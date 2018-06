Dinhard, ein Paradies für Turner

Es riecht nach frisch geschnittenem Gras, aus den entfernten Lautsprecher dröhnt ein Popsong. Die Sonne scheint bereits stark an diesem Samstagmorgen. Hätte es in der Nacht zuvor nicht so stark abgekühlt, dann wäre dieser Samstag definitiv ein Anwärter für den heissesten Tag des Jahres.

Aber noch ist es frisch und die Turner nutzen die Gunst der Stunde. Der TV Rickenbach tritt im Speerwurf an, die jungen Männer stehen bereit. «Dennis!», ruft der Trainer und «Bereitmachen, Raphael!» Dennis tänzelt mit den Füssen, den Speer locker auf der rechten Schulter, die letzte Aufwärmübung vor dem Abschuss.

Das Startsignal kommt. Dennis hebt den Speer auf Kopfhöhe, richtet den Blick nach vorne in die Höhe und rennt los, im Seitwärtsschritt. Seine Beine überkreuzen sich, der ganze Körper ist gespannt. Er beugt sich nach vorne und schiesst ab. Mit viel Drall fliegt der Speer hoch in die Luft, fällt wieder und bleibt mit einem dumpfen Ton in der weichen Erde stecken.

«Schön!» und «Hast du den gesehen?» murmeln die Turnkollegen im Hintergrund. Der Richter hält ein weisses Fähnchen in die Luft — der Wurf ist gültig, Dennis erleichtert. Der Richter nennt das Ergebnis: 35.65 Meter, ein Glanzresultat, wie sich später zeigen wird.

Die heikle Landung

Ein paar Meter weiter unten macht sich die 12-jährige Flavia vom TV Rorbas-Freienstein im Geräteturnzelt zum Sprung bereit. Das samtene Turnergewand ist mit grünen und blauen Streifen überzogen und mit Strasssteinchen verziert, das schwarze Haar zu einem strengen Zopf geflochten. Erwartungsvoll blickt sie in Richtung Jury — zwei Kampfrichterinnen, die sie hinter ihren Brillen, die ihnen bis zur Nasenspitze gerutscht sind, mit strengem Blick beäugen.

«Super Sache, dieses Turnfest!»Peter Matzinger, OK-Präsident

Eine der Richterinnen hebt die Hand, sie sind bereit. Flavia meldet sich mit einem kurzen Armeheben bei der Jury an und rennt los. Auf der Turnbank sitzen die Turnergspänli und schauen gespannt zu. Der Holzboden bebt bei den letzten schweren Schritten vor dem Trampolin. Tac, tac, tac.

Flavia springt ab und zieht sich in einen gehockten Salto zusammen. Jetzt kommt das Schwierigste: die Landung. Hier darf sie nicht stolpern, sonst drohen ihr wichtige Punktverluste. Die Füsse müssen haargenau zusammenstehen, der Körper bis in die Zehenspitzen gespannt. Flavia landet, hält die Arme in die Höhe, der Blick ist stolz in die Ferne gerichtet.

Aber der Sprung war nicht perfekt: Mit dem linken Fuss muss sie ihr Ungleichgewicht ausgleichen. Sie macht einen kleinen Schritt nach vorne, wankt kurz und fängt sich dann wieder. Die beiden Kampfrichterinnen schauen unbeeindruckt und notieren dann auf ihr Klammbrett: 8.95 von 10 möglichen Punkten. «Nicht super, aber auch nicht schlecht», meint die Trainerin.

Der letzte Wurf

Direkt neben dem Geräteturnzelt messen sich die Sportler im Steinheben, Weitsprung oder Kugelstossen. Philipp Lehmann kreist mit den Armen und schüttelt seine Schultern, während er im Kreis läuft. Der 18-Jährige vom TV Henggart ist als nächster an der Reihe. Beim Kugelstossen muss er eine fünf Kilo schwere Metallkugel so weit wie möglich werfen. Drei Versuche hat er. Die ersten beiden misslingen, Philipp wirft zwar weit, aber er stolpert und fällt aus dem Kreis. Ungültig. «Das muss beim nächsten Mal aber gehen», sagt der Vater.

«Die Stimmung ist gut, die Leute sind toll und auch das Wetter macht mit. Was will man mehr?»Peter Matzinger

Philipp setzt erneut zum Wurf an. Mit der rechten Hand hält er die Kugel in die Halsbeuge, stellt sich seitlich zum Abwurf. Er wippt zweimal mit dem vorderen Bein, beim dritten Mal geht er in die Knie, hüpft ein paar Zentimeter nach vorne, bis er mit dem vorderen Bein am Abstossbalken ansteht — dann streckt den Arm explosionsartig schnell und wirft. 11 Meter 98. Der beste Wurf der Gruppe liegt bei 12 Meter 70.

«Ich glaube, das war nicht schlecht», sagt Philipp danach. Er habe zwar nicht ganz das erreicht, was er sich vorgenommen hat. «Aber ich bin zufrieden. Jetzt freue ich mich auf den Hochsprung und den 1000-Meter-Lauf.»

OK-Präsident und SVP-Gemeinderat Peter Matzinger ist in der Zwischenzeit mit dem Fahrrad auf dem Festgelände angekommen.

Auch er ist zufrieden: «Super Sache, dieses Turnfest!», sagt er. «Wir hatten noch ein paar kleinere Baustellen gestern, aber die konnten wir sehr gut meistern.» Jetzt könne nichts mehr schief gehen. «Die Stimmung ist gut, die Leute sind toll und auch das Wetter macht mit. Was will man mehr?»

(Der Landbote)