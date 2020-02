EHCW mit leeren Händen vor leeren Rängen

Nirgendwo fallen die wegen des Corona-Virus kurzfristig beschlossenen Geisterspiele weniger ins Gewicht wie in der Platzierungsrunde der Swiss League. Biasca und die EVZ Academy spielen ohnehin vor wenigen Fans, und die beiden anderen Teams hatten das am letzten Sonntag üben können: Sierre gewann vor 150 Zuschauern in Biasca 2:0, der EHCW vor 200 in Zug 2:1. Trotzdem wirkte die lebhafte Grabenhalle in Sierre trist.

Die beiden Teams liessen sich davon nicht nicht beeindrucken. Der EHCW knüpfte zunächst an die Leistung in Zug an und kontrollierte die Partie über im ersten Abschnitt. Nur in Unterzahl kam er in Schwierigkeiten. Und Sierre zeigte sich bemüht, nach der EVZ Academy und Biasca auch den dritten Teilnehmer der Platzierungsrunde in die Schranken zu weisen. Also ergab sich im ersten Drittel eine ausgeglichene Partie, die von Winterthurer Seite auch mit einer gesunden Portion Härte geführt wurde, was man ja lange vermisst hatte. Der EHCW hatte auch die lange beste Chance: Zack Torquato scheiterte in der 4. Minute mit einem Penalty an Sierres Goalie Remo Giovannini, nachdem Kevin Bozon gefoult worden war.

Was 20 Minuten lang gut ausgesehen hatte, zerrann den Winterthurern im Mitteldrittel regelrecht zwischen den Fingern. Sie begannen Fehler zu machen, wollten sie korrigieren und liefen dann in Konter. Es war ein Rückfall in Zeiten, die man hoffte überwunden zu haben.

Die Kontrolle verloren

In der 27. Minute führte ein schlechter Wechsel zum 0:1. Rémy Heinimann entwischte, wurde von EHCW-Goalie Tim Guggisberg gestoppt und traf dann doch, weil immer noch nicht genügend Spieler zurückgeilt waren. Dem 2:0 lag eine Strafe wegen eines Offensivfouls von Mischa Bleiker zugrunde. Zwar hätte Martin Alihodzic in Unterzahl zunächst den Ausgleich erzielen können, ja müssen. Doch dann dachten die Winterthurer, immer noch mit einem Mann weniger auf dem Eis, zu offensiv und Yoan Massimino erhöhte auf 2:0.

Eine Reaktion war durchaus da, schon nach dem 0:1. Aber dadurch wurde alles nur viel wilder und die Kontrolle ging verloren. Das war am letzten Sonntag in Zug anders gewesen. Da hatte der EHCW nach dem Gegentor die Ruhe bewahrt, das wäre auch diesmal angezeigt gewesen.

Doch Sierre ist in der Offensive einiges gefährlicher als es die jungen Zuger gewesen waren. Die Kanadier Eric Castonguay und Guillaume Asselin spielten in zwei verschiedenen Linien und machten beide stärker. Castonguay erhöhte in der 38. Minute mit einem nicht unhaltbaren Schuss von der Seite auf 3:0, er traf allerdings auch exakt via Pfosten und Goalie Guggisberg war an diesem Abend sicher nicht das Problem.

Beim EHCW spielten die Kanadier Torquato und Dexter Dancs auch in zwei verschiedenen Linien, wie bei Sierre. Aber bei Misko Antisin ging diese Massnahme deutlich weniger gut auf als bei Dany Gelinas, dem Coach von Sierre. Die Winterthurer haben ja die ganze Saison schon den Hang, vor dem gegnerischen Tor zu kompliziert zu spielen. So wars auch in Sierre wieder, nicht nur bei den Kanadiern.

Auch in der Zielbau-Arena kein Publikum

0:3 war nach zwei Dritteln eine schwere Hypothek für den EHCW, der einen solchen Rückstand in dieser Saison noch nie aufgeholt hat. Immerhin: Misko Antisins Team versuchte das Unmögliche durchaus. Doch als Silvio Schmutz endlich das 1:3 gelang, waren schon fast 50 Minuten gespielt. Und Sierre antwortete prompt. Nur zwei Minuten später stands durch Treffer von Asselin und Rimann 5:1 und die Sache war gelaufen.

Das beste für den EHCW an diesem Tag das Resultat aus Zug: Die Academy schlug Biasca 6:3, also bleiben die Winterthurer vier Punkte vor den Tessinern. Am Sonntag könnten sie im Kampf gegen den letzten Platz eine Vorentscheidung schaffen. Machen sie zwei Punkte mehr als die Tessiner, ist alles klar. Dazu brauchts aber eine deutliche Leistungssteigerung, hinten und vorne. Und der EHCW muss wieder dieselbe Konstanz zeigen wie in Zug oder Langenthal.

Gespielt wird am Sonntag in der Zielbau-Arena. Auch in Winterthur sind keine Zuschauer zugelassen.