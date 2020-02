Die vielleicht kleinste Immobilie sucht neuen Mieter

Beim ehemaligen Postgebäude an der Ecke Hauptstrasse/Chileweg befindet sich eine alte Telefonkabine, eingelassen ins Mauerwerk. Die Kabine sei in der Vergangenheit, also in der Nach-Telefonzellen-Zeit, als kleines Lager genutzt worden, heisst es in der Mitteilung, die im aktuellen «Grüezi» von Berg am Irchel steht, weiter.

Ein Quadratmeter Fläche

Und auch die zur Verfügung stehende Grundfläche ist angegeben – circa einen Quadratmeter. «Nach der ordentlichen Kündigung des bisherigen Mieters sucht die Gemeinde nun per sofort oder nach Vereinbarung eine neue Mieterin beziehungsweise einen neuen Mieter.» Der Jahresmietzins beträgt 100 Franken.

Wie aber kann eine alte Telefonkabine umgenutzt werden? Was man im europäischen Ausland ab und zu sieht, sind Kabinen, die zu kleinen Bibliotheken oder Bücher-Tauschbörsen umfunktioniert wurden.

Seit dem 1. Januar 2018 zählen die Publifone der Swisscom nicht mehr zur gesetzlichen Grundversorgung. Das hat der Bundesrat entschieden. So verschwanden in den letzten Jahren auch in der Region mehrere Telefonzellen wie etwa in Henggart, Benken oder Humlikon. Die Telefonkabinen werden heute kaum noch genutzt, da fast jeder ein Handy besitzt.