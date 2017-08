Ein Kulturmanager für das «Gleis»

Das Theater am Gleis hat einen Reorganisationsprozess hinter sich, der zwei Jahre dauerte. Das Ziel, das auch vom grössten Subventionsgeber, der Stadt Winterthur, gewünscht wurde: Der Betrieb muss effizienter und professioneller werden. Das 1979 gegründete Theater ist in Winterthur ein Treffpunkt der freien Szene, mit Sparten wie Theater, Tanz, Jazz und neue Musik sowie Kinder- und Jugendtheater, die von eigenen Arbeitsgruppen autonom organisiert werden – diese Selbstständigkeit gehört zum Kern der Hausphilosophie.

Professionalisierung bisher ehrenamtlicher Aufgaben

Seit 1. August hat das Haus nun erstmals einen professionellen Geschäftsführer: Andreas Gröber, Jahrgang 1970. Er soll vor allem die Tätigkeit des Vereinsvorstandes übernehmen, der die Geschäfte bisher ehrenamtlich geführt hatte, aber auch einen Teil der Aufgaben, die vom Sekretariat ausgeführt wurden: Neben dem Budget und der Koordination der Saalbenutzung fallen darunter etwa Teilbereiche aus Kommunikation und Werbung und die Vertretung des Theaters gegen aussen. Mittelfristig soll Gröber zusammen mit dem Vorstand, der an der Generalversammlung im September komplett neu gewählt wird, auch neue Geldgeber und Sponsoren auftreiben. Was sind die beiden grössten Herausforderungen, die auf ihn zukommen? Zum einen gelte es, die Reorganisation der letzten zwei Jahre zu festigen, wozu auch die Zusammenarbeit mit dem neuen Vorstand gehören wird. Zum andern will Gröber das Haus bei der breiten Bevölkerung bekannter machen: «Im Moment kennt man es vor allem in der Szene.»

Gröber hat ein Pensum von fünfzig Prozent, sein Büro befindet sich im Theater, wo er direkt ansprechbar ist – ein klarer Vorteil gegenüber früher, wo der Vorstand einen Teil der operativen Führung innehatte und sich dafür etwa einmal im Monat traf. Ein Haus mit über hundert Vorstellungen im Jahr benötige schneller Entscheidungsprozesse, sagt Gröber. Seine Stelle konnte dank der Unterstützung der Fachstelle Kultur des Kantons geschaffen werden.

Daneben führt Gröber, der im Gespräch ruhig und zurückhaltend wirkt, weiterhin seine Einmannfirma, die im Bereich Kulturmanagement und Kommunikation tätig ist. Zu seinen Kunden gehören Veranstalter und Kulturhäuser und auch ein bekannter Konzertveranstalter, der im Bereich Jazz, Pop, Folk und Weltmusik ein grosses Segment bedient.

Arbeitsgruppenbleiben eigenständig

Werden im «Gleis» in Zukunft vermehrt auch Konzerte dieses Veranstalters stattfinden? «Nein, sicher nicht», sagt Gröber. «Mit dem Programm selber habe ich gar nichts zu tun. Das wird weiterhin von den Arbeitsgruppen zusammengestellt.» Die Autonomie, die vielen Mitarbeitenden so wichtig ist, bleibt also erhalten. Vom Tisch ist übrigens die Diskussion um den Namen des Theaters: Hier wird nichts geändert, nur die Schreibweise im Logo wurde etwas verschlankt. Gröber ist in der Winterthurer Kulturszene sehr gut vernetzt. So ist er seit über einem Jahr Präsident der Winterthurer Musikfestwochen. In diesem Kulturbereich, der Rock- und Popmusik, kennt er sich am besten aus: Kurz nach der Gründung 1996 begann er beim Kulturzentrum Gaswerk, später war er fünf Jahre im Salzhaus verantwortlich für das Programm, zum Schluss auch Geschäftsführer.

Das waren die Jahre, in denen das Winterthurer Kulturprogramm grosse Schritte vorwärts machte, besonders im Popbereich. Seine ersten Anlässe hat Gröber noch vor diesem Aufschwung im zum Technikum gehörenden Türmlihuus organisiert. «Wir begannen mit Konzerten, weil sonst nichts los war», erinnert sich Gröber. Damals studierte der Schaffhauser in Winterthur Bauingenieur. Über die Hälfte seiner Kommilitonen waren in einer Studentenverbindung. Diese Art der Geselligkeit behagte ihm nicht, weshalb er sich für die Kulturgruppe entschied. Dort gefiel es ihm so gut, dass er später auch noch ein Studium in Kulturmanagement anhängte.

Zuletzt hat Gröber nun bis Juni 2015 während vier Jahren die Chollerhalle in Zug geleitet, ein Haus mit tausend Plätzen. Für ein reines Kulturhaus in Zug sei das zu gross, sagte Gröber bei seinem Abschied der Presse; nach anfänglichem Aufschwung war die Chollerhalle zuletzt wieder in die roten Zahlen geraten.

Aus der Tech-Kulturgruppeheraus ist übrigens das El Tipico entstanden, der Hobbyverein, der sich auf Catering spezialisiert und jahrelang für die Gäste der Musikfestwochen gekocht hat. Als Konzertveranstalter tritt Gröber heute noch bei den Celtic-Konzerten in der Alten Kaserne in Erscheinung, fünf- bis siebenmal pro Jahr.

Fünf bis sechs Anlässe pro Monat

Geht einer, der den ganzen Tag mit Kultur zu tun hat, abends auch noch an Kulturanlässe? «Wenn ich irgendwo hingehe, dann mehr aus persönlichem Interesse.» Immerhin fünf bis sechs Mal im Monat sei das der Fall. Wobei es weder ausgeschlossen noch unerwünscht ist, dass er dann dort auch Bekannte trifft, die manchmal auch seine Kunden sind. Es wäre eine Illusion zu glauben, im Bereich der Kulturarbeit liesse sich das Private und Berufliche ganz trennen.

