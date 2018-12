Ein Ehemaliger schaltet sich ein

Kurz nach ihrem Rücktritt halten sich Politiker in der Regel zurück. Martin Lüdin fühlt sich offensichtlich nicht an dieses ungeschriebene Gesetz gebunden. Denn der ehemalige Zeller Gemeindepräsident machte seinen Nachfolgern schon an ihrer ersten Budgetversammlung am Montagabend das Leben schwer. «Ist das der Kurs, den ihr künftig verfolgt?», fragte er, nachdem Gemeinderat Stefan Deinböck erstmals das Budget präsentiert hatte. «Andernorts würde man das zurückweisen.» Er sei zwar nicht der Meinung, dass man dies heute tun sollte, sagte Lüdin weiter, verwies dann aber auf einen Mehraufwand von rund zwei Millionen Franken und kritisierte die «hohen Ausgaben». Lüdin stellte in Frage, ob sich das die Gemeinde leisten könne.

Der Neue kontert

Stefan Deinböck reagierte gelassen auf die recht spitzen Voten von Martin Lüdin und antwortete ihm, dass der Gemeinderat seinen Kurs nicht geändert habe. «Wir haben das Budget sehr genau angeschaut.» Schon bei der Präsentation hatte Deinböck detailliert aufgezeigt, wie das Budget zustande gekommen war. Der Gemeinderat habe alle Ausgaben kritisch hinterfragt und zudem eine externe Beraterfirma zugezogen, sagte er. Anhand eines Diagramms zeigte Deinböck den Finanzplan bis ins Jahr 2022 auf. Ziel ist es, bis dahin weder über ein Nettovermögen noch über eine Nettoschuld zu verfügen.

Lüdin schien mit den Antworten des Gemeinderats jedoch nicht zufrieden zu sein. Jedenfalls stellte er nach mehreren kritischen Fragen den Antrag, den Steuerertrag für 2019 um 200 000 Franken optimistischer zu budgetieren und gleichzeitig den Steuerfuss um sechs Punkte auf 116 Prozent zu senken, statt wie der Gemeinderat beantragt hatte auf 118 Prozent. Das Hin und Her rief schliesslich ein weiteres ehemaliges Behördenmitglied auf den Plan: Kurt Nüesch wies mit hörbar angespannter Stimme darauf hin, dass es unüblich sei, sich als ehemaliges Behördenmitglied derart einzumischen. Er habe Vertrauen in den neu gewählten Gemeinderat, der zu weiten Teilen ja noch der Alte sei. «Eine Steuersenkung um vier Prozentpunkte ist ausgewogen.» Sein Votum erntete Applaus bei einigen der 103 anwesenden Stimmberechtigten. Gemeindepräsidentin Regula Ehrismann mahnte jedoch rasch zur Mässigung. An Gemeindeversammlung ist es grundsätzlich nicht gerne gesehen, wenn geklatscht wird, da so die Meinungsbildung beeinflusst werden kann.

Enttäuschung vermeiden

Weitere Votanten sprachen sich daraufhin für eine moderatere Steuersenkung aus. «Wir sollten froh sein, können wir überhaupt mit den Steuern runter», sagte jemand. Und eine Einwohnerin stellte den Antrag, den Steuerfuss «nur» um zwei Prozentpunkte zu senken. «Wenn wir in einem Jahr wieder rauf müssten, wären wir alle enttäuscht», sagte sie.

Martin Lüdins Antrag auf eine Steuersenkung um sechs Punkte wurde schliesslich mit grosser Mehrheit abgelehnt. Ebenso der Antrag um eine Senkung um «nur» zwei Prozentpunkte. Grosse Zustimmung erhielt hingegen der Mittelweg des Gemeinderats. Der Steuerfuss wird 2019 demnach um vier Punkte auf 118 Prozent gesenkt. Die Genehmigung des Budgets war danach reine Formsache. ()