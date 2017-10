Ein bittersüsser Abschied

Zum Auftakt am Freitagabend war Reto Parolari mit seinem Marimba-Ensemble für einmal nicht als Dirigent zu erleben, sondern in erster Linie als Instrumentalist. Und mit «Flick-Flack» von Albert Vossen konnte er dies gleich zu Beginn unter Beweis stellen: Flinke Schläge waren gefordert. Das Quartett – neben Parolari (Marimba / Schlagzeug) mit Piano (Brigitte Vinzens), Gitarre (Ruedi Keller), Bass (Andi Reinhard) hervorragend besetzt – lieferte im Foyer des Stadttheaters bei angenehmer Lautstärke einen idealen «salonistischen» Einstieg zum Festival.

Parolari würdigte seine langjährigen Mitmusizierenden ausführlich und ganz demokratisch kamen auch alle zu ihren Soli. Als Schlagzeuger (und Scherzbold) kann es Parolari nicht lassen, dem Publikum ebenfalls ein Solo zuzumuten – auf der Marschtrommel («mein Lieblingsinstrument»): Es wurde dann nicht so arg, denn es dauerte kaum eine Minute.

Witzig waren auch die Sketch-Blöcke, die Sommertheater-Direktor Hans-Heinrich Rüegg zum Programm beisteuerte. Etwa die geschliffen-bösartigen Wortgefechte der Herren Stransky und Leubusch im Wiener Kaffeehaus – sowie im zweiten Teil des Programmes die Szenen aus dem Eheleben nach Loriot, die Rüegg zusammen mit Verena Leimbacher vortrug. Diese humoristischen Einschübe konnten die Musizierenden nicht unwidersprochen lassen und so begannen sie, Harry Belafontes «Jamaican Farewell» zu viert an der Marimba zu intonieren. Das Team am Instrument konnte sich das Lachen zwar kaum verkneifen: Gut klingen tat’s trotzdem – und dem Publikum machte es Spass.

50 Musiker im Einsatz

Am Samstag standen dann fast 50 Musikerinnen und Musiker auf der Bühne im Einsatz, um dem Unterhaltungsorchester Beromünster und seiner Musik die Reverenz zu erweisen. Neben vielen bekannten Melodien sorgte auch die als Spezialgast angekündigte Elisabeth Schnell für schöne Erinnerungen. In einem launigen Gespräch mit Regi Sager, die durch den Abend führte, steuerte die Radiolegende amüsante Anekdoten von damals bei. Etwa diejenige von ihrem Hund Zibu, der jeweils unter ihrem Moderatorenpult schlief – und die live ausgestrahlte Sendung manchmal mit seinen Schnarchgeräuschen störte.

Zu solchen Geschichten passten Kompositionen wie «In guter Stimmung» von Cédric Dumont bestens, deren Titel im Wortsinn zu verstehen ist: Begann sie doch mit den «Stimmgeräuschen» des Orchesters, die fliessend in Musik übergingen. Gute Stimmung verbreiteten – trotz des Abschieds – auch viele weitere Melodien und Hits von bekannten Komponisten wie Hans Moeckel, Arthur Beul oder Fred Raymond. Während einmal die satten Bläserklänge der ZS-Big-Band im Vordergrund standen, kamen bei anderen Stücken die sanfteren des klassisch besetzten Orchesters Reto Parolari zum Zuge: Eine gelungene Verbindung der beiden Klangkörper, die auch Raum für subtile, solistische Passagen an Celesta, Klavier oder Oboe liess. Man konnte auch musikalische (Wieder-)Entdeckungen machen, etwa das «Concerto nostalgico» sowie den «Schmetterlingstanz» mit der brillanten solistischen Leistung von Brigitte Vinzens (Klavier) und Sabine Reolon (Flöte).

Zum Schluss zeigten die beiden Orchester noch einmal ganz grosses Kino: In Cole Porters Ouvertüre zum Film «High Society» erklangen Pauken und Posaunen, aber auch schmelzende Geigen und die Holzbläser setzten dem Stück mit neckischen Einwürfen Glanzlichter auf.

Freigeister der Volksmusik

Dass an der Sonntagsmatinee nicht Volksmusik der urchig-behäbigen Sorte geboten würde, war schnell klar: Pianist Urs Krienbühl sass am Bösendorfer-Flügel und Fränggi Gehrig (Akkordeon), Oski della Torre (Kontrabass) und Walter Grimm (Klarinette, Flöte, Saxophone) hatten Noten vor sich. «Wir pflegen den Innerschweizer Stil, der näher bei der Unterhaltungsmusik liegt», erklärte Bandleader Grimm. «Man spricht auch von experimenteller Volksmusik, denn sie lässt sich stilistisch nicht mehr klar einordnen.» Es sei spannend, an die Grenzen und darüber hinaus zu gehen – und so setzte er für die Polka «Hand in Hand» etwa die Querflöte ein.

Aber es ging auch anders: Den Auftakt machte die Kapelle Walter Grimm mit dem «Winterthurer Marsch» und auch Stücke wie «De Arni Älpler» oder «Uf di alte Ziite» klangen traditioneller. Auffallend war der geradezu klassische Ansatz Grimms an seinen Holzblasinstrumenten sowie die wohldosierte Lautstärke: Es sei eher kammermusikalische Volksmusik, wie Grimm selber auch sagte. Jedenfalls wurde hier keine Musik zum Schunkeln dargeboten, sondern zum Geniessen – und von Könnern für Kenner.

Für den Abschluss stiessen Pepe Lienhard mit seinem Saxophon und Reto Parolari an der Trommel zur Formation: Von ihm stammt das Stück «Zirkusträume», das er für seinen Freund Walter Grimm (der auch ein Zirkusfan ist) komponiert hat. Damit es etwas runder und voller klang, gesellte sich Peter Nagler mit der Flöte dazu. Und für den Schluss blieb die Formation beim Thema: Parolari wechselte zum Marimbaphon und mit «Flick Flack» sowie «Erinnerungen an Zirkus Renz» erklangen die zwei bekanntesten Klassiker dieses Genres – womit sich der Kreis zum Beginn am Freitagabend schloss. (Der Landbote)