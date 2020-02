Ein FCW-Mädchen-Team für die ganze Region

Nirgendwo in der Schweiz gibt es soviele Spielerinnen im C-Juniorinnen-Alter (Jahrgänge 2005 bis 2007) wie in der Fussballregion Zürich. Aber nur in der Stadt Zürich können die grössten Talente gefördert werden: Die Grasshoppers haben Teams auf Stufe U-14, U-15, U-17 und U-19, der FCZ hat zusätzlich noch eine U-21. Mädchen und junge Frauen mit Talent mussten bisher also zu den Stützpunkten nach Zürich reisen, wenn sie optimal gefördert werden wollen.

In Winterthur will das die Sportkommission zur Förderung des Frauenfussballs nun ändern. Deren Co-Präsidentinnen sind Jeanine Okle (Phönix) und Carmen Keller (Wiesendangen), zu den Initiantinnen des Projekts Mädchenfussball gehört auch Adrienne Krysl, die Trainerin der FCW-Frauen. Ihre Idee: Ab nächstem Sommer soll eine FCW-Mannschaft mit Spielerinnen im C-Juniorinnen-Alter bei den B-Juniorinnen mitspielen. Und wenn das gut funktioniert, soll dieses Team die Rückrunde auf Stufe C-Junioren bei den Buben bestreiten. Das Projekt wird an zwei Samstagen im März konkret: mit Sichtungstrainings für Mädchen auf dem Sportplatz Talgut.

Ziel: Nachhaltig wirken

Anders als GC oder der FCZ kann der FCW nicht einfach ein U-Team stellen, obwohl die meisten Voraussetzungen dafür wie die Qualifikation von Trainerinnen und Trainern oder die Infrastruktur grundsätzlich vorhanden wären. Aber: Bedingung dafür ist auch eine Mannschaft als Aushängeschild, die mindestens in der Nationalliga B spielt. Die FCW-Frauen als höchstklassierte Equipe in und um Winterthur bestreiten die Meisterschaft im Moment aber nur in der 1. Liga. «Aber es geht bei uns ums gleiche», betont Adrienne Krysl. «Wir wollen Talenten in diesem Alter die Möglichkeit geben, hier in der Region ambitioniert zu trainieren und zu spielen.»

Der Trainerin der FCW-Frauen sind zwei Dinge wichtig: «Das Schöne ist: Wir wollten mit Frauenfussball in Winterthur von Anfang an nachhaltig wirken. Dazu passt ein ambitioniertes Juniorinnenteam. Und gleichzeitig ist es ein Projekt der Sportkommission.» Das heisst: Nicht nur der FCW ist beteiligt, sondern alle Klubs, die sich in der Region für den Frauenfussball engagieren. Wo die Spielerinnen herkommen, spiele keine Rolle, betont Krysl. Ob sie schon in einem Klub in der Region spielen oder nicht, sei egal. Es macht auf dieser Altersstufe ja auch Sinn, den Fächer möglichst weit zu öffnen und möglichst vielen Talenten die Möglichkeit zu geben sich zu zeigen.

Die Clubs ins Boot holen

Die Sache ist allerdings auch ein bisschen heikel. Zum einen ist bei der raschen Gründung der FCW-Frauenabteilung vor ein paar Jahren bei benachbarten Clubs auch Geschirr zerschlagen worden. Zum anderen weiss man vom Männerfussball her, wo es in Winterthur schon seit vielen Jahren ein Nachwuchs-Leistungszentrum gibt: Es gab Vereine und Trainer, die sich anfangs schwer damit taten, ihre talentiertesten Junioren weiterzureichen.

Also nehmen Krysl und ihre Mitstreiterinnen mögliche Vorbehalte ernst: «Neben der Breite soll es für Juniorinnen auch ein Gefäss für die Spitze geben. Das wollen wir anbieten, aber in Zusammenarbeit mit den anderen Klubs», erklärt Krysl. Um die Idee unter die Leute zu bringen, hat die Sportkommission schon im Herbst einen Workshop durchgeführt. Da wurde in einem breiten Kreis an Interessierten erarbeitet, was die Bedürfnisse des Frauenfussballs in der Region sind. Auch den Präsidenten der Winterthurer Stadtkubs wurde das Projekt im November vorgestellt. Das Echo war sehr positiv.

Wenn genügend Spielerinnen für das geplante Juniorinnen-Team zusammenkommen, sind noch nicht alle Probleme gelöst. Es müssen auch Trainerinnen gefunden werden. «Da laufen die Gespräche», sagt Krysl. «Wichtig ist uns, dass aktive Spielerinnen eingebunden werden und eine Vorbildfunktion wahrnehmen.»

Einen Rasen finden

Was vor allem noch fehlt, ist ein Platz, auf dem die Mannschaft trainieren und spielen kann. Denn soviel steht fest: Auf der Schützenwiese wird das aufgrund des beschränkten Angebots an Plätzen nicht gehen. Da hofft die Sportkommission auf die Hilfe der Vereine in der Region, die das Projekt ja grundsätzlich unterstützen. Gefragt sind sicher auch Taten.