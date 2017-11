Ein fast diskussionsloser Austritt

Martin Bührer hatte mit mehr Widerstand gerechnet. Doch der Gemeindepräsident von Ellikon an der Thur brachte den Austritt aus dem Zweckverband Alterszentrum im Geeren (Azig) an der Gemeindeversammlung am Donnerstag in weniger als 30 Minuten durch.

48 Personen stimmten dafür, 10 waren dagegen und 11 enthielten sich. Somit tritt die Gemeinde per Ende 2019 aus dem Zweckverband aus — nach 49 Jahren. Damit verbleiben noch Altikon, Brütten, Dägerlen, Dättlikon, Dinhard, Hettlingen, Neftenbach, Pfungen, Rickenbach, Seuzach und Wiesendangen im Zweckverband.

«Wir tun niemandem weh»

Trotz des Austritts müssen die Ellikonerinnen und Ellikoner im März 2018 noch über die 53-Millionen-Franken-Sanierung des Alterszentrums abstimmen. Ellikon alleine kann die Modernisierung aber nicht verhindern.

Wird der Baukredit angenommen, müssen die Verbandsgemeinden insgesamt 7,6 Millionen Franken an Eigenkapital einschiessen, auch Ellikon. 180 000 Franken betrüge der Anteil, der laut Azig-Statuten innerhalb von zehn Jahren wieder zurückbezahlt werden soll. Die Gemeinde kann dank des Austritts jedoch weitere 180 000 Franken an Darlehen umgehen, die später fällig geworden wären.

Gegen diese Beteiligungen der Gemeinden hatte sich Bührer bereits an den letzten Delegiertenversammlungen gewehrt: «Es hiess zwar nie, dass wir nichts mehr ans Eigenkapital zahlen müssen, aber es hiess auch nie, dass der Anteil bei 30 Prozent liegen würde», sagte Bührer. Er kritisierte, dass die Gemeinden trotz Statutenänderungen nicht entlastet worden seien und führte dies auf die immer höheren Investitionskosten zurück. «Und das bei gleichzeitigen Qualitätseinbussen.» Die rund 90 000 Franken für den Projektierungskredit, dem die Gemeinde 2015 an der Urne zugestimmt hat, erhält Ellikon nicht mehr zurück.

Ein bisschen Widerstand gab es dann aber doch noch. Ein Stimmbürger enervierte sich über den Fokus der Diskussion: «Wir reden hier nur noch über Geld und nicht mehr über Solidarität, das befremdet mich. Es wirkt wie eine Rosinenpickerei, die Grundhaltung seit den 70er-Jahren hat sich verändert.»

Bührer konterte: «Die Rechtslage hat sich mit der Anpassung des Spitalgesetzes 2011 geändert.» Seither können Patienten ihr Pflegeheim grundsätzlich frei wählen. Die Gemeinden sind zwar verpflichtet, genügend Plätze bereitzustellen, müssen diese Aufgabe aber nicht zwingend im Rahmen eines Zweckverbands erfüllen. Auch Leistungsaufträge mit privaten oder öffentlichen Pflegeheimen sind möglich. Die gesetzlich vorgeschriebenen Beiträge muss die Gemeinde so oder so zahlen. «Der Austritt bringt keine Nachteile mit sich», sagte Bührer. Zwar liege der Zweckverbandstarif günstiger als der normale Tarif, aber: «Die externen Tarife im Thurgau sind günstiger als die internen in Seuzach.»

Auf die Rückfrage des kritischen Stimmbürgers, weshalb man denn die einzige Gemeinde sei, die austreten wolle, antwortete Bührer: «Wir haben weder eine geografische noch eine emotionale Verbindung zu Seuzach. Viele finden, da kann ich ja gleich nach Winterthur.» Seit 2010 befindet sich eine Person aus Ellikon im Seuzacher Alterszentrum. Die restlichen sind in Rafz, Elgg oder Winterthur, am meisten, drei Personen, in Frauenfeld.

Offerte für 2020 eingeholt

Ausserdem hätten Kollegen der anderen Verbandsgemeinden Verständnis für den Austritt gezeigt. «Dass sie sich darüber nicht freuen ist aber auch klar.» Bührer bezeichnete Ellikon als «ganz kleines Fischli» im Teich der Verbandsgemeinden. Die Beteiligung liegt bei 2,4 Prozent. «Die grösseren Gemeinden nehmen unseren Anteil aus der Portokasse. Wir tun niemandem weh, wenn wir austreten.» Bührer zeigte sich auch kritisch bezüglich des Kostendachs von 53 Millionen Franken für die Sanierung: «Was, wenn es teurer wird, gibt es dann auch höherre Kosten für die Gemeinden?» Bührer hat bereits eine Offerte für einen Leistungsvereinbarung bei einem Pflegeheim eingeholt. Wo, wollte er nicht verraten. «Es gibt aber ein beidseitiges Interesse», sagte er. (Landbote)