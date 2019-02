Ein 105-jähriges Leben voller Arbeit

Lucia Caviola, die älteste Embracherin, feiert heute ihren 105. Geburtstag. Auf die Frage, was das Geheimnis ihres langen Lebens ist antwortet sie: «Ich habe mein Leben lang gearbeitet und war immer gesund.»

Die Suche nach Arbeit war es auch, die die gebürtige Italienerin im Alter von 15 Jahren von Venetien nach Glarus verschlagen hat. Sieben Jahre lang arbeitete sie dort in einer Weberei. Dann wollte ihre Mutter, dass sie zurückkommt. «Ich habe geweint, denn ich wollte nicht zurück nach Italien», sagt die Jubilarin. Doch genau dort lernte sie ihren Mann kennen, mit dem sie eine Familie gründete. Als der Krieg ausbrach, musste er für das italienische Heer in Libyen kämpfen. Da es zu jener Zeit keine Arbeit in Italien gab, verschlug es Lucia Caviola erneut in die Schweiz, nach Embrach, wo sie nun seit 72 Jahren lebt.

In einer Weberei in Pfungen fand sie Arbeit. Die Kinder musste sie jedoch in Italien lassen, da es damals nicht erlaubt war, diese mitzunehmen. Sie blieben bei den Grosseltern. «Das war ein grosser Schmerz.»

Arbeiten bis 72-jährig

Elf Jahre lang arbeitete sie am Webstuhl in Pfungen. Dann aber entschied sie sich, beim Flughafen zu arbeiten. Dort bekam sie einen Franken pro Stunde mehr Lohn. Sie habe immer sehr gerne im Flughafen gearbeitet. So gerne, dass sie sogar noch bis zum 73. Lebensjahr jeden Tag mit dem Fahrrad von Embrach zur Arbeit fuhr. «Ich mochte die Menschen dort», sagt Caviola, und ihre Tochter Paola Amstad ergänzt: «Und die Menschen mochten sie. Sie war immer sehr zuverlässig und fleissig». Ihre Arbeit beim Flughafen ging auch nach ihrem Austritt nicht vergessen. Ein Erinnerungsfoto an der Pinnwand in ihrem Zimmer zeigt den damaligen Flughafendirektor Thomas Kern, wie er Lucia Caviola an ihrem 100. Geburtstag einen Blumenstrauss überreichte.

Gute Gene

Doch auch nach der Zeit am Flughafen war die Arbeit für Lucia Caviola nicht vorbei. Endlich konnte sie sich mehr ihrem Garten widmen, in dem sie ihr eigenes Gemüse anpflanzte. «Bis vor fünf Jahren hat sie sich um den Garten gekümmert und sich immer gesund ernährt», nennt ihre Tochter einen weiteren möglichen Grund für das stolze Alter der Jubilarin. «Es liegt aber wohl vor allem an den Genen», sagt Amstad. Eine Cousine konnte bereits ihren 105. Geburtstag feiern und auch Ihre Eltern und Geschwister sind erst in hohem Alter gestorben.

Mit 100 Jahren erlitt Caviola einen Schlaganfall. Daraufhin musste sie ihren Garten aufgeben und ist ins Alterszentrum Embrach gezogen. Dort feiert sie heute ihren Geburtstag - im kleinen Rahmen. Denn ein grosses Fest gab es bereits vor fünf Jahren.

Doch auch im Zentrum kümmert man sich darum, dass ihr die Arbeit nicht ausgeht. Sie hilft in der Küche, rüstet beispielsweise das Gemüse und faltet die Servietten für den Speisesaal. Und selbst wenn sie gerade keinen Auftrag hat, weiss die 105-Jährige sich zu beschäftigen. Sie liest regelmässig die Tessiner Tageszeitung Corriere del Ticino und schaut viel fern. Obwohl sie eingestehen muss: «Meine Augen sind nicht mehr so gut.» Sie leidet auch unter Arthrose und hat entsprechend Schmerzen. Doch man tue hier alles, damit es ihr gut gehe und sie möglichst wenig leiden müsse, versichert ihre Tochter. Caviola verdankt den Angestellten ihre Fürsorge, indem sie ihnen beispielsweise etwas strickt. ()