Eine Bleibe auf Zeit am Stadtrand

Wie ein verlorenes Hufeisen liegt die Siedlung Hegifeld am östlichen Stadtrand von Winterthur. Der Innenhof geht gegen Norden. Der Blick reicht weit, eine grüne Ebene erstreckt sich bis nach Wiesendangen. Im Osten posiert das Schloss in Postkartenmanier. Es ist eine periphere, aber schöne Wohnlage, gut geeignet für Familien. Und die sind auch ein grosser Teil des Zielpublikums.

Bis zum Beginn der Sanierung vor zwei Jahren waren im ehemaligen Arbeiterwohnheim von Sulzer aus dem Jahr 1963 fünfzehn Jahre lang Asylbewerber untergebracht, in lauter Einzimmerwohnungen, mit Gemeinschaftsbad und -küche. Wenn es nun wieder aufgeht, bietet das Hegifeld 60 schlichte Wohneinheiten, darunter 24 Einzimmer-, 15 Zweizimmer- und 21 Dreizimmerwohnungen.

Sozialvorsteher Nicolas Galladé (SP) sprach an der Eröffnung am Samstag von einer „Wohnsiedlung“, die das Asylheim ersetzt. Das ist mehr als Wortklauberei. „Wohnen ist ein Schlüsselelement der Integration“, sagte Galladé. Wer im Hegifeld wohnt, soll in der Schweizer Gesellschaft ankommen.

Veränderte Flüchtlingspolitik

Die neue Funktion der Siedlung ist auch eine Folge der Schweizer Flüchtlingspolitik. Als eine Sanierung der maroden Liegenschaft 2010 erstmals diskutiert wurde, war im Mittelmeerraum der arabische Frühling ausgebrochen. In den folgenden Jahren kamen viele Migranten in die Schweiz, die kein langfristiges Bleiberecht erhalten sollten. Winterthur war wie andere Gemeinden gefordert, den nötigen Platz für die Unterbringung zur Verfügung zu stellen.

Heute hat der Bund die Verfahren beschleunigt und verteilt Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene an die Gemeinden, also Menschen, die einen langen Horizont in der Schweiz haben. Deshalb und wegen tieferer Migrationszahlen hat der Platzbedarf in den Gemeinden abgenommen.

Die Kirche Rosenberg wird zur Unterbringung schon länger nicht mehr benötigt. Ab Ende Jahr sind auch im Busdepot Deutweg keine Migranten mehr untergebracht. In Betrieb bleibt hingegen die vor zwei Jahren erstellte Containersiedlung in der Grüze.

Zimmer für 990 Franken

Im Hegifeld sollen nun nicht nur Migranten einziehen. Zuständig für die Vermietung ist die städtische Wohnhilfe, die auch Schweizern in Notsituationen Wohnungen zur Verfügung stellt. 350 Wohnungen hatte sie bisher in ihrem Portfolio, darunter 30 eigene, der Rest ist gemietet. Nun kommen 60 weitere Wohnungen hinzu. Wie bei der Wohnhilfe üblich, ist die Mietdauer beschränkt - auf ein Jahr oder maximal zwei Jahre. Die Mieter sind angehalten, sich in dieser Zeit im Markt eine Wohnung zu suchen. Eine Verlängerung ist nur mit guten Gründen möglich.

Bei der Vergabe der Wohnungen gilt das Prinzip, dass sich jeweils zwei Personen ein Zimmer teilen, das Wohnzimmer eingerechnet. Um eine der Dreizimmerwohnungen zu bekommen, muss eine Familie also drei bis vier Kinder haben.

Rund ein Drittel der Klienten der Wohnhilfe sind Selbstzahler. Bei den anderen trägt in der Regel das Sozialamt die Kosten. Im Hegifeld ist eine Einzimmerwohnung für 990 Franken zu haben. Eine Zweizimmerwohnung kostet 1390 und eine Dreizimmerwohnung 1870 Franken.

Für diese Preise gibt es keinen Luxus, aber zweckmässige Wohnungen, mit Parkett in den Zimmern, terracottafarbenen Fliesen im Eingang, Bodenheizung, hellblau gekachelten Bädern und Einbauschränken. Der Winterthurer Architekt Fabian Sträuli, der sich in einem offenen Wettbewerb gegen über 30 Mitbewerber durchgesetzt hatte, verglich das Gebäude bei der Einweihung mit einem Spital, wegen der überbreiten Gänge und der vielen kleinen Zimmer.

Die Gänge hat Sträuli nun dazu genutzt, die Installationen und die neuen Bäder unterzubringen. Das Haus, das äusserlich kaum verändert erscheint, wurde bis auf die Grundmauern zurückgebaut. Heute erfüllt es den Minergie-Standard und teilt sich mit einer angrenzenden Genossenschaftssiedlung eine Grundwasserheizung. Das Budget von 14,2 Millionen Franken wird voraussichtlich eingehalten, wie Bauvorsteherin Christa Meier (SP) sagte.

Waschküche mit Stil

Am Samstagmorgen konnte sich auch die Bevölkerung ein Bild von der Sanierung machen. Das Interesse war gross, die beobachteten Reaktionen positiv. Je eine Wohnung jedes Typs hatte die Stadt zur Besichtigung geöffnet. Ein echtes Bijou blieb den meisten Besucher allerdings verborgen. Im Keller hat ein Saisonnier einst ein Wandmosaik hinterlassen. A. Meneghetti ist es unterschrieben und noch wunderbar erhalten. Das Tableau ziert im Hegifeld jetzt die Waschküche. (landbote.ch)