Ein Oscar für den Admiral

Als Kunstfigur Admiral James T. hat David Langhard in zwanzig Jahren etwa ebenso viele Tonträger produziert: zuerst Kasettli, dann CDs und immer wieder auch Vinyl. Natürlich sind seine Songs auch im Netz erhältlich, aber im Herzen ist Langhard immer dem Analogen treu geblieben, dem unverfälschten Klang. Seine Kompositionen und Produktionen schafften es zwar nie in die Top Ten, sehr wohl aber in Radioprogramme. Die Musikredaktoren, die nicht nur den Mainstream auf die Playlist setzen, sehen Langhard ganz weit oben. Langhard ist ein Ästhet, ein ganz Cooler mit eigenem Stil, der beeinflusst ist von einem, den er auch musikalisch immer wieder zitiert hat: Eddie Cochran, den früh verstorbenen Schöpfer des Summertime Blues. Manchmal konnte man das Gefühl haben, Langhard sei Cochran näher als irgendwem sonst. Aber immer, wenn eine zu grosse Nähe da ist, bricht Langhard diese. Er lässt sich von nichts und niemandem vereinnahmen. Als ihm sein Alter Ego zuviel wurde, liess er den Admiral sterben und gründete «Howlong Wolf» – das war vor drei Jahren. Der Bandname zeigt dreierlei: Sein Bezug zur Musikgeschichte, seine Fähigkeit, auch mit Worten zu spielen. Und ein Stück weit ist der Name wohl auch der Einsamkeit geschuldet.

Langhard ist ein Helfer, der mit Geduld und Grosszügigkeit schon manchem Musiker und vielen Bands auf die Sprünge geholfen und den Weg geebnet hat. In seinem Dala-Studio in der Grüze produziert er Profis und Beginner mit derselben Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft. Für viel weniger Geld notabene als andere Tonmeister, die weniger Meister ihres Fachs sind.

Langhard redet Klartext. Er mag es nicht, dass an Openair-Konzerten dauernd geschwatzt wird. Und er kritisiert, dass Rockmusiker massiv unterbezahlt sind. Dass sich auch mit recht erfolgreichen CDs und Gagen aus noch so vielen Konzerten zwar ein Butterbrot kaufen, aber kein Leben mit Altersvorsorge finanzieren lässt. Langhard ist aber keiner, der diese Zustände lauthals anprangert. Dafür ist er (s.o.) viel zu cool.

Nun also bekommt Langhard den Winterthurer Kulturpreis. Der Stadtrat würdigt damit laut Mitteilung, «einen versierten, stilistisch vielseitigen Musiker, dessen Wirken und Ausstrahlung weit über Winterthur hinaus reicht». Und: Langhard sei in der 60-jährigen Geschichte des Kulturpreises die erste Einzelperson aus der SparteRock/Pop, die ausgezeichnet werde. Das stimmt zwar nicht ganz, denn vor sechs Jahren war der Saxophonist Roman Weissert schon Kulturpreisträger. Aber der Rock’n’Roll ist mittlerweile ja auch 60-jährig, im nächsten Jahr wird auch Eddie Cochrans Summertime Blues dieses Alter erreichen. Da ist es nichts als recht und an der Zeit, dass die Stadt Künstler aus dieser Sparte etwas öfter auszeichnet.

(Der Landbote)