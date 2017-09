Ein Ja aus Winterthur zur Rettung des Wärmerings

Monatelang haben die Städte Winterthur und Frauenfeld um die Zukunft der gemeinsamen Aktiengesellschaft Wärme Frauenfeld gerungen. Die AG betreibt in Frauenfeld einen defizitären Wärmering. Am Montagabend hat der Winterthurer Gemeinderat entschieden, auf offene Forderungen von 1,4 Millionen Franken zu verzichten. Der Gemeinderat folgt damit einer Weisung des Stadtrats.

Die Weisung ist bloss ein Teil des verhandelten Sanierungspakets. Die angeschlagene Wärme AG soll aufgelöst und vollständig in die Werkbetriebe Frauenfeld integriert werden, Frauenfeld soll zudem seinerseits auf offene Forderungen in Höhe von 2,1 Millionen Franken verzichten.

Genug stark verhandelt?

Deshalb schauen die Winterthurer Politiker nun nach Osten: Bereits am Sonntag befindet die Frauenfelder Stimmbevölkerung an der Urne über ihren Teil der Wärmering-Sanierung. Eine Ablehnung der dortigen Vorlage wäre eine Überraschung. Alle Parteien haben sich für die Rettung des Wärmerings ausgesprochen.

In Winterthur haben sich am Montagabend bloss sechs SVP-Parlamentarier gegen den Forderungsverzicht ausgesprochen. Die Grünliberalen enthielten sich der Stimme. Die unsauberen Vorgänge rund um die Wärme AG, die einen Stadtrat das Amt und Stadtwerk-Spitzenleuten den Job gekostet hatten, sorgten auch gestern für hitzige Diskussionen. So wurde die Verhandlungsstärke des Winterthurer Stadtrats in Zweifel gezogen, die SVP bezeichnete den Wärme-Deal gar als eine «Enteignung des Volksvermögens». Die Bürgerlichen wollen nun «Rückgriff auf Personen» nehmen und fordern dies mit einem Postulat ein. (Der Landbote)