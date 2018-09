EHCW startet mit Derbysieg

Dem EHCW ist der Saisonstart gelungen: Vor 1400 Zuschauern in der Güttingersreuti wurde er immer besser und setzte sich schliesslich absolut verdient 4:2 durch. Ein der entscheidenden Figuren war der Kanadier Anthony Nigro: Er brachte sein Team nach exakt 57 Minuten mit einem abgelenkten Schuss im Powerplay 3:2 in Führung und er sicherte den Sieg 36 Sekunden vor Schluss mit einem «Empty-Netter»zum 4:2.

Das letzte Tor hätte freilich auch Anthony Staiger erzielen können, doch er legte den Puck uneigennützig nochmals quer zu Nigro. Staiger hatte den EHCW in der 12. Minute 1:0 in Führung gebracht – und beendete damit eine Druckphase, die Thurgau in der Startphase hatte, aber nicht ausnutzen konnte. Effizient war Thurgau danach allerdings im Powerplay. Die ersten beiden Gelegenheiten nutzten Michael Loosli (16.) und der Amerikan er Cody Wydo (32.), um aus dem 0:1 ein 2:1 zu machen. Melvin Merola traf kurz darauf die Latte statt zum 3:1.

Allerdings war der EHCW zu diesem Zeitpunkt bereits wesentlich besser im Spiel als im ersten Abschnitt. Das zeigte der Blick auf die Strafbank, wo immer häufiger ein Thurgauer Platz nehmen musste. Die Winterthurer waren schnell auf den Beinen. Die Wende kam prompt mit zwei Powerplaytoren der Winterthurer: In der 42. Minute glich Tanner Sorenson, der andere EHCW-Ausländer, zum 2:2 aus, bei Nigros 3:2 waren dann gar zwei Thurgau-Spieler auf der Strafbank.

Kurz vorher hatte der EHCW eine doppelte Unterzahl überstanden, vor allem auch dank seinem Torhüter Tim Guggisberg. Der 21-Jährige hatte den Vorzug vor Remo Oehninger erhalten und bedankte sich bei Trainer Michel Zeiter dafür mit einer ganz starken Leistung. Dank Guggisberg und einer auch sonst recht soliden Defensive brachte es der EHCW fertig, diesen engen Match über die Zeit zu bringen. Das ist letzte Saison nicht oft der Fall gewesen. «Allzuviel sollte man daraus nicht ableiten», beschwichtigte Zeiter. «Es ist erst ein Match gespielt.» Das ist wahr. Aber der EHCW daraus das Maximum herausgeholt. (Der Landbote)