, sich zu rehabilitieren. Aber natürlich begleitet von Zweifeln an ihrer Lernfähigkeit. Wer es ein bisschen zynisch sieht, wird allerdings sagen: Angst haben muss man nicht vor dem Auftritt in Chiasso, sondern erst wieder am Freitag, wenn der FC Schaffhausen auf die Schützi kommt – und der FCW seine «Klasse» im Tessin ja nachgewiesen hat …

Klar ist, jedenfalls mit Blick auf die Tabelle, dass es zuerst einmal darum geht, sich vom Tabellenende fernzuhalten – und diesen Weg dann gegen Schaffhausen fortzusetzen. Auch Trainer Ralf Loose, mit seinen 56 Jahren zweifellos ein Realist, sagt deutlich: «Wir müssen aufhören zu träumen.» Das sagt er und denkt: aufhören zu träumen von der Spitzengruppe. Sich dafür voll zu konzentrieren auf das, was der Fussball «halt ist – ein Wochengeschäft, bei dem es immer wieder mit 0:0 losgeht.»

Wie er seine Mannschaft auf den FC Chiasso «losgehen» lassen will, lässt Loose noch offen; wie weit er also Konsequenzen zieht aus zwei Spielen mit praktisch identischer Aufstellung, die so unterschiedliche Ergebnisse lieferten wie ein 2:0 gegen St. Gallen und ein 0:3 gegen Wil. Einfach wieder zurückzukehren zu vorher, als beispielsweise Granit Lekaj Innenverteidiger und nicht «Sechser» war, wirkt nicht angezeigt. Am wahrscheinlichsten ist, dass Nuno da Silva nach seinem Auftritt in der zweiten Halbzeit gegen Wil als offensiver Flügelmann in die Startelf zurückkehrt. Oder dass Tobias Schättin wieder den Linksverteidiger der ersten Wahl gibt. Aber so oder so muss ja jedem klar sein, «dass wir in Chiasso mit anderer Einstellung antreten müssen» (Loose). Aber weiterhin ohne Captain Davide Callà.

20 000 für den Trainer

Der Gegner steht am Tabellenende, also dort, wo ihn die meisten erwartet haben. Die Alternative der Prognostiker wäre noch Aufsteiger Stade Lausanne-Ouchy gewesen, aber der hat sich so schnell akklimatisiert, dass man ihm guten Gewissens eine Zukunft in dieser Liga geben kann. Am Samstag schickten die Waadtländer jedenfalls Chiasso mit einer 0:3-Niederlage heim. Es war der erste Match der Tessiner unter ihrem neuen Trainer, dem 49-jährigen Italiener Alessandro Lupi. Dass der auf Chiassos Bank Platz nehmen würde, war seit Langem eine ausgemachte Sache.

Wer, beispielsweise, den FC Chiasso im Sommer in einem Testspiel beobachtete, sah zwar auch den Trainer Stefano Maccoppi, aber als eigentlichen Chef Lupi. Der war ehedem Mittelfeldspieler des Klubs, seit Jahren Trainer in der Nachwuchsbewegung der AC Milan – und sollte nun den FC Chiasso übernehmen. Was ihm noch fehlt: die Uefa-Pro-Lizenz. Und erst jetzt erhielten die Tessiner die Bewilligung, Lupi auf die Bank zu setzen, weil der mittlerweile von Milan in Italien für den Uefa-Kurs angemeldet ist. 20 000 Franken kostet den FC Chiasso diese Regelung. Maccoppi ist nun Sportchef.

Die Zahlen wären stark

Ein neuer Trainer übernimmt also auch offiziell eine Mannschaft, die wieder einmal völlig verändert wurde. Am Samstag waren elf von 15 eingesetzten Spielern neu im Kader. Dabei spielten die erst jüngst verpflichteten Loic Jacot, der aus Luzern geholte Torhüter, und Philippe Senderos, der berühmte Altinternationale, noch nicht mal mit. In den ersten sieben Runden hat Chiasso schon 25 Spieler in der Liga eingesetzt. Beim FCW sind es 19. In Nyon debütiert hat, anders als Senderos, Stürmer Younes Bnou Marzouk, ein 23-jähriger Marokkaner, der in Frankreich aufwuchs und Junior bei Juventus Turin war. Er spielte schon im Frühjahr 2017 für Chiasso und schoss in jener Rückrunde in 18 Matches zwölf Tore. Seinen ersten Auftritt hatte er gegen den FCW des Sven Christ. Nach zwei Toren und einem Assist Bnou Marzouks fuhr der FCW 1:4 geschlagen heim; eine Woche später war Christ nicht mehr sein Trainer. Bnou Marzouk suchte danach höhere Weihen, spielte für Lugano, in Schweden und Malta. Dass er jetzt zurück ist, lässt erahnen, er sei nicht sehr erfolgreich gewesen.

Der FC Chiasso nach sieben Runden auf Platz 10 – das ist also keine Überraschung, schon eher sein bisher einziger Sieg, ein 4:2 nach einem 0:2 gegen Aarau. Aber er war schon oft der Abstiegskandidat schlechthin und hielt sich dann doch in der Liga, wie im Mai mit einem Sieg in Wil, derweil Rivale Rapperswil-Jona in letzter Sekunde mit einem Schuss knapp neben Aaraus Tor die Rettung verpasste. Der FCW übrigens hat gegen keinen andern Gegner so oft gepunktet wie gegen den FC Chiasso seit dessen Rückkehr in die Challenge League 2010: Von 33 Pflichtspielen gegen die Tessiner gewann der FCW 16. 13 endeten unentschieden, verloren wurden nur je zwei daheim und auswärts. Im Tessin gabs neben acht Siegen und sechs Unentschieden also nur das 1:4 Sven Christs und, vor anderthalb Jahren, ein 0:1 unter dem Tessiner Trainer Livio Bordoli. Looses FCW-Bilanz im Riva IV: ein 3:1 und ein 1:1.