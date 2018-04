Ein Neuanfang mit viel Tradition

Zunächst das, was gleich bleibt im Freihof: erstens die unzähligen Kurven hinauf auf 800 Meter, wo am Ostersonntag noch die letzten Nachwehen des Winters zu spüren waren. Bleiben wird zweitens auch der Brunch am Sonntag, dreimal pro Monat wollen ihn Mutter und Tochter anbieten. Zur doppelten Premiere an ­Ostern waren alle Tische voll ­besetzt. Und drittens wollen die beiden Pächterinnen auch die legendäre Metzgete von Jakob und Ursula Furrer weiterführen.Man kann nicht über den Freihof in Schmidrüti reden oder schreiben, ohne das vormalige Wirtepaar zu erwähnen, das sich Ende Februar zurückgezogen hat, aber weiterhin über der Wirtschaft wohnt. Seit 1711 führte die Familie Furrer das Gasthaus in Schmidrüti; Köbi Furrer gehörte zur zehnten Generation.

Mit dieser Tradition, die auch zur Belastung werden kann, müssen Ursula Gautschi und Anouk Inderbitzin klarkommen. «Wir wissen das und haben uns auch gut überlegt, ob wir das wollen», sagt die Tochter. «Aber wir wohnen ja beide seit ein paar Jahren hier oben und kennen die Situation und den Freihof schon gut.»

Neu in der Beizenbranche

Was sie noch nicht so gut kennen, ist das Gastrometier. «Wir sind beide Quereinsteigerinnen», sagt Inderbitzin, «meine Mutter hat schon immer gerne gekocht und spielte schon länger mit der Idee, eine Beiz zu führen. Ich selber ­habe ein Jahr lang in der Kaserne in Winterthur mitgearbeitet und auch im Freihof ausgeholfen bei der Metzgete – wir sind bereit.»

Etwas überrascht waren sie dann aber doch, als am Sonntag um Punkt 10 Uhr der wunderschöne Saal schon voll war. Weil nur eine Kaffeemaschine im Einsatz stand und das Zmorgebuffet anders als früher arrangiert war, kam es zu kleineren Osterstaus.

«Optimierungspotenzial» orteten Gäste, die nicht zum ersten Mal an einem der Tische sassen. Andere nahmens cool: «So ist es halt, wenn alle gleichzeitig kommen; wir bleiben auf jeden Fall Stammgäste hier oben.» Und eine dritte Tischgesellschaft stellte fest: «Die Location ist wunderschön, und die Freundlichkeit hat sich bereits deutlich verbessert.»

Viele der ersten Sonntagsgäste waren aus Schmidrüti selber, eini­ge aus Winterthur, aus Weisslingen hatte es welche, und auf dem Parkplatz standen auch Autos mit TG- und SG-Nummern.

Gute Tierhaltung, gute Ware

Slow Food wollen die beiden Neowirtinnen bieten, nicht ganz genau nach Lehrbuch, aber mit Respekt vor den Tieren und den Produzenten. «Wir kaufen wo immer möglich regionale Produkte ein und nicht im Gastrogrossmarkt», betont Inderbitzin, «wir achten auch auf gute Tierhaltung, auf faire Löhne und bei ausländischen Produkten darauf, dass sie nicht mit ausbeuterischen Methoden erzeugt sind.» Am Ostersonntagsbrunch kam der Honig von einem Imker aus Schmidrüti und die Konfi aus der Küche der Tochter, beides in kleinen Gläsern auf jedem Tisch. Der Zopf schmeckte ebenfalls hausgemacht, Rösti, Speck und Eier wurden frisch zubereitet.

Wir achten auf gute Tierhaltung und auf faire Löhne bei der Produktion.»



Anouk Inderbitzin

Was man noch wissen muss über den Freihof: Montag und Dienstag sind Ruhetage; gespeist wird in der rustikalen Bauern­stube (eher einfach), draussen (bei passendem Wetter) oder (gehobener) im alten Saal, der verbunden ist mit dem sogenannten Grotto. Und wer die hundert engen Kurven hinunter nach Tablat nach dem Essen nicht mehr fahren mag: Auch einige einfache Gastzimmer bietet der Freihof an. (Der Landbote)