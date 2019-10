EHCW einer Überraschung nahe

Das hätte man nicht gedacht: Es dauerte bis in die 59. Minute, ehe der HC La Chaux-de-Fonds, eines der «grossen» Teams der Swiss League, sein Heimspiel gegen den «kleinen» EHC Winterthur endgültig für sich entscheiden konnte. Brett Cameron tat es mit seinem Treffer zum 3:1 ins verlassene Winterthurer Gehäuse. Der EHCW wurde für einen starken Auftritt nicht belohnt.

Vor allem hätte man nicht gedacht, dass die Winterthurer im Schlussdrittel, das sie mit einem 1:2-Rückstand begannen, derart viel Druck machen könnten. Jari Allevi und Ramon Diem hatten erste Chancen, dann zwang Riley Brace HCC-Goalie Christophe Bays zu einer schon ziemlich guten Parade. Wieser wurde alleine vor Bays ungestraft gestört und in der Schlussphase hätte der Ausgleich eigentlich fallen müssen, als Uinter Guerra und Thibaut Monnet alleine vor Bays auftauchten. Aber auch sie scheiterten. 13:9 Schüsse verzeichneten die Winterthurer im Schlussdrittel, mit 33:32 war das Verhältnis auch insgesamt positiv.

Der EHCW hatte nicht nur im Schlussdrittel gut gespielt, sondern von Beginn weg. Zwar hatten Adam Hasani und Timothy Coffman in den ersten zwei Minuten zwei Möglichkeiten für La Chaux-de-Fonds. Doch dann wurde es für die Winterthurer lange nicht mehr gefährlich. Sie stellten sich in der eigenen Zone gut auf, waren präsent bei Abprallern und vor allem vermieden sie mit der Scheibe Fehler, die gegen die EVZ Academy entscheidend für die Niederlage gewesen waren.

Probleme unter Druck

Die Konzentration auf die Defensive hatte allerdings zur Folge, dass nach vorne lange nur wenig ging. Zwar hatte La Chaux-de-Fonds die eine oder andere Unachtsamkeit drin, die zu einer EHCW-Möglichkeit hätte führen können. Aber da waren die Winterthurer dann nicht entschlossen genug. Oder es fehlte an der Präzision beim Pass. Sichtbar wurde das vor allem bei einer doppelten Überzahl, als 53 Sekunden lang nicht viel passierte.

Probleme bekam der EHCW erst, als La Chaux-de-Fonds im mittleren Abschnitt den Druck zu erhöhen begann. Das führte zu Strafen und unmittelbar nachdem Mike Küng seine zweite in diesem Abschnitt abgesessen hatte, ging das Heimteam in Führung. Alain Mieville war der Torschütze. Mieville lieferte zwei Minuten später auch den Pass zu Makai Holdeners 2:0.

Masons Einstand

Der EHCW hatte da schwierige Minuten zu überstehen. Coffman hätte beinahe auf 3:0 erhöht, zudem fiel Verteidiger Samuele Pozzorini zwischenzeitlich verletzt aus. Trainer Michel Zeiter hatte nur sieben Verteidiger aufgestellt, denn er hatte mit Steve Mason ja einen zusätzlichen Center zur Hand. Mason stürmte zwischen Kevin Bozon und Silvan Wyss. Und er hätte keinen besseren Einstand haben können: In der 37. Minute gab er dem EHCW mit seinem Treffer zum 2:1 die Hoffnung zurück, womöglich doch noch etwas aus La Chaux-de-Fonds mitzunehmen.

Trainer Zeiter war mit Mason jedenfalls zufrieden, überhaupt mit dem, was sein Team gezeigt hatte: «Es war eine klare Steigerung gegenüber dem Match gegen die EVZ Academy. Wir waren lange stabil, bekamen dann aber Strafen. Das war unnötig.» Am Ende zeigte sich: Diese kurze Phase im Mitteldrittel, als der EHCW unter Druck kam war für den Spielausgang entscheidend. Deshalb nahmen die Winterthurer auch auf ihrer siebten Reise nach La Chaux-de-Fonds keine Punkte mit. Aber sie wurden auch nicht auseinandergenommen wie auch schon an selber Stätte. Das ist ein Schritt nach vorne.

Am Freitag nach Visp

Für einen Sieg hätte es wohl etwas mehr Killerinstinkt gebraucht. Aber auch so wars nach dem Rückschlag gegen die EVZ Academy ein Spiel, das den Winterthurern Selbstvertrauen gab. «Jetzt müssen wir diese Energie mitnehmen», fordert Zeiter. Die nächste Reise steht schon am Freitag an. Dann spielt der EHCW erstmals in der neuen Lonza-Arena in Visp.