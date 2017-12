Ein Büchlein findet sein Ende

«Ich arbeite ja erst seit 25 Jahren am Jahrbüchlein mit», sagt Hedi Lutz. Es würde der 72-Jährigen fern liegen, die gesamte Leistung für sich zu reklamieren. «Wir haben uns immer Kommission genannt, aber es war einfach eine freischaffende Gruppe, die das Jahrbüchlein produziert hat.» Nach 40 Jahren liegt nun mit dem Jahrbüchlein 2018 die letzte Ausgabe vor.

Eine wichtige Rolle für dessen Gründung spielten die Verstorbenen. Das Winterthurer Volksblatt, Vorgänger der Elgger/Aadorfer Zeitung, hielt lange die Tradition, zum Jahresende hin alle Verstorbenen der Friedhofsgemeinde in Bild und Text zu erwähnen.

Um ihnen diesen Platz weiterhin geben zu können, erschuf der Elgger Pfarrer Markus Schär 1978 das erste Jahrbüchlein mit Jahrgang 1979. Noch heute sind die Namen der Verstorbenen aufgelistet, der inhaltliche Schwerpunkt aber veränderte sich über die Jahre in Richtung Rückblick und Geschichte von Elgg und umliegenden Gemeinden.

Gestritten nie, diskutiert schon

In den Anfängen habe man rund 500 Exemplare gedruckt, was doch beachtlich sei, denn Elgg sei vor 40 Jahren auch noch eine kleinere Gemeinde gewesen als heute, sagt Lutz. Mit der Zeit vergrösserte sich der Radius, Ereignisse aus Hofstetten, Hagenbuch und Bertschikon fanden ebenfalls Eingang ins Büchlein.

«Es ist auch einfach ein gutes Nachschlagwerk», sagt Lutz, die 1992 die Redaktion der damaligen Elgger Zeitung übernahm und bis 2008 führte. In ihrem Bücherregal stehen alle 40 Ausgaben. Die meisten in schwarz-weiss, einige frühere Exemplare waren farbig eingeschlagen.

Die Arbeit in der Kommission, ein Team aus rund zehn Leuten, habe recht gut funktioniert, erzählt Lutz. Gestritten habe man eigentlich nie, diskutiert allerdings schon. Etwa, welches Bild aufs Deckblatt kommen soll oder ob ein Thema nicht einen eigenen Artikel verdient hätte statt nur einen Eintrag in der Chronik. «Aber wir haben die Arbeit wirklich gerne gemacht. Es war immer schön, am Ende ein Büchlein in den Händen zu halten.»

Ein Ausflug zum Lohn

Ein Salär habe es dafür nicht gegeben, lediglich ein gemeinsames Abendessen pro Jahr habe sich die Kommission geleistet. Ab und zu gab es einen Ausflug zur Weiterbildung, etwa in die Stiftsbibliothek St. Gallen.

In der letzten Ausgabe des Jahrbüchleins beschäftigt sich Markus Schär im historischen Kapitel mit den Farbglasfenstern der reformierten Kirche, die es mit den Sujets Felix, Regula und Exuperantius auch auf das Deckblatt geschafft haben. Eingang fanden auch die Jubiläen des Handwerker- und Gewerbevereins Elgg, 125 Jahre, und des Heimatmuseums Elgg, 40 Jahre.

Ein letztes Kapitel hat auch die Gemeinde Hofstetten erhalten. Bertschikon kam nach der Fusion mit Wiesendangen 2014 nicht mehr im Jahrbüchlein vor, in Hagenbuch fand die letzte Autorin 2015 keine Nachfolge mehr.

Ein wenig Wehmut ist dabei

«In den letzten Jahren verkauften wir jeweils noch um die 220 Exemplare», sagt Lutz. Das Interesse habe stetig etwas abgenommen und auf die Fusion mit Hofstetten hin habe die Kommission beschlossen, dass es ein guter Zeitpunkt sei, das Jahrbüchlein einzustellen. Es stimme sie schon ein wenig wehmütig, sagt Lutz, aber sie sei auch froh um die Entlastung. Nach dem Tod ihres Mannes René Lutz vor einem Jahr, der als Journalist gearbeitet hatte, habe sie noch einige Aufgaben mehr übernehmen müssen.

Vielleicht finde sich ja jemand in Elgg, der Lust habe, etwas Ähnliches zu machen, moderner vielleicht, sagt Lutz: «Jetzt, wo das Büchlein wegfällt, reut es den einen oder anderen nämlich schon.» Kaufen kann man auch das letzte Exemplar an der Kirchgasse 9 in Elgg. ()