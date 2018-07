Donner und Doria, was für ein Paar!

Diese Premiere am Freitag hatte es in sich: Erst verkündet Direktor Hans-Heinrich Rüegg, dass sich eine Gewitterzelle direkt auf den Sommertheater-Garten zubewege und man vielleicht in den Saal wechseln müsse (was zum Glück nicht eintritt). Dann gibt es ein Lustspiel voller Pointen, und schliesslich . . .Aber davon später, denn zunächst wird gepokert. Doch der zuverlässige Felix ist nicht zur wöchentlichen Runde erschienen, was seine Freunde schon etwas wundert. Besorgnis wird daraus, als sie erfahren, dass er vermisst wird, seit seine Frau ihm mitgeteilt hatte, dass sie sich scheiden lassen will. Dann taucht Felix doch noch auf: Wie ein Zombie wankt er herein, er hat irgendwelche Tabletten intus, will sich aus dem Fenster stürzen. An Pokern ist natürlich nicht mehr zu denken und seine von der Si­tuation überforderten Freunde ergreifen die Flucht. Zurück bleiben Oscar und Felix als ungleiches Paar – eben «The Odd ­Couple», wie der Originaltitel des Erfolgsstücks von Neil Simon lautet, das 1965 am Broadway uraufgeführt wurde.

Gastgeber Oscar Madison (Wolff von Lindenau) ist geschieden, lebt in grosser Unordnung allein und bietet Felix Ungar (Philippe Roussel) für ein paar Tage Unterschlupf. Dieser revanchiert sich dafür, indem er den unappetitlichen Junggesellenhaushalt auf Hochglanz bringt. Was wiederum viel Potenzial für beste Unterhaltung bietet, denn da prallen Welten aufeinander: Bärbeissige Wortgefechte wechseln sich ab mit Situationskomik. Szenen einer Männerehe, quasi. Das seltsame Paar könnte nicht besser besetzt sein: In Wolff von Lindenau findet Oscar Madison seine perfekte Verkörperung – «geschieden, pleite und verlottert», beschreibt dieser seinen Zustand selber. Dazu gibt Philippe Roussel höchst treffend (aber wohldosiert) die Heulsuse, das Mimöschen, den Hypochonder: den ewigen Verlierer Felix.

Desinfizierte Spielkarten sind zu viel für Pokerfreunde

Als sich die Pokerfreunde ein paar Wochen später wieder treffen, darf nicht mehr auf den Teppich gekrümelt werden, sollen die Biergläser auf Untersetzern stehen, wird die stickige Luft bio-ionisiert. Doch dass Felix sogar die Spielkarten desinfiziert hat, ist zu viel – empört löst sich die Runde auf, denn: «Pokern bedeutet Dreck und Rauch!»

Auch Oscar wird es zu bunt. Es kommt zum regelrechten Ehekrach, samt fliegender Tassen. Und als Felix auch noch den romantischen Abend mit den süssen Schwestern Gwendolyn und Cecily Taube (goldig: Ramona Fattini und Nadine Michelle ­Arnet) im Fiasko enden lässt, ist die Stimmung am Tiefpunkt. Nun fliegen sogar Teller und Oscar schmeisst Felix hinaus. Doch was, wenn sich dieser etwas antut?

So weit kommt es dank den beiden «Täubchen» nicht, die den Verstossenen in ihr Nest aufnehmen. Schliesslich findet auch das ungleiche Paar wieder zusammen, denn Oscar wird sich bewusst, was er an Felix hat: einen Freund. Und auch die Poker­runde beginnt ein neues Spiel . . .

Begeisterter Applaus für schnelle Inszenierung

Für die temporeiche Ins­ze­nierung (Regie: Hartmut Ostrowsky) gibt es tosenden Applaus. Dann versammelt sich das Ensemble auf der Bühne und Hans Heinrich Rüegg greift erneut zum Mikrofon: Er würdigt Philippe Roussels dreissigjähriges Wirken am Sommertheater Winterthur, an dem er «für magische, berührende Momente» gesorgt habe. Rüegg bedankt sich für die Treue, «trotz bescheideneren Salärs und anderer, verlockender Angebote». Dafür gibts eine Standing Ovation und Blumen: Philippe Roussel hat sich in den vergan­genen Jahrzehnten ganz offensichtlich in die Herzen seines ­Publikums gespielt.

Ein seltsames Paar: Sommertheater Winterthur, Stadthausstrasse 8a. Noch 15 Aufführungen bis am 25. Juli, Eintritt 38 bis 43.50 Franken. (Der Landbote)