EHCW begeht viel zu viele Fehler

Man wusste am Ende nicht recht, was man von dieser Winterthurer Mannschaft halten sollte. Sie machte Fehler um Fehler, geriet vorentscheidend in Rückstand und doch hatte man irgendwo das Gefühl, als könnte alles noch gut herauskommen, weil sie bis zum Schluss um den Anschluss kämpfte. Aber die EVZ Academy gewann am Ende, weil sie ausgeglichener war, die Winterthurer Schnitzer ausnutzte und in Luca Hollenstein über einen überragenden Torhüter verfügte.

Natürlich hätten die Winterthurer den Match anders beginnen müssen. Früh kassierten sie wieder mal zwei Strafen, die zweite brockte ihnen das 0:1 ein. Für den EHCW ist ein Rückstand immer schlecht gegen Gegner solchen Zuschnitts. Gegen junge Teams, die intensiv und unangenehm spielen, gegen die man denkt, man müsste sie eigentlich schlagen. Das wäre auch möglich gewesen. Doch der EHCW versiebte im ersten Drittel auch beste Chance, etwa durch Martin Alihodzic oder Thibaut Monnet, der die Latte traf.

Fast wie Anfänger

Auch im Mitteldrittel war der EHCW zunächst auf einem guten Weg. Doch dann wurde er von einer Fülle individueller Fehler erschüttert, die man auf diesem Niveau selten sieht. Erst leitete Goalie Guggisberg das 0:2 ein, indem er den Puck einem Zuger auf die Schaufel spielte. Wobei die Winterthurer womöglich zurecht reklamierten, die Scheibe sei vom Körper eines Zuger Ersatzspielers zurück aufs Feld gekommen. Trotzdem hätten sie, respektive einige von ihnen, danach nicht derart den Kopf verlieren dürfen. Das 0:3 wurde vom Jungverteidiger Marcel Raggi eingeleitet, das 0:4 verschuldete Routinier Michael Roos, indem er den Puck im Powerplay an der gegnerischen blauen Linie verlor. Und als Riley Brace endlich das erste EHCW-Tor erzielt hatte, dauerte es nur zwei Minuten, ehe es 1:5 stand. Am Ursprung dieses Treffers stand ein katastrophaler Fehlpass von Patrick Zahner.

Torquato und Brace stark

Man hatte nicht den Eindruck, der EHCW liesse sich hängen. Das mag daran gelegen haben, dass ganz und gar nicht alle schwach spielten. Die Kanadier Zack Torquato und Riley Brace etwa beendet den Match mit einer makellosen 3:0-Bilanz. Ergänzt wurde diese Linie diesmal mit Monnet. Tatsächlich hatte man bei fast jedem Einsatz dieses Trios den Eindruck, es könnte ein Tor für die Winterthurer fallen. Auch andere erfüllten ihre Aufgabe tadellos. Doch es waren insgesamt zuwenige, und das Gefälle im Team war zu gross, um am Ende zu punkten. «Es waren die 'mental errors' im zweiten Drittel, die uns diesen Match gekostet haben», sagte EHCW-Trainer Michel Zeiter.

Was nicht neu ist: Dass es dem EHCW in den Spielen gegen die Farmteams sehr oft so schwer fällt, eine runde und ausgeglichene Leistung aufs Feld zu bringen. Das war schon gegen die GCK Lions nicht der Fall, als man 4:7 verlor, das ist aber auch in den vorangegangen Jahren immer wieder ähnlich gewesen. Dabei wäre es besonders wichtig, diese Partien (auch gegen die Ticino Rockets und Sierre) wenigstens mehrheitlich zu gewinnen. Gegen ein Team wie die EVZ Academy, das ein Durchschnittsalter von weniger als 20 Jahren aufweist und ohne Ausländer antritt, da steht der EHCW nun mal unter dem Druck gewinnen zu müssen. Diese Art Druck sind sich die Winterthurer nicht gewohnt. Aber wer um einen Platz im Playoff kämpfen will, der muss lernen, damit umzugehen.

Vorerst aber stellen sich dem EHCW andere Probleme: La Chaux-de-Fonds, Visp und Ajoie sind die Gegner der nächsten Woche.