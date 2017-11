EHCW verpflichtet Amerikaner

Es hat EHCW-Trainer und -Sportchef Michel Zeiter in der letzten Woche einige schlaflose Nächte gekostet. Aber in der Nacht auf Sonntag war klar: Der 29-jährige Center Mario Lamoureux wechselt von Norwegen nach Winterthur. Der Amerikaner wird am Montag in der Schweiz erwartet und soll «schnellstmöglich», so Zeiter, für den EHCW spielen. Für die Partie am Dienstag in Biasca dürfte es allerdings knapp werden. Denn es müssen noch einige Formalitäten erledigt sein.

«Ich habe einen Leader gesucht», sagte Zeiter. In Lamoureux glaubt er ihn gefunden zu haben. Der Center ist torgefährlich, gilt aber auch als starker Passeur. Und, was Zeiter ebenfalls wichtig ist: «Er ist kampfstark und bringt immer Energie, obwohl er nur 1,75 m gross ist.» Lamoureux spielte die letzten beiden Saisons in Dänemark für Esbjerg und in Österreichs höchster Liga für den HC Innsbruck. An beiden Orten tat er sich als Skorer hervor: In Dänemark mit 26 Toren und 35 Assists, in Innsbruck mit 20 Toren und 27 Zuspielen. In der laufenden Saison spielte er in Asker, einem Vorort von Oslo, für den IF Frisk Asker. 10 Tore und 9 Assists in 20 Spielen sind seine aktuelle Bilanz.

Die berühmten Schwestern

Mario Lamoureux entstammt einer richtigen «Hockeyfamilie» aus Grand Forks, North Dakota. Berühmter als er selber sind seine Schwestern, die ein Jahr jüngeren Zwillinge Monique und Jocelyne. Beide spielen fürs US-Nationalteam, sind Olympiasiegerinnen und mehrfache Weltmeisterinnen. Sie waren auch im Team, das den Final der WM 2011 im Zürcher Hallenstadion gegen Kanada 3:2 nach Verlängerung gewann. Monique Lamoureux wurde in jenem Turnier als beste Stürmerin ausgezeichnet. Der Weg in den Final führte übrigens über Winterthur: In der Zielbau-Arena gewann die USA das Gruppenspiel gegen Schweden 9:1. Beide Schwestern trugen sich in die Torschützenliste ein.

Am Ende der Qualifikation zwei Ausländer?

In Winterthur ersetzt Mario Lamoureux den Slowaken Marek Zagrapan, der sich am letzten Sonntag im Spiel gegen Langenthal am Knie verletzt hat und rund zwei Monate ausfällt. Lamoureux erhielt einen Vertrag bis zum Ende der Qualifikation der Swiss League. Er wird automatisch um einen Monat verlängert, falls der EHCW die Playoffs erreicht. Das heisst: Wenn Zagrapans Bandverletzung am Knie den Prognosen gemäss ausheilt, wird der EHCW in der Schlussphase der Qualifikation zwei Ausländer einsetzen können.