EHCW verliert Spektakelspiel in Visp

Bezeichnend war: EHCW-Trainer Michel Zeiter nahm Torhüter Tim Guggisberg schon 105 Sekunden vor Schluss vom Eis, um den Ausgleich in Überzahl an Feldspielern doch noch zu erzwingen. Dabei waren schon elf Tore gefallen, 5:6 lag sein Team hinten. Dass ein weiteres fallen würde, wäre auch bei fünf gegen fünf nicht abwegig gewesen. Aber weder gelang es den Vispern, ins verlassene Tor zu treffen, noch konnte der EHCW das 6:6 erzielen.

Was den Winterthurern in den Schlussekunden versagt blieb, hatten sie vorher mehrmals geschafft. Sie holten im ersten Drittel das 0:1 auf, im zweiten Abschnitt brauchte n sie nur 14 Sekunden, um aus einem 1:3 ein 3:3 zu machen. In den letzten 20 Minuten verkürzten sie auf 4:5 und auf 5:6, aber ganz kamen sie nicht mehr heran. "Ich bin stolz auf die Mannschaft, weil sie nie aufgegeben hat", meinte Trainer Michel Zeiter nach der Partie. "Wir haben viel Energie investiert, um das Momentum auf unsere Seite zu bringen. Und dann haben wir es leichtfertig wieder hergegeben."

Immer wieder herangekommen

Zwei Situationen mögen das verdeutlichen: In der 37. Minute glichen Anthony Nigro und Samuel Keller in kürzester Zeit aus, und es hätte dem EHCW gut getan, mit diesem 3:3 in die zweite Drittelspause zu gehen. Aber Keller kassierte eine Strafe und Visp erzielte noch vor Drittelsende durch Dan Kissel das 4:3 und war damit nicht nur resultatmässig wieder in der Spur, sondern auch mental. Beispiel zwei: Tanner Sorenson. In der 54. Minute brachte er den EHCW auf 5:6 wieder heran, er brachte es aber auch fertig, sich beim Jubeln eine Strafe einzuhandeln. Ein Tor kassierten die Winterthurer da zwar nicht, aber es zerrann wertvolle Zeit. Denn dass der EHCW mehr Kraft hatte und in der Schlussphase am Drücker war, das war offensichtlich. Nur nützt das wenig, wenn man in Unterzahl ist.

Wieder zuviele Strafen erhalten

Überhaupt kassierte der EHCW auch in Visp zuviele Strafen, nicht selten unnötige. Daraus resultierten auch drei Gegentore in Unterzahl, also muss der EHCW sein Penaltykilling (und das Zweikampfverhalten ohne Scheibe) definitiv verbessern, sonst wird es schwierig. Zwei Unterzahltore kassierte der EHCW durch Schüsse aus der Distanz. Die hätten geblockt werden müssen. Zu sagen ist aber einmal mehr: Luca Boverio war als einziger Headschiedsrichter aufgeboten und damit fast zwangsläufig überfordert. Das geht in der Swiss League einfach nicht mehr. Boverio machte es sich auch selber schwer, indem er schon zu Beginn ein harmloses Halten Molinas ahndete. Das war korrekt, nur war es unmöglich, eine derart strenge Linie durchzuziehen. Dem Tor der Visper zum 5:3 ging überdies ein ungeahndetes Offside voraus, das ergaben die Videobilder. Dass EHCW-Trainer Zeiter sich nach dem Spiel über die Schiedsrichterleistung ärgerte, war verständlich. Allerdings betonte er: "Wir haben nicht wegen dem Schiedsrichter verloren, sondern sind selber daran schuld."

Verloren haben die Winterthurer dieses Spiel nicht in der turbulenten Schlussphase, sondern in den ersten 40 Minuten. Im ersten Abschnitt wirkten sie nicht wirklich wach. Sie liessen die Visper zu sehr gewähren, verloren immer wieder Scheiben im ersten Drittel und konnten froh sein, dass sie nicht da schon hinten lagen. Vielmehr stand es dank einem Tor Kevin Bozons 1:1. Nach dem Mitteldrittel lag der EHCW nicht nur wegen Kellers Strafe im Rückstand, sondern weil sie zweimal regelrecht den Kürzeren zogen. Vor dem 1:2 Heynens hatte Nigro die Chance zur EHCW-Führung, und unmittelbar vor dem 1:3 Van Guilders scheiterte Anthony Staiger an Visps Goalie Reto Lory.

Nigros Glanzleistung

Man kann also sagen: Der EHCW hätte in Visp mehr herausholen können, ja müssen. Das heisst auch: Zeiter hat in dieser Saison ein deutlich stärkeres Team zur Verfügung als in der letzten. Es gab auch viele Lichtblicke. Allen voran Anthony Nigro. Der Kanadier scheint eine Trouvaille Zeiters zu sein. Er bereitete Bozons 1:1 vor, verkürzte auf 2:3 und auf 5:6 und hat damit in drei Spielen schon vier Tore erzielt. Vor allem beim letzten Tor beeindruckte, wie er in Unterzahl durchlief, nicht mit Kraft und Schnelligkeit, sondern mit Kopf, und wie er den Puck dann überlegt ins Netz schlenzte. Ein anderer Spielertyp ist Tanner Sorenson, der zweite Ausländer des EHCW: Er hilft dem Team mit seiner Energie, seiner läuferischen Klasse und seiner Durchschlagskraft. Aber es täte ihm und auch der Manschaft gut, wenn er in gewissen Momenten ruhiger bleiben würde. Auch vor dem Tor, wo er dank seiner Energie ab und an mal alleine auftaucht. Da gibt’s auf jeden Fall Verbesserungspotenzial, was zu Beginn einer Saison auch normal ist.

Fakt ist: Der EHCW hat eine Chance auf Punkte vertan. Aber man darf sagen: Er ist gut genug, um auch die nächsten Gegner zu fordern: Am Dienstag den EHC Olten zu Hause, und am nächsten Samstag Ajoie in Pruntrut. (Der Landbote)