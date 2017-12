EHCW scheitert an Nyffeler

Der EHCW hat den Schwung aus dem 4:1-Sieg gegen Thurgau zwei Tage vorher gegen die SCRJ Lakers mitgenommen. Jedenfalls forderte er den Leader mehr, als es das brutale Schlussresultat von 1:6 vermuten liesse. Doch während die Winterthurer im Abschluss noch und noch sündigten respektive von Rappi-Goalie Melvin Nyffeler regelrecht entzaubert wurde, schoss der Leader seine Tore regelmässig. Was halt auch eine Qualität ist.

Vor allem das Startdrittel hätte Winterthur keinesfalls mit einem Rückstand beenden dürfen. Ehe Rapperswil-Jona erstmals gefährlich wurde, hatten Samuel Keller im Powerplay, Mario Lamoureux und Kevin Bozon beste Chancen des Heimteams vergeben. Ins Tor trafen aber nur die St. Galler, erst durch Sven Berger und dann durch Cedric Hüsler, der Jared Aulins exzellente Vorarbeit vollendete.

Chance hier – Tor aber da

Typisch fürs ganze Spiel war dann der Verlauf des Mitteldrittels: In Überzahl konnte Bozon für den EHCW zunächst auf 1:2 verkürzen, dann hatte Adi Wichser sogar den Ausgleich auf dem Stock. Doch der EHCW-Captain kam nicht an Nyffeler vorbei, und im Gegenzug erhöhte Aulin auf 3:1. Das war in der 22. Minute, und da ahnten die 1340 Zuschauer in der Zielbau-Arena, dass es mit einer Überraschung durch den Zweitletzten der Tabelle wohl nichts wird. Zumal Frédéric Iglesias das Resultat kurz nach der Spielhälfte mit einem Schuss aus spitzem Winkel auf 4:1 stellte.

Angesichts des Spielstandes blieb den Winterthurern nichts anderes übrig, als die Offensive zu forcieren. Das führte immer wieder zu Gefahr vor Nyffeler, der an diesem Tag vor allem die defensive Stärke seines Teams ausmachte. Eine von vielen Schlüsselparaden zeigte er zu Beginn des Mitteldrittels: Winterthur suchte den Anschluss im Powerplay, doch Lamoureux konnte eine weitere Grosschance nicht verwerten. Kurz darauf erhöhte Lars Frei auf 5:1, und der Match war definitiv entschieden.

36:33 Schüsse

Die Leistung des EHCW war gut. Davon zeugt die offizielle Schussstatistik: 36 Schüsse gaben die Winterthurer aufs Tor ab, nur 33 die St. Galler. Und wer gegen den Leader zu so vielen Chancen kommt, der kann nicht schlecht gespielt haben. So sah es auch Trainer Michel Zeiter: «Ich bin vor allem darauf stolz, wie die Mannschaft im ersten Drittel gespielt hat. Was mir nicht passt: Wir müssen nach einem Tor für oder gegen uns noch abgeklärter werden. Es kommt zu oft vor, dass wir in solchen Situationen gleich im nächsten Einsatz wieder ein Tor kassieren. Dennoch: Wenn wir so weiterspielen, werden wir im neuen Jahr noch einige Gegner schlagen.»

Rapperswil-Jona reist mit der Gewissheit heim, die Gegner aus dem unteren Tabellendrittel im Griff zu haben: Auf das 7:0 gegen die EVZ Academy folgte nun ein 6:1 in Winterthur. Nächster Gegner des Leaders ist der HC Thurgau, der am 2. Januar an den Obersee kommt. Winterthur steht vor wegweisenden Partien: Am nächsten Freitag zuhause gegen die GCK Lions, zwei Tage später in Zug gegen die EVZ Academy. (Der Landbote)