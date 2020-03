Ein verunsicherter junger Mann, der glaubte, Waffen würden ihn stärken

Wie ein Rambo sieht der junge Mann nicht aus, der vor dem Bezirksgericht Winterthur steht. Er ist schmächtig und eher kleingewachsen. Aber er hatte sich vor einem und vor zwei Jahren in Konstanz Waffen besorgt, die hierzulande verboten sind.

Darunter eine Schreckschusspistole, die einer echten sehr ähnlich sieht, sowie einen Teleskopschlagstock. Warum er denn überhaupt Waffen brauche, fragt die Richterin. «Um mich und die Menschen um mich herum zu schützen. Die Welt ist gefährlich und die Polizei meistens zu spät.»

Er stellte sich selber

Doch die Pistole brauchte er dann nicht, um sich zu schützen, sondern um andere einzuschüchtern und zu drohen. Vor gut einem Jahr überfiel er damit den Migrolino-Laden beim Bahnhof Oberwinterthur. «Jetzt ist es soweit: Kasse auf!» soll er gerufen und mit der Waffe die Kassierin bedroht haben.

Doch die nahm ihn zunächst gar nicht ernst und fragte, ob es sich um einen Witz handle. Worauf er eine Ladebewegung machte und diese wiederholen musste, weil sich die Patrone verklemmt hatte. Die Kassierin nutzte diesen Moment, um sich in Sicherheit zu bringen.

Der junge maskierte Mann erkannte, dass er ohne Kassierin nie an Geld aus der Kasse gelangen würde und realisierte laut der Anklageschrift auch, dass er im Begriff war, einen grossen Fehler zu begehen. 18 Sekunden nach dem Betreten des Ladens war er wieder weg. Kleider, Maske und Pistole entsorgte er noch am selben Tag via Winti-Sack in einem Container vor seiner Wohngemeinschaft.

Kooperativ verhalten

Man suchte ihn, die Polizei nahm die Fahndung auf, blieb aber lange erfolglos. Erst mehrere Monate später stellte sich der 20-Jährige selber auf dem Polizeiposten am Obertor, als er erfahren hatte, dass man ihm auf der Spur war. Er war geständig, zeigte der Polizei freiwillig auch andere Waffen, die er besass.

Vor Gericht kommt ihm diese Offenheit zugute, er habe sich «sehr kooperativ verhalten», heisst es. Die Befragung des Beschuldigten bringt auch dessen bisheriges Leben zu Tage - und was dieses mit ihm machte.

«Die Welt ist gefährlich und die Polizei meistens zu spät.»Der Angeklagte auf die Frage, warum er überhaupt Waffen brauche

Seine Mutter war sehr jung, er kam zunächst zu einer Tante, dann in eine Pflegefamilie. Als die Mutter später einen anderen Mann heiratete, zwei weitere Kinder hatte und in ein Haus am Stadtrand zog, fühlte sich der Heranwachsende in der neuen Familie überflüssig. Kontakt mit dieser habe er heute keinen mehr, sagt er. Und seine Tante, die Bezugsperson, die er als Kleinkind hatte, starb.

Mit 15 begann er, Marihuana zu konsumieren, mit 17 auch härtere Drogen wie Kokain. «Dann ging es mir jeweils gut», sagt er auf die Frage der Richterin, warum er Drogen nahm. Auf Koks war er auch, als er auf die Idee kam, den Migrolino in Oberwinterthur zu überfallen.

Ziel: Erfolgreich werden

Im geschützten Rahmen hatte er in einer freikirchlichen Institution eine Lehre als Maurer absolviert und schloss diese im Sommer zwischen dem Überfall und dem Sich-Stellen bei der Polizei ab. Heute arbeitet er temporär als Maurer auf Stundenlohnbasis. Wenn er jobbt, verdient er netto bis 4800 Franken monatlich. So viel wie möglich davon versuche er heute zu sparen, sagt er.

Denn er wolle «erfolgreich werden, damit ich nicht mehr von diesem System abhängig bin». Wie er das anstellen wolle, fragt die Richterin. «Investieren und ins Immobilienbusiness einsteigen», sagt er. 10000 Franken habe er schon gespart. Einen rechten Teil davon muss er nun laut Urteil aber abliefern.

Das Urteil kommt erst nach einigen Besprechungen zwischen Gericht, Staatsanwalt und Verteidiger zustande. Es war eine Anklage im abgekürzten Verfahren, das heisst: Der Staatsanwalt und der Anwalt des Beschuldigten hatten sich im Vorfeld geeinigt. Doch das ausgehandelte Strafmass von 16 Monaten, bedingt auf zwei Jahre, erscheint dem Gericht als zu mild.

Nach den Besprechungen resultieren 24 Monate, mit drei Jahren Probezeit. Plus 300 Franken Busse und 3000 Franken Verfahrenskosten, die der Täter zu zahlen hat. Zudem muss er der Kassierin eine Genugtuungssumme überweisen. Sie hatte 50000 Franken gefordert, weil sie traumatisiert sei vom Erlebten. Das erschien dem Staatsanwalt aber doch sehr hoch. Schliesslich stimmte sie einer Genugtuung von 300 Franken zu.

Die Vertrauensfrage

«Wir hoffen, dass wir Sie hier nicht mehr sehen, alles Gute», sagt die Richterin dem jungen Mann zum Schluss. Wohin er sich wenden soll, wenn ihn sein früheres Leben wieder herunterzuziehen droht, das steht auf keinem Gerichtspapier. Sein Pflichtverteidiger weiss das, und er hat seinem Klienten deshalb angeboten, er könne sich an ihn wenden, falls Bedarf sei. Zu ihm, dem Juristen, der so vieles weiss, hat der junge Mann Vertrauen.