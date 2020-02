Durchführung der Winterthurer Fasnacht ist unklar

Das Coronavirus bedroht die Winterthurer Fasnacht. Thomas Steffen, Präsident des Fasnachts-Komitees, konnte am Freitagmorgen auf Anfrage nur bestätigen, dass «im Moment» noch keine Absage erfolgt sei. Man werde im Tagesverlauf weiter dazu informieren.

Das Komitee ist laut Steffen sowohl mit kantonalen als auch städtischen Behörden in Kontakt.

Geplanter Start auf dem Neumarkt

Die Fasnacht würde am Freitagabend planmässig mit dem Stellen des Narrenbaums auf dem Neumarkt beginnen. Auch ein Teil des Stadtrats wird dort erwartet. Am Sonntag ist jeweils der grosse Umzug angesagt und am Montag der Kinderumzug.

In der Schweiz werden aktuell angesichts der zunehmenden Ansteckungen mit dem Coronavirus zahlreiche Grossveranstaltungen auf ihre Durchführbarkeit hin überprüft. Heute Freitag soll auch ein Entscheid zur Basler Fasnacht fallen.