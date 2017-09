Ein starkes Mittel, das Gefahren birgt

Die 60 Mitglieder des Gemeinderats haben eine ganze Reihe von Möglichkeiten, sich einzubringen, sich Gehör zu verschaffen oder ein Thema aufzugreifen. Die bisherigen Vorstoss-Arten reichen von der schriftlichen Anfrage über Interpellation, Postulat und Motion bis zu budgettechnischen Kniffen. Nun sollen die Gemeinderatsmitglieder noch eine weitere Waffe in die Hand bekommen, die stärkste notabene. Dieses Kampfmittel heisst parlamentarische Initiative (PI) und birgt mehr Munition als die Motion. Bisher gilt die Motion als die stärkste Vorstoss-Art, um dem Stadtrat in einer bestimmten ­Sache Beine zu machen. Der ­Gemeinderat formuliert das Ziel, das der Stadtrat dann auf seine Weise mit einem Antrag angeht. Mit der parlamentarischen Initiative kann der Gemeinderat nun «direkt gesetzgeberisch tätig» werden, «ohne dass er auf einen Antrag des Stadtrats angewiesen ist», wie es in der Weisung heisst.

Der Stadtrat hat keine Freude

Der Gemeinderat wird Rechtsverordnungen erlassen, ändern oder aufheben können. Oder anders gesagt: Er kann mittels PI nun auch in Bereichen aktiv werden und mitbestimmen, die bisher dem Stadtrat vorbehalten ­waren. Das ist natürlich auch gefährlich, weil die Gewaltentrennung dadurch eine Unschärfe bekommt. «Aus diesem Grund ist der Stadtrat auch nicht begeistert vom neuen Mittel», sagt der Gemeinderatspräsident Felix Lan­dolt (SP). Der Stadtrat hatte in einer Vernehmlassung geschrieben, er stehe dem neuen Mittel «skeptisch gegenüber». Häufig sei für Erlasse das Expertenwissen der Verwaltung nötig, und für ­diese sei nun mal der Stadtrat zuständig. Wenn der Gemeinderat nun (nur mit expliziter Bewil­ligung des Stadtrats) Expertenwissen der Verwaltung anzapfe, könne das bei den Angestellten zu Loyalitätskonflikten führen.

Gemeinderatspräsident Lan­dolt räumt ein, dass er diese Skepsis ein Stück weit teilt: «Die PI wird zum Problem, wenn das Parlament nicht verantwortungsvoll damit umgeht und Unmögliches, Schräges oder Widersprüchliches fordert.» Er plädiert also für eine gewisse Zurückhaltung.

Leitung drückt aufs Tempo

Wie sich Parteien und Fraktionen zur neuen Möglichkeit stellen, kann Landolt noch nicht sagen. Die Ratsleitung strebe jedoch eine «baldige Behandlung in der Aufsichtskommission und im Rat an». Der Antrag, die parlamen­tarische Initiative als Vorstossmittel in die Geschäftsordnung des Gemeinderats aufzunehmen, kommt in diesem speziellen Fall für einmal also nicht vom Stadtrat, sondern von der Ratsleitung des Parlaments. Der Anstoss, die neue Möglichkeit überhaupt ins Auge zu fassen aber kommt vom Kanton: Das Gemeindegesetz wurde revidiert, und die Änderungen werden per 2018 in Kraft gesetzt. Darin ist die Möglichkeit festgeschrieben, dass auch Gemeindeparlamente dieses neue Kampfmittel einsetzen können.

Stadtrat darf Stellung nehmen

Das Prozedere läuft dann so: Eine PI muss ein ausgearbeiteter Entwurf sein. Wenn mindestens 20 Ratsmitglieder eine PI vorläufig unterstützen, schreibt eine Kommission oder die Ratsleitung einen Antrag und Bericht dazu. Dieses Papier geht dann an den Stadtrat zur Stellungnahme innert vier Monaten (die Frist ist um vier weitere Monate verlängerbar). Dann entscheidet die Kommission oder die Ratsleitung noch einmal, sie können auch noch Änderungen vornehmen, worauf der Gemeinderat dann abschliessend entscheidet. (Der Landbote)