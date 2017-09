Ein grosser Regen über einem grossen Dorffest

Zu den Details, die man im Trubel gerne übersieht, gehören die geschmückten Dorfbrunnen. Wie jedes Jahr haben die Landfrauen diese kleinen Kunstwerke geschaffen. Ein grosser Applaus rauscht bei diesen Worten des Dankes durch das Festzelt des Clubs dei Sogni. Hier treffen sich am Freitagabend die Männer des OK in ihren schwarzen Hemden, die Kollegen vom Wülflinger Dorfet in den roten Hemden sind auch da, einige vom Albanifest-Komitee, die Seemer Prominenz: Es ist die Eröffnungsfeier der 22. Seemer Dorfet. Und es regnet.

Der Regen kommt auch am Samstag wieder, aber er stört die Festbesucher kaum. Sie strömen in Scharen durchs grosse Gelände, das mehr oder weniger dem alten Dorfkern entspricht und bis zum Kirchgemeindehaus hinaus reicht. Dort hängen die Jungen ab, jene, die vielleicht zum ersten oder zum zweiten Mal allein mit Kolleginnen ans Fest gehen. Man kommt sich unweigerlich näher, wenn man sich auf die Chilbibahn wagt, die sich Tagada nennt. Dieser Schüttelbecher ist zwar ab­solut nicht der jüngste Schrei auf dem Chilbigebiet, aber offenbar dennoch beliebt. Gekicher und Gekreische zeugen vom Kitzel.

Badeanzüge aus Montenegro

Am anderen Ende des Festgeländes, bei der Bankfiliale an der Tösstalstrasse, treffen wir auf das Festzelt der Wasserballerinnen. Sie sind zum zweiten Mal an der Dorfet dabei, diesmal haben sie ihr Zelt auch geschmückt: mit Bade­anzügen und Kappen, die sie von ihren Gegnerinnen bekamen. Es hat welche aus Israel und Monte­negro darunter. Merke: Die Winterthurer Wasserballerinnen spielen international. Wir essen ein Schnitzelbrot und lernen dar­über hinaus: Wasserball war schon 1900 olympisch als erste Ballsportart, acht Jahre vor dem Fussball. Und noch etwas wissen wir nun: Die Akteure heissen, dem Wasser zum Trotz, Feldspieler.

Apropos Spiel: Die Frauen der Ludothek Seen haben sich für diese Dorfet besonders ins Zeug gelegt und mit Dutzenden alter Autopneus einen Rundkurs aufgebaut, worin die Kinder mit allerlei Gefährten rumkurven können. Die Kinder kamen, aber es hätte Platz für noch mehr gehabt.

Musik lockt die Scharen an

Kaum noch Platz hat es überall dort, wo die Musik spielt: bei den Guggen in ihren Zelten, bei den Nashville Rebels im Zentrum, bei den Tibetern oder im «Nägelibaum»-Zelt. So hiess und heisst noch, erzählt man dem Journalisten bei Volldampf aus den Boxen, eine Wohngemeinschaft in Räterschen, die bekannt war für fette Partys. Diese Tradition setzte der harte WG-Kern in den Jahren dar­auf fort an der Wülflinger Dorfet, und nun haben sie ihr Zelt zum ersten Mal in Seen aufgestellt – samt Töggelikasten aus der WG.

Die Tibetergemeinschaft Sektion Rikon nimmt von jeher an der Dorfet teil. Dabei, so erzählt ein ehemaliges OK-Mitglied, habe er damals Druck erfahren, die Tibeter nicht einzuladen: «Pass auf, das wird nicht geschätzt», habe man ihm gesagt. Und er hat geantwortet: «Geht mich nichts an.» Die Tibeter nutzen den Ertrag aus der Festwirtschaft, um ihr Vereinslokal zu zahlen und um Geld nach Indien zu schicken zur Unterstützung von Exiltibetern.

Zum Thema Geld für die Vereinskasse noch dies: Acht Franken für ein Chörbli voller frischer feiner Öpfelchüechli sind nicht viel. Aber am Ende bringt so eine Dorfet der Skiriege des TV Seen doch ein stolzes Sümmchen ein. (Der Landbote)