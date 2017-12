Ein zu hohes Haus wird wohl ein Fall fürs Bundesgericht

Aus der Luft sieht der Rohbau in Wildberg aus wie eine liegende Acht. Wer will, kann darin eine Symbolik erkennen für eine fast unendlich scheinende Geschichte, die vor über acht Jahren begonnen hat.

Damals erteilte der Wildberger Gemeinderat eine Ausnahmebewilligung für den Bau eines Mehrgenerationenhauses. Auslöser war eine vier Meter hohe Aufschüttung vor der Parzelle für eine Quartierstrasse. Deshalb durfte das Gebäude anstatt 7,5 Meter einen Meter höher gebaut werden. Als der Rohbau im November 2015 kontrolliert wurde, war diese Höhe jedoch überschritten: Das Hauptgebäude war 64, das Nebengebäude 36 Zentimeter höher als bewilligt.

Behörde nicht benachrichtigt

Ein Hangrutsch zu Beginn der Bauarbeiten hatte die ursprünglichen Pläne über den Haufen geworfen. «Experten wie Geologen und Ingenieure analysierten die Situation vor Ort. Alle haben vor weiteren Grabungen abgeraten», sagt der Bauherr. Darauf wurde die Bodenplatte höher gesetzt als geplant. Im Urteil des Verwaltungsgerichts steht: «Es sei leider niemand auf die Idee gekommen, diese Anpassung mit der Baubehörde abzusprechen.»

Als die Gemeinde vor zwei Jahren das zu hohe Haus bemerkte, verordnete sie einen Baustopp. Die Gemeinde verweigerte eine nachträgliche Bewilligung. Den Rückbau des Gebäudes wollte der Gemeinderat aber nicht anordnen, weil das aus seiner Sicht unverhältnismässig gewesen wäre.

Drei Nachbarn legten gegen diesen Entscheid Rekurs ein. Sowohl das Baurekursgericht als auch das Verwaltungsgericht haben die Bauherrschaft nun verpflichtet, das Haus innerhalb von neun Monaten zurückzubauen. «Das stellt uns vor existenzielle Probleme, wir haben nicht einfach eine halbe Million Franken übrig», sagt der Bauherr. Denn so viel, schätzt er, würde der Rückbau letztlich kosten. All sein Erspartes sowie die Altersvorsorge stecken im unfertigen Gebäude.

Die klagenden Nachbarn zweifeln die Kosten für den Rückbau an. Der Bauherr hingegen argumentiert mit der runden Bauweise, die einen Rückbau verkompliziert, sowie den teuren Glasfronten. Ein Wort verwendet der Bauherr oft: «Verhältnismässigkeit.»

Vergleich mit anderen Fällen

So argumentierte er auch vor Gericht. Doch die Justiz gewichtete die Verhältnismässigkeit in ihrem Urteil nicht. Das Verwaltungsgericht beurteilte die Höhenüberschreitung als «nicht geringfügig». Darum spiele es auch keine Rolle mehr, ob diese Überschreitung einen Nutzen bringe. Zudem wirft das Gericht der Bauherrschaft ein «fahrlässiges Verhalten» vor, weil keine Rücksprache mit der Baubehörde stattgefunden hat, nachdem man die Bodenplatte höher gebaut hatte.

Im Detail berief sich das Verwaltungsgericht bei der Frage, ob es nur eine geringe Überschreitung ist oder nicht, auf Urteile des Bundesgerichts. So gab es etwa den Fall eines Gebäudes, das die erlaubte Höhe von zehn Meter um 1,9 Meter übertraf. In jenem Fall wurde jedoch ein ganzes Geschoss zusätzlich eingebaut, ohne Baubewilligung.

Bei einem anderen Bau wurden die erlaubten elf Meter um 36 Zentimeter überschritten. Diese Überschreitung wurde zwar als «wenig schwerwiegend» bezeichnet. Da aber auch in jenem Fall im Vorfeld eine Ausnahmebewilligung für einen höheren Bau eingeholt worden war, habe die Höhe im gesamten Bauverfahren eine zentrale Rolle gespielt, urteilte das Gericht.

Deshalb seien 36 Zentimeter nicht mehr als geringfügig zu bezeichnen. Allerdings hatte sich der betroffene Bauherr in jenem Fall auch bewusst über die maximale Bauhöhe und einen verordneten Baustopp hinweggesetzt, was das Bundesgericht als «dreistes» Verhalten bezeichnete. Auch die Rückbaukosten waren mit 200 000 Franken deutlich geringer.

Zwar spielt es nach Ansicht des Verwaltungsgerichts keine Rolle, ob der Bauherr einen Nutzen aus einem höheren Gebäude zieht oder nicht. Trotzdem beurteilte das Gericht auch diesen Aspekt. Es sieht einen Vorteil für die Bauherrschaft in Wildberg, weil sie einen sogenannten Latentspeicher einbauen liess. Dieser speichert die Sonnenenergie des Sommers, um damit im Winterzu heizen. Ein Holzvergaser hätte weniger Platz benötigt. Das Gericht sieht darin einen Vorteil.

Der Gemeinde drohen Kosten

Der Bauherr kann diese Kritik nicht nachvollziehen. Hätte er auf den Latentspeicher verzichtet und stattdessen einen Holzvergaser eingebaut, hätte die Familie über 100 000 Franken einsparen können: «Wenn wir damals realisiert hätten, dass wir bezüglich der rechtlichen Situation vom Falschen ausgingen, hätten wir natürlich auf den Latentspeicher verzichtet. Wir sind ja nicht auf einem Selbstzerstörungstrip – ich bin Vater von fünf Kindern.» Doch dieses richtige Rechtsverständnis habe damals gefehlt.

Die Familie zieht das Urteil des Verwaltungsgerichts nun wahrscheinlich weiter. «Wir haben grosses Vertrauen ins Bundesgericht, dass es den Fall differenziert und individuell betrachtet und die Verhältnismässigkeit beurteilt, wie es auch die Gemeinde nach dem Baustopp getan hat», sagt der Bauherr.

Der Gemeinderat von Wildberg wurde an der Versammlung vom 13. Dezember zum Fall befragt. Ein Einwohner wollte wissen, was man für Lehren daraus ziehe. Die Behörde verwies in ihrer Antwort auf das laufende Verfahren.

Bei einer Bestätigung des Urteils durch das Bundesgericht müsste die Familie versuchen, den Rückbau zu finanzieren. Nur weiss sie im Moment nicht wie. Falls eine Finanzierung nicht gelingen würde, bliebe das Problem an der Gemeinde hängen. Dies will die Bauherrschaft unbedingt verhindern. Für den Rohbau wollte bisher keiner der wenigen Interessenten etwas bezahlen, sodass ein Verkauf kaum infrage käme.

