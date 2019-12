Eine Berufsdiebin, aber keine Räuberin

Der Präsident der zweiten Strafkammer des Zürcher Obergerichts fand deutliche Worte. Er bezeichnete das Vorgehen der Beschuldigten als «fies, professionell und abgebrüht». Auf die Frage, weshalb sie sich als Opfer ausschliesslich ältere und gebrechliche Frauen ausgesucht habe, meinte die 30-jährige Frau lediglich: «Ich kann die Frauen nicht schätzen, sie hätten auch jünger sein können.» Nicht nur das Opferprofil, auch das Vorgehen war in allen Fällen weitgehend identisch.

Beklaut ja, gestossen nein

Gemeinsam mit einer Komplizin lenkte sie Seniorinnen ab, um ihnen anschliessend das Portemonnaie zu stehlen. Einige seiner Opfer hatte das Duo zuvor beim Abheben von Geld beobachtet. Gemeinsam mit ihren Mittäterinnen erbeutete die Kroatin so von 2016 bis 2018 insgesamt rund 65000 Franken von acht Opfern. Ihren Anteil der Beute schaffte die Frau jeweils unmittelbar nach der Tat nach Frankreich, wo sie damals wohnte.

Weshalb sie heute vor den Schranken des Obergerichts stehe, wollte der Vorsitzende von der Beschuldigten wissen. «Ich will für das verurteilt werden, was ich getan habe, und nicht für das, was ich nicht getan habe», so die Antwort der Frau. Vom Bezirksgericht Bülach war sie zu einer Freiheitsstrafe von 48 Monaten und 12 Jahren Landesverweisung verurteilt worden. Bei der Berufung ging es vor allem um einen Fall, der sich im Juli 2017 in einer Zürcher Flughafengemeinde zugetragen hatte.

Dort, so die Anklage, habe die damals 28-Jährige mithilfe ihrer Komplizin einem 85-jährigen Opfer 10000 Franken aus der Handtasche geklaut. Zuvor habe die grössere und stärkere Komplizin die gebrechliche Seniorin von hinten an die Türe im Eingangsbereich des Wohnblocks gedrückt, sodass sie kaum mehr Luft bekommen habe. Die Beschuldigte bestritt den Diebstahl nicht. «Ich habe die Frau aber nicht einmal angefasst», betonte sie. Deren Handtasche sei offen gewesen, sie habe nur hineinfassen müssen.

Seine Mandantin habe sich strafbar gemacht. Ihre Tat sei in jeder Hinsicht verwerflich und unentschuldbar, erklärte ihr Verteidiger. Es handle sich aber auch in diesem Fall – entgegen dem Bülacher Urteil – um Diebstahl und nicht um Raub. Denn in Bezug auf die Gewaltanwendung stütze sich die Anklage einzig auf die Seniorin. Und bei deren Aussagen gebe es ziemliche Unterschiede.

Die Rolle der Versicherung

Habe die betagte Frau bei der Erstbefragung noch betont, überrumpelt worden zu sein, seien ihre Gewaltschilderungen ab der nächsten Befragung immer heftiger geworden. Das könne auch damit zusammenhängen, dass die Versicherung der Geschädigten mitgeteilt habe, dass sie bei Raub, nicht aber bei Diebstahl Geld zurückzahle. Die alte Frau habe nicht absichtlich falsch ausgesagt, betonte der Verteidiger. «Sie ist überzeugt, dass es sich so zugetragen hat.» Die Frau habe erst am nächsten Tag Anzeige erstattet: «Für ein Gewaltopfer ist das aussergewöhnlich.»



«Meine Mandantin gibt zu, eine Berufsdiebin zu sein, Gewalt ist für sie aber kein Thema.» Und weil es keine Beweise für ein gewaltsames Vorgehen, also keine DNA-Spuren der Beschuldigten und keine Verletzung des Opfers, gebe, habe es sich um einen weiteren Fall von banden- und gewerbsmässigem Diebstahl, nicht aber um bandenmässigen Raub gehandelt. Die Strafe des Bezirksgerichts Bülach sei zu reduzieren.

Der Diebstahl bleibt

Es habe tatsächlich klare «Verschlimmerungstendenzen» in den Aussagen der Seniorin gegeben, befand das Obergericht. Und einzig auf diesen Aussagen beruhe die Anklage. Die Dramatisierung könne durchaus einen Zusammenhang mit der Versicherungsleistung haben. Ausserdem entspreche die Anwendung von Gewalt nicht dem üblichen Vorgehen der Beschuldigten. «Es entfällt der Vorwurf des Raubes, es bleibt aber derjenige des banden- und gewerbsmässigen Diebstahls», betonte der Vorsitzende. Weil sie die Beute jeweils unmittelbar nach der Tat an ihren Wohnsitz nach Frankreich schaffte, hatte das Bezirksgericht Bülach die Strafe um einen Monat erhöht, wegen Geldwäscherei. Davon sah das Obergericht ab. Die Frau, so die Begründung, habe das Geld für den eigenen Lebensunterhalt verwendet.

Die Prognose für die Beschuldigte sei ungünstig. Sie ist in den Systemen zahlreicher Polizeikorps als Diebin registriert, weist Vorstrafen wegen Vermögensdelikten auf und sass in Norwegen eine Freiheitsstrafe von 20 Monaten ab. Die Schule hat sie nach eigenen Angaben «ein bis zwei Jahre» besucht. 40 Monate Freiheitsstrafe und 10 Jahre Landesverweisung lautet das Urteil des Obergerichts. Es ist noch nicht rechtskräftig.